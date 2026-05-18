La 'Méndez Núñez' regresa tras su despliegue naval en Chipre por la guerra de Irán y España da por concluida la misión

Robles destacó la importancia de reforzar la autonomía estratégica europea en defensa, sin renunciar al vínculo transatlántico, y el respaldo de España a iniciativas diplomáticas para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

La ministra Margarita Robles reiteró la postura contraria del Gobierno español a la guerra 'ilegal' de Estados Unidos contra Irán y defendió la necesidad de preservar la legalidad internacional.

El regreso de la fragata se produjo tras un cambio de estrategia de Francia, que trasladó su portaaviones al océano Índico, dejando de cumplirse los objetivos de la OTAN y la misión de protección de Chipre.

La fragata española 'Méndez Núñez' ha regresado a Ferrol tras finalizar su misión de apoyo a la defensa de Chipre, integrándose previamente en el grupo de combate liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle'.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado por finalizada la misión naval española de apoyo a la defensa de Chipre tras el regreso a Ferrol de la fragata “Méndez Núñez”, integrada hasta comienzos de mayo en el grupo de combate liderado por el portaaviones francés “Charles de Gaulle”, como parte de una operación de la OTAN en el mar Báltico.

Durante una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles explicó que el cambio de estrategia decidido por Francia motivó la salida del buque español del operativo. Según detalló, el Gobierno francés decidió trasladar el “Charles de Gaulle” hacia el océano Índico, cruzando el canal de Suez y dirigiéndose a la zona del estrecho de Ormuz.

“En ese momento se acordó la finalización de la integración de la fragata Méndez Núñez en el grupo de combate”, afirmó la ministra, quien añadió que el despliegue ya no cumplía “los objetivos de la OTAN” ni la misión de “protección” de Chipre.

La “Méndez Núñez” regresó a Ferrol el pasado 15 de mayo, después de relevar el 7 de abril a la fragata “Cristóbal Colón”, también integrada previamente en el dispositivo francés. Robles agradeció la labor de ambas dotaciones durante el operativo.

La ministra señaló además que la finalización de la misión se realizó tras mantener conversaciones “oportunas” con el Gobierno de la República de Chipre, país al que España y otros aliados prestaban apoyo defensivo.

Guerra “ilegal” de EEUU contra Irán

En relación con la situación en Oriente Próximo, Robles reiteró la posición contraria del Gobierno español a la guerra “ilegal” de Estados Unidos contra Irán y defendió la necesidad de preservar la legalidad internacional. “Ningún país, ningún país, lo repito, unilateralmente, puede ser el que decida qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo”, aseguró.

Robles ha asegurado que esa guerra no ha cumplido sus objetivos porque Irán ha incrementado su capacidad de ataque y ha provocado la interrupción del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, cuyo cierre parcial es consecuencia directa de la escalada militar en la región, puesto que antes del conflicto estaba abierto con total normalidad.

La titular de Defensa advirtió además de las consecuencias de la escalada militar sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y subrayó que España respalda las iniciativas diplomáticas para garantizar la libre navegación. “En esas iniciativas diplomáticas que no acaban de concretarse saben que contarán con España”, concluyó.

Durante su intervención, Robles también defendió reforzar la autonomía estratégica europea sin renunciar al vínculo transatlántico. “Europa tiene también una obligación, que es avanzar en su capacidad de autoprotegerse, de ganar autonomía estratégica y de reforzar su base tecnológica, industrial, de defensa”, sostuvo.