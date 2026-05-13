El 'Vampiro' de Kiev rescata a dos ucranianos apresados por Rusia: así es el dron más temido por las fuerzas del Kremlin

Apodado 'Baba Yaga' por los rusos, el Vampire es también una herramienta de supresión psicológica, capaz de cambiar rápidamente de función para apoyo logístico o combate.

Con capacidad para transportar hasta 15 kilos de munición y operar en condiciones difíciles, el dron ha demostrado su eficacia en misiones nocturnas y ataques transfronterizos.

El Vampire destaca por su tecnología avanzada, como cámaras termográficas biespectrales y resistencia a la guerra electrónica, lo que lo hace temible y versátil en el campo de batalla.

El dron bombardero Vampire permitió rescatar a dos soldados ucranianos capturados por Rusia en el frente de Sumy, tras provocar el pánico entre los captores rusos.

A lo largo de estos algo más de cuatro años de guerra, el campo de batalla ucraniano ha sido testigo tanto de innumerables actos de valor como del uso de tecnología punta, pero pocos sucesos han capturado la esencia de los conflictos modernos como la reciente operación de rescate en el frente de Sumy, en el norte de Ucrania, protagonizada por el ya legendario dron bombardero Vampire (Vampiro, en inglés).

La operación comenzó cuando efectivos de la 21.ª Brigada Mecanizada detectaron, mediante sus sistemas de vigilancia, a un grupo de soldados rusos que trasladaba a dos prisioneros ucranianos hacia sus líneas de retaguardia. La situación era crítica dado que, una vez que los cautivos cruzaran las posiciones defensivas enemigas, su rescate se volvería prácticamente imposible.

Fue en ese momento cuando el mando decidió desplegar al Vampiro. El inconfundible sonido de sus seis rotores supuso una carga psicológica aterradora para los rusos: al escuchar el zumbido sobre sus cabezas, los soldados del Kremlin entraron en pánico, conscientes de que la presencia de este aparato es -casi siempre- una sentencia de muerte inminente.

En una exhibición de precisión y coordinación perfecta entre el mando y las unidades tácticas, se logró identificar con absoluta claridad la posición de los 'objetivos amigos'. Evitar el fuego amigo es el mayor desafío en este tipo de intervenciones, pero la tecnología de cámaras termográficas biespectrales del Vampire permitió discernir entre captores y cautivos con una gran nitidez.

Al verse acorralados por el acecho invisible desde el cielo, los rusos abandonaron a sus prisioneros e intentaron huir desesperadamente. Sus esfuerzos fueron inútiles, el dron liberó su carga de munición de caída libre con una exactitud quirúrgica, neutralizando a los invasores en plena fuga y permitiendo que los efectivos ucranianos regresaran ilesos a sus propias líneas.

'Baba Yaga'

El Vampire destaca por ser, al mismo tiempo, una victoria tecnológica y psicológica sobre el enemigo. Los rusos bautizaron a este hexacóptero "Baba Yaga", en referencia la bruja maligna de la mitología eslava que habita en los bosques.

La efectividad nocturna del dron es tal que las tripulaciones ucranianas suelen completar más de cinco misiones por noche, existiendo registros de unidades que han llegado a realizar hasta 27 salidas en una sola jornada, agotando los nervios y la capacidad de respuesta de las fuerzas de Moscú.

Dron Vampire Ejército de Ucrania

Desde el punto de vista técnico, el Vampire es una obra maestra de la empresa ucraniana SkyFall. Con un coste aproximado de 9.000 euros, este dron ofrece una versatilidad que ridiculiza a sistemas mucho más caros.

Su capacidad de carga de hasta 15 kilogramos le permite transportar desde municiones termobáricas y de fragmentación hasta minas antitanque TM-62, que despliega con una autonomía de 23 minutos y un alcance de 20 kilómetros.

No obstante, lo que realmente lo hace temible es su resistencia a la guerra electrónica. Gracias a su navegación GNSS segura y comunicaciones reforzadas, el Vampiro es capaz de operar en entornos donde otros drones quedarían ciegos y sordos por las interferencias rusas.

Además, su diseño modular permite que, en cuestión de minutos, pase de ser un bombardero letal a un vehículo de suministro que entrega medicinas y alimentos a tropas aisladas bajo fuego.

La integración del Vampire con otros sistemas, como robots terrestres y drones FPV, ha otorgado a las unidades de primera línea una flexibilidad operativa sin precedentes. Su facilidad de uso es otro factor clave en su éxito masivo, pues un operador puede alcanzar la destreza necesaria para manejarlo en tan solo tres horas de entrenamiento.

Esta democratización de la tecnología letal ha permitido que el dron no solo defienda el territorio soberano, sino que también realice incursiones transfronterizas en regiones como Kursk, atacando depósitos de suministros y centros logísticos que antes se consideraban inalcanzables para Ucrania.

El rescate en Sumy es solo la punta del iceberg de lo que este cazador nocturno representa: una herramienta de supresión psicológica y física que ha convertido el campo de batalla en un lugar donde los invasores ya no tienen donde esconderse.