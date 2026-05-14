Israel refuerza el alcance de sus cazas F-35 Adir con nuevos depósitos de combustible externos de Elbit Systems

Israel también ha aprobado la compra de un cuarto escuadrón de F-35 y un segundo de F-15IA, así como seis aviones cisterna KC-46 para aumentar la autonomía de su aviación.

El acuerdo, valorado en más de 34 millones de dólares, se enmarca en un plan militar para reforzar la preparación y la superioridad aérea de Israel.

La integración de estos depósitos permitirá reducir la dependencia del reabastecimiento aéreo y mejorar la flexibilidad en misiones de largo alcance.

Israel firmó un contrato con Elbit Systems para dotar a los cazas F-35 Adir de tanques externos de combustible y aumentar su alcance operativo.

El Ministerio de Defensa israelí anunció hoy la firma de un contrato con la industria local Elbit Systems para dotar a sus F-35 Adir de una mayor capacidad de alcance operativo mediante la integración de tanques externos de combustible. Los Adir, suministrados por Lockheed Martin, recibirán esta modificación para ampliar su radio de acción y prolongar su permanencia en misión.

Según el comunicado oficial, esta nueva capacidad permitirá "ampliar el radio operativo de los aviones, reducir la dependencia del reabastecimiento aéreo y mejorar la flexibilidad operativa en misiones de largo alcance".

El acuerdo, valorado en más de 34 millones de dólares (unos 29 millones de euros), fue suscrito por la Dirección de Adquisiciones del Ministerio de Defensa israelí con Cyclone, filial de Elbit Systems, y contempla el desarrollo e integración de depósitos de combustible basados en un diseño ya utilizado previamente en los cazas F-16.

Israel MOD Signs Contract with Elbit Systems for Extended Range Capability for the F-35 "Adir" Fighter Jet



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El ministerio enmarcó el contrato dentro del nuevo plan de fortalecimiento militar impulsado por el titular de Defensa, Israel Katz, y el director general de la cartera, Amir Baram, con el objetivo de "reforzar la preparación de Israel ante una década de intensa actividad en materia de seguridad y mantener la superioridad aérea y estratégica del país en la región".

Este plan, que ya ha sido ratificado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 101.000 millones de euros) para los próximos diez años.

El anuncio llega después de que el Gobierno israelí aprobara recientemente la compra de un cuarto escuadrón de cazas F-35 de Lockheed Martin y un segundo escuadrón de F-15IA de Boeing, en una operación valorada en 100.000 millones de euros en el que se incluyen otras adquisiciones y programas.

Asimismo, el Ministerio de Defensa informó este mes de la adquisición a Estados Unidos de seis aviones cisterna Boeing KC-46 destinados al reabastecimiento en vuelo, una capacidad considerada clave para ampliar la autonomía operativa de la aviación israelí.

Estas aeronaves amplían dramáticamente el radio de acción de cazas y bombarderos, permitiendo golpear objetivos en Irán desde bases lejanas o cubrir trayectos transregionales sin escalas.

Además, posibilitan misiones sostenidas y ataques de largo alcance sin depender de autorizaciones para usar instalaciones en países vecinos, con lo que se reduce la vulnerabilidad política y logística.