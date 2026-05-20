La fragata F111 “Bonifaz” de Navantia cumple un nuevo hito con el arranque de dos de sus cuatro generadores diésel

El programa F110 avanza según lo previsto, con las fragatas F112 y F113 en diferentes fases de construcción y la F114 iniciando producción próximamente.

En los próximos meses se activará el Sistema Integrado de Control de Plataforma y los motores eléctricos, con la previsión de completar el sistema propulsor este año.

El proceso de arranque de generadores se realiza en colaboración con ICOFER, siguiendo protocolos estrictos y se prolongará varios días.

La fragata F111 “Bonifaz” ha arrancado por primera vez dos de sus cuatro generadores diésel, permitiéndole generar energía de forma autónoma.

La fragata F111 “Bonifaz” ha puesto en marcha por primera vez dos de sus cuatro generadores diésel, alcanzando así un nuevo hito clave en su programa de construcción. El buque, actualmente atracado en el muelle 10 de Navantia Ferrol, avanza de este modo en la activación de su planta eléctrica conforme al calendario previsto.

Este progreso se produce tras haber superado previamente el encendido de los cuadros eléctricos con alimentación externa. Con la entrada en funcionamiento de los grupos diésel, la fragata ya es capaz de generar energía de forma autónoma, un paso esencial hacia su futura operatividad.

El proceso de arranque de los cuatro generadores, desarrollado en colaboración con la Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras del Arsenal de Ferrol (ICOFER), se prolongará durante varios días e incluye exhaustivos controles conforme a los procedimientos establecidos por el fabricante y el astillero.

En las próximas fases, está previsto el encendido del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP), seguido del arranque de los motores eléctricos de propulsión durante el verano y, posteriormente, de la turbina de gas. Estos hitos permitirán completar la instalación y puesta en marcha del sistema propulsor de la F111 a finales de año.

La fragata está equipada con cuatro grupos diésel generadores desarrollados por la Fábrica de Motores de Cartagena, diseñados para cubrir la totalidad de las necesidades operativas del buque y cumplir con los exigentes requisitos técnicos, funcionales, de calidad y medioambientales de la Armada.

El sistema propulsor de la serie F110 responde a una configuración combinada diésel-eléctrica y de turbina de gas (CODELAG, Combined Diesel Electric and Gas), que permite operar en modo eléctrico, con turbina o en combinación de ambos.

La planta incluye dos motores eléctricos de 3,4 MW cada uno, una turbina de gas de 22 MW y un empujador azimutal retráctil en proa.

Plazos de las F110

El programa de fragatas F110 avanza conforme a los plazos contractuales e incluso registra adelantos en algunos de sus hitos principales, en el marco de la estrecha colaboración entre Navantia y el Ministerio de Defensa.

La F112 “Roger de Lauria” progresa en grada y se aproxima a la finalización de su estructura, con 27 de los 32 bloques previos a la botadura ya ensamblados. La botadura está prevista para después del verano.

Por su parte, la F113 “Menéndez de Avilés” continúa en fase de construcción en talleres, con un total de 28 bloques en distintas etapas de producción. La puesta de quilla se espera en las próximas semanas.

En paralelo, fuentes de la compañía también han indicado a EL ESPAÑOL que la F-114 'Luis de Córdova' arrancará en las próximas semanas su producción, quedando a partir de ese momento la F-115 'Barceló' como la única fragata pendiente de comenzar los trabajos.

La Armada, a raíz del importante crecimiento en capacidad económica impulsadao desde el Ministerio de Defensa en los últimos años, se encuentra evaluando el incremento de las capacidades para guerra antiaérea de las F110.