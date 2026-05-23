EEUU refuerza el flanco este de la OTAN con 5.000 soldados en Polonia, mientras Rusia despliega misiles en Bielorrusia

El refuerzo militar de EEUU en Polonia es una respuesta política al Kremlin, en un contexto de incidentes fronterizos y confrontación prolongada entre Rusia y Occidente.

Polonia se consolida como eje logístico y militar clave, recibiendo armas avanzadas estadounidenses y sus primeros cazas F-35 para modernizar su defensa.

Rusia ha desplegado misiles Iskander-M con capacidad nuclear en Bielorrusia, aumentando la presión militar en la región y la militarización del corredor báltico.

Estados Unidos enviará 5.000 nuevos soldados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN ante la creciente tensión con Rusia.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar la presencia militar estadounidense en Polonia con el envío de 5.000 nuevos efectivos devuelve cierto alivio al flanco oriental de la OTAN en uno de los momentos más delicados para la seguridad europea desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El movimiento se produce en plena escalada con Moscú, marcada por el despliegue de misiles Iskander-M en Bielorrusia y la creciente militarización del corredor báltico.

El anuncio supone, además, un giro relevante en la estrategia de la Administración Trump, que apenas una semana antes había suspendido el despliegue adicional de 4.000 militares en Polonia. La decisión, atribuida por medios especializados al secretario de Guerra, Pete Hegseth, generó inquietud tanto en el Pentágono como entre varios aliados, ante el papel de Varsovia como principal bastión frente a Rusia en el este europeo.

De hecho, según publicó Wall Street Journal, el propio Trump preguntó a Hegseth en una llamada telefónica reciente por qué se canceló el despliegue de tropas a Polonia. Y le dijo a Hegseth que Estados Unidos no debería tratar mal a Polonia, dado que es un aliado estadounidense con estrechos lazos con la Casa Blanca.

Desde la guerra en Ucrania, Polonia se ha consolidado como un eje logístico, militar y político clave en la arquitectura de seguridad occidental. Estados Unidos mantiene actualmente unos 10.000 efectivos en territorio polaco, integrados en una estructura que combina fuerzas rotatorias, sistemas antimisiles, baterías Patriot, centros de mando avanzados y capacidades de despliegue rápido.

El Aegis Ashore es el sistema antimisiles terrestre de EEUU, la versión en tierra del sistema de defensa aérea de los cruceros y destructores estadounidenses.

Entre los principales activos destacan el cuartel avanzado del V Cuerpo del Ejército en Poznan y la base de Redzikowo, donde se ubica el sistema antimisiles Aegis Ashore, integrado en el escudo de la OTAN y considerado por Moscú una amenaza estratégica.

Además, Washington opera desde Polonia aeronaves de vigilancia, inteligencia y drones de reconocimiento en las inmediaciones del corredor de Suwalki, uno de los puntos más sensibles del mapa europeo por su proximidad a Kaliningrado y Bielorrusia.

Todo ello ha convertido a Varsovia en la principal plataforma militar aliada frente a Rusia, mientras el Gobierno polaco impulsa el mayor programa de rearme de Europa con compras de carros Abrams, cazas F-35 y sistemas HIMARS, todos ellos dentro del catálogo armamentístico estadounidense.

Precisamente, este mismo viernes, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz anunció que Polonia recibirá sus primeros tres cazas F-35 de EEUU para sustituir a los MiG soviéticos.

Presión sobre Rusia

El refuerzo coincide con un aumento de la presión militar rusa sobre Bielorrusia. Moscú sigue ampliando su presencia mediante el envío de armamento estratégico, ejercicios conjuntos y el despliegue de capacidades nucleares tácticas, incluidos los misiles Iskander-M, capaces de portar cabezas nucleares y alcanzar objetivos en gran parte de Europa Central.

Esta capacidad ofensiva, unida a las maniobras aéreas y navales rusas en el mar Báltico, ha elevado la tensión a niveles no vistos desde el final de la Guerra Fría.

Carro de combate M1E3 Abrams exhibido en Detroit US Army

En los últimos meses, varios aliados han denunciado un repunte de incidentes: incursiones de drones, interferencias electrónicas y maniobras consideradas agresivas por parte de aeronaves rusas cerca del espacio aéreo de la OTAN.

Polonia, Lituania, Estonia, Letonia y Suecia han reportado incursiones de drones, acercamientos de aeronaves y episodios de interferencias electrónicas en las proximidades de su espacio aéreo.

Noruega, Reino Unido y Alemania también han registrado episodios similares, especialmente en el mar Báltico y el corredor de Suwalki. Los países bálticos y Polonia han sido los más vocales al exigir medidas de la Alianza.

Reducir tropas en Europa

Pese al anunciado refuerzo de tropas en Polonia, Washington insiste en que su estrategia a medio plazo pasa por reducir su huella militar en Europa.

Un repliegue que ya ha comenzado en Alemania, con el anuncio de la retirada de 5.000 militares. En la OTAN no se descarta que futuros recortes se extiendan a otras bases, en línea con la estrategia de la Administración Trump. Y también como represalia contra los aliados europeos por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha intentado rebajar la inquietud al asegurar que el repliegue parcial “no es algo punitivo”, sino parte de una reorganización global de fuerzas.

Según Rubio, la redistribución de tropas estadounidenses es "un proceso que seguirá adelante", y consideró que "de una forma muy positiva y productiva, y en colaboración con nuestros aliados, nos permitirá llegar a acuerdos".

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance ha defendido que Estados Unidos no pretende abandonar Europa, sino empujar a los aliados a asumir mayor responsabilidad en defensa.

Este enfoque encaja con la doctrina de Trump: una OTAN más europea en financiación y capacidades, aunque todavía dependiente del paraguas militar y nuclear estadounidense.

Una ecuación cada vez más compleja en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Próximo y el deterioro del equilibrio estratégico con Rusia.

Mientras tanto, Moscú mantiene su estrategia de presión constante sobre las fronteras orientales de la UE.

Confrontación con Rusia

La retórica conciliadora de Minsk contrasta con la exhibición de bombarderos estratégicos, submarinos nucleares y tecnología hipersónica rusa, en una demostración de fuerza dirigida a Kiev, Bruselas y Washington.

En este contexto, el refuerzo en Polonia trasciende lo táctico: es un mensaje político al Kremlin y, al mismo tiempo, un recordatorio incómodo para Europa de que su seguridad sigue dependiendo, en gran medida, de la disuasión estadounidense.

En el actual tablero geopolítico surgido tras la invasión de Ucrania, las fronteras orientales de la UE han dejado de ser periferia para convertirse en la primera línea de una confrontación prolongada entre Rusia y Occidente.