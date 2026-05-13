Indra recibe la visita de una delegación de empresas de defensa de Suecia para establecer colaboraciones

Durante el foro se celebraron reuniones bilaterales entre las compañías, reforzando la estrategia de Indra de crear alianzas para impulsar la soberanía tecnológica europea.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, participó en una mesa de alto nivel con el CEO de Saab, destacando la necesidad de proyectos europeos coordinados y alineados con la OTAN.

El objetivo del encuentro, organizado por la embajada de España en Estocolmo, ha sido fomentar colaboraciones entre empresas de defensa de España y Suecia.

Indra ha recibido la visita de una delegación de empresas suecas de defensa en sus centros de Torrejón de Ardoz y Coslada.

La compañía tecnológica Indra, una de las empresas tractoras en el sector de la defensa en España, ha tenido un papel relevante en el Foro de Defensa entre Suecia y España.

Organizado por la embajada de España en Estocolmo, el objetivo del Foro ha sido promover la cercanía entre las empresas de defensa de ambos países y explorar posibles vías de colaboración, han explicado en una nota.

Los centros madrileños de Indra en Torrejón de Ardoz y Coslada han recibido la visita de la delegación de empresas suecas, formada por representantes de las compañías Saab, Systecon, Ovzon Sweden, Requtech, Scania Defence, MilDef, Nordic Shield, Kongsberg Maritime, Kebni, Nefab y Micropol.

Los directivos han recorrido la nave y el patio en los que se montan y prueban los radares; la sala limpia, una de las mayores de Europa, en la que se desarrollan componentes críticos para sistemas aéreos y espaciales; o la nave en la que se desarrollan, fabrican y prueban sus simuladores.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha participado en una mesa de alto nivel con Micael Johansson, CEO de Saab y presidente de la Asociación Europea de la Industria Aeroespacial y de Defensa, celebrada en la Embajada de Suecia en Madrid.

Durante su intervención, De los Mozos ha destacado la vocación de colaboración de Indra con todo el ecosistema europeo y ha subrayado la necesidad de que Europa identifique sus prioridades y defina con esos requisitos proyectos prioritarios que financiar y trasladar a la industria.

"La industria europea debe trabajar unida, coordinada para lograr un objetivo común, ya que es la única forma de entregar rápido, tal como se necesita", ha indicado. "Estas prioridades comunes deben estar alineadas con las de la OTAN y las de cada país. Un buen ejemplo es lo que ha hecho el Ministerio de Defensa con los PEM".

Asimismo, De los Mozos ha concluido apuntando al optimismo sobre el futuro. "Las cosas se están moviendo", ha recalcado.

Además de este encuentro de alto nivel, durante el Foro se han celebrado reuniones dos a dos entre las empresas participantes, en las que han participado directivos de Indra.

Este encuentro está alineado con la estrategia de Indra de buscar alianzas estratégicas para crear un ecosistema europeo más fuerte, según explican. Y más integrado de defensa, que contribuya a la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica del continente.