La industria espacial española factura 1.500 millones en 2025, un 16% más que el año anterior

El Congreso del Espacio reunirá en Madrid a toda la cadena de valor del sector para debatir sobre retos, oportunidades, defensa e innovación en la próxima década.

La Agencia Espacial Española y la industria buscan liderar misiones de mayor envergadura junto a la Agencia Espacial Europea, con proyectos de hasta 700 millones de euros.

El sector celebró el lanzamiento de dos satélites y el inicio de un nuevo proyecto, consolidando el mejor año de su historia.

La industria espacial española alcanzó una facturación récord de 1.500 millones de euros en 2025, un 16% más que el año anterior.

El 2025 fue sin duda el mejor año de la industria espacial española en toda su historia, con el lanzamiento de dos satélites y la puesta en marcha del proyecto para la construcción de otro más. Este éxito también ha quedado reflejado en lo económico: las empresas del sector facturaron 1.500 millones de euros a lo largo del pasado ejercicio, un 16% más de lo ingresado en 2024.

Así lo ha confirmado este miércoles Jorge Potti, vicepresidente de Espacio de TEDAE, durante la presentación de la nueva edición del Congreso del Espacio, evento organizado junto a la Agencia Espacial Española (AEE) y que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de mayo, en Madrid. "Es una buena noticia y refleja el crecimiento y la ambición del sector", ha subrayado Potti.

Precisamente, Juan Carlos Cortés, director de la AEE, ha señalado que la industria española ambiciona llevar a cabo proyectos de mayor envergadura junto con la Agencia Espacial Europea (ESA). Lo que se busca es pasar de iniciativas científicas con un presupuesto en torno a los 400 millones de euros a otras más complejas valoradas por cerca de 700 millones.

En este sentido, Cortés ha asegurado que desde la AEE ya han identificado las misiones de la ESA que desean liderar, pero no ha querido adelantar ninguna en concreto. "Se enmarca en el siguiente plan estratégico de la Agencia Espacial Europea en materia de ciencia, que se llama el Viaje 2050", ha señalado.

En cuanto al Congreso del Espacio, el director de la AEE ha destacado que se trata de la cita de referencia para todo el "ecosistema espacial español", en el que confluirán industria, administraciones públicas, centros de investigación, universidades, e instituciones europeas.

La tercera edición del evento llega en un momento en el que "estamos viviendo una auténtica transformación global del sector, en Europa y en España muy particularmente", ha indicado. En estos momentos, el espacio ha dejado de ser un ámbito "fundamentalmente científico o tecnológico" para convertirse en un elemento "absolutamente estratégico", ha insistido.

La primera jornada del congreso se centrará en abordar, entre otros temas los retos y oportunidades de la industria espacial, el papel del espacio en la defensa, la exploración científica del cosmos, el impacto económico del sector "y los grandes programas que definirán la próxima década espacial", ha explicado el líder de la AEE.

En la segunda jornada se pondrá el foco en el papel del espacio "como garante de nuestras seguridades y soberanía". También se hablará del presente y el futuro de los programas espaciales europeos. Para Cortés, "si algo caracteriza al espacio es su capacidad para generar innovación, industria, ciencia y visión estratégica del país".