Rheinmetall y Telekom preparan un escudo antidrón para blindar infraestructuras críticas en Alemania

Telekom aporta su experiencia en detección y monitorización de drones, destacando su colaboración en la vigilancia de la Eurocopa 2024 y en aeropuertos alemanes.

La iniciativa refleja la convergencia entre la industria de defensa y operadores tecnológicos ante el aumento de amenazas híbridas en Europa.

El objetivo es crear un escudo defensivo que detecte, identifique y neutralice drones hostiles antes de que alcancen objetivos sensibles como centrales energéticas y redes de telecomunicaciones.

Rheinmetall y Deutsche Telekom desarrollan un sistema integral para proteger infraestructuras críticas alemanas frente a drones, sabotajes y ciberataques.

La guerra híbrida ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una preocupación estratégica en Europa. En ese contexto, el gigante alemán de defensa Rheinmetall y la operadora Deutsche Telekom han iniciado el desarrollo conjunto de un sistema integral de protección frente a drones, sabotajes y ciberataques destinado a reforzar la seguridad de ciudades e infraestructuras críticas alemanas.

Ambas compañías anunciaron este lunes un acuerdo de cooperación tecnológica que, aunque todavía se encuentra en una fase temprana, busca responder al incremento de amenazas híbridas derivadas del actual escenario geopolítico.

El proyecto fue presentado en vísperas de la feria de seguridad y defensa AFCEA, celebrada en Bonn, uno de los principales escaparates tecnológicos vinculados a la protección de infraestructuras y capacidades militares en Alemania.

“El riesgo de sabotajes y de vuelos ilegales de drones aumenta continuamente”, señalaron ambas empresas en un comunicado conjunto, en el que subrayan la necesidad de desarrollar capacidades combinadas de vigilancia física y defensa digital.

El objetivo pasa por construir un “escudo defensivo” capaz de detectar, identificar y neutralizar drones hostiles antes de que alcancen objetivos sensibles como centrales energéticas, puentes, nodos logísticos o redes de telecomunicaciones. El sistema integrará tecnologías de ciberseguridad, sensores de vigilancia y herramientas de protección perimetral.

Industria de Defensa

La iniciativa refleja cómo la industria europea de defensa está ampliando su foco más allá del campo de batalla convencional para abordar amenazas asimétricas que afectan directamente a la seguridad nacional y al funcionamiento de los servicios esenciales.

En ese terreno, Deutsche Telekom aporta experiencia acumulada desde 2017 en sistemas de detección y monitorización de drones para administraciones públicas y grandes eventos.

Uno de los ejemplos más recientes fue su participación, por encargo de la Policía alemana, en la vigilancia aérea de la Eurocopa de fútbol de 2024, donde detectó vuelos ilegales de drones sobre distintas sedes deportivas.

La compañía también lleva años realizando pruebas de seguridad antidrón tanto en aeropuertos internacionales como regionales alemanes, un ámbito especialmente sensible por el creciente riesgo que representan estos dispositivos para el tráfico aéreo y las infraestructuras críticas.

La detección y neutralización de drones se ha convertido en uno de los grandes desafíos tecnológicos de la seguridad moderna. No existe una solución única: cada entorno requiere sensores específicos y sistemas adaptados al terreno, la densidad urbana y el tipo de amenaza.

Además, los drones comerciales son cada vez más pequeños, baratos y difíciles de rastrear, lo que multiplica su potencial como herramienta de espionaje, sabotaje o ataque.

Para Rheinmetall, el acuerdo encaja en su estrategia de expansión hacia capacidades de defensa aérea de corto alcance y protección de infraestructuras críticas, uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado europeo de seguridad.

Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall, aseguró que: “La amenaza que representan los drones es altamente digital. Por ello, una defensa eficaz requiere una combinación de sensores, sistemas de respuesta y redes de comunicación seguras. Rheinmetall y Deutsche Telekom reúnen precisamente esas capacidades”.

Por su parte, Tim Höttges, consejero delegado de Deutsche Telekom, subrayó que “La soberanía no se alcanza solo con debate, sino con acciones. Telekom está asumiendo su responsabilidad: con nuestra experiencia en conectividad, nube y análisis de datos, estamos llevando la defensa antidrones a un nuevo nivel. Junto a Rheinmetall, reforzamos la soberanía y contribuimos a aliviar la preocupación de la ciudadanía”.

La colaboración también evidencia una tendencia creciente en Europa: la convergencia entre compañías de defensa tradicionales y grandes operadores tecnológicos para afrontar amenazas híbridas donde la frontera entre ciberseguridad, vigilancia y defensa militar es cada vez más difusa.