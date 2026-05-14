Navantia planea botar la fragata F-112 en octubre y comenzará la construcción de la F-114 en las próximas semanas

El Ministerio de Defensa ha destinado 3.200 millones de euros a la modernización de las fragatas F-100 y evalúa ampliar la vida útil de las F-80 para solapar la entrada de las F-110.

Las dos últimas fragatas de la serie F-110 podrían incorporar 48 celdas VLS, mejorando sus capacidades antiaéreas respecto a las tres primeras.

La construcción de la F-114 'Luis de Córdova' comenzará en las próximas semanas, quedando solo la F-115 pendiente de iniciar trabajos.

Junto con la familia de submarinos S-80, las fragatas F-110 se han erigido como uno de los programas más importantes en los que está inmersa la Armada española.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL hace unos meses, los trabajos de construcción de los buques en el astillero de Navantia en Ferrol marchan a muy buen ritmo, incluso por delante del calendario previsto.

Ahora, fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a este periódico que el cronograma que se maneja apunta a octubre como el mes en el que se botará la F-112 'Roger de Lauria', la segunda fragata de la serie.

La construcción "se encuentra muy avanzada", explican, "tanto que el programa va, actualmente, varios meses por delante del calendario previsto".

En un primer momento, se esperaba que la botadura de la F-112 se ejecutara en los primeros meses de 2027.

Además, las mismas fuentes apuntan a que esta buena marcha en los trabajos de construcción termine por impulsar el cronograma del programa completo, compuesto actualmente por un total de cinco fragatas.

La F-112 se encuentra, hoy por hoy, instalada en la grada 3 donde los trabajadores del astillero se encuentran avanzando en su montaje.

Ya han colocado 26 de los 32 bloques que componen el buque antes de la botadura y solo quedaría el número 33, que se integra justo después de lanzarla al mar.

En cuanto a la F-111 'Bonifaz', la embarcación se botó en septiembre del pasado 2025 y se encuentra a flote en el muelle 10 de los astilleros de Navantia en Ferrol.

El personal continúa instalando los sistemas previos al inicio de las pruebas en el mar y hace poco se ha realizado el arranque de los grupos diésel para la generación eléctrica. Según las últimas informaciones, tiene prevista la entrega a la Armada en 2028.

A partir de entonces, se iniciará una frecuencia de entrega de una fragata al año, aproximadamente y si no existen retrasos.

Ceremonia de puesta de quilla de la F-112, celebrada el 25 de abril del 2025 Kiko Delgado Efe

La última fragata iniciada es la F-113 'Menéndez de Avilés', que sigue su proceso de fabricación en los distintos talleres del astillero. Navantia cuenta con 27 bloques en diferentes fases de producción y la puesta de quilla está prevista para antes de este verano.

Fuentes de la compañía también han indicado a EL ESPAÑOL que la F-114 'Luis de Córdova' arrancará en las próximas semanas su producción, quedando a partir de ese momento la F-115 'Barceló' como la única fragata pendiente de comenzar los trabajos.

La Armada, a raíz del importante crecimiento en capacidad económica impulsada desde el Ministerio de Defensa en los últimos años, se encuentra evaluando el incremento de las capacidades para guerra antiaérea de las F-110.

Dada la marcha de la construcción de las primeras unidades, el objetivo es que las dos últimas de la serie salgan del astillero con un mayor número de pozos para el lanzamiento vertical de municiones, conocidos en inglés como VLS o Vertical Launching System.

Si finalmente esta intención de la Armada prospera, Navantia colocará 48 celdas VLS en las F-114 y F-115 en lugar de las 16 celdas de las tres primeras fragatas de la familia.

F-100 y F-80

En paralelo a la construcción de las F-110, el Ministerio de Defensa ha ordenado la Actualización de Mitad de Vida (MLU, en inglés) para las fragatas F-100 clase 'Álvaro de Bazán'.

El presupuesto destinado a este programa de modernización alcanza los 3.200 millones de euros con el objetivo de "acercar las F-100 a las capacidades de las F-110", según explicaron fuentes de Defensa a EL ESPAÑOL.

Dado el éxito que ha tenido esta clase de embarcaciones dentro de la Armada, "se decidió, en lugar de ejecutar una actualización más simple, abordar una modernización más completa".

"Hemos aprovechado para hacer una homologación bastante profunda, porque la que estaba prevista en un principio no lo era tanto", añaden.

De hecho, el coste estimado de la MLU en un primer momento apuntaba a los 2.000 millones de euros repartidos entre las cinco fragatas de la clase, pero la última información del Ministerio de Defensa se anota los 3.200 millones antes mencionados.

Junto a las F-100, la Armada también se encuentra evaluando la ampliación de la vida útil de las fragatas F-80 'Santa María'.

"Son embarcaciones claramente antiguas, pero todavía muy válidas", explican fuentes de la Armada a EL ESPAÑOL. La 'Santa María', que da nombre a la clase, se botó hace 42 años.

Tal y como explican a este periódico, el proceso se encuentra todavía en una fase muy inicial de evaluación de las capacidades que quieren integrar y de los sistemas a sustituir.

Tampoco se ha determinado por el momento cuántas embarcaciones de la clase 'Santa María' experimentarán este proceso de ampliación de vida útil.

El objetivo de esta modernización es ir solapando la retirada de las F-80 con la entrada en servicio de las F-110.

Dentro del mismo hilo, desde la Armada indican a este periódico que las certificaciones de una clase de fragatas nueva como es la F-110 "siempre suele traer algunas complicaciones".

"Ya lo experimentamos en primera persona con la entrada en servicio del submarino S-81 'Isaac Peral'", el primero de su serie.

Incluso "es raro que salgan a la primera", aseguran. "Y no queremos que nos pase lo mismo".