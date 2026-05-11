Indra reforzará su presencia en Cataluña: creará 1.500 nuevos empleos en todas las provincias y multiplicará por 1,5 sus ventas

Indra ha firmado 19 acuerdos en áreas tecnológicas y busca consolidarse como empresa líder en innovación y empleo en Cataluña.

La tecnológica prevé multiplicar por 1,5 las ventas generadas desde Cataluña, superando los 550 millones de euros.

La tecnológica española Indra ha presentado hoy en Barcelona su Plan de Crecimiento e Inversión para Cataluña. El objetivo de la compañía es crear 1.500 nuevos empleos hasta alcanzar los 5.000 profesionales en 2027 y superar los 550 millones de euros de negocio gestionados para clientes de todo el mundo.

El anterior ha sido uno de los principales anuncios realizados por el presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, como parte del evento organizado en Barcelona esta misma mañana.

En él, la compañía ha reunido a más de 200 empresas, pymes, startups, universidades y centros de investigación. Además, ha estado presente Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria.

Durante su intervención, De los Mozos explicó las principales líneas estratégicas del Plan de Crecimiento en Cataluña que se articulan a través de cinco sectores: espacio y comunicaciones; ciberseguridad; ciberdefensa y seguridad integral; vehículos terrestres, y digitalización de la industria y las Administraciones Públicas.

Asimismo, el nuevo plan de expansión anunciado define tres ejes transversales de desarrollo corporativo: tecnología, talento y relación con la sociedad civil.

De acuerdo con el plan detallado, Indra prevé multiplicar para el próximo año las ventas generadas desde Cataluña por 1,5 veces hasta superar los 550 millones de euros.

Respecto al empleo, aseguran en un comunicado, la corporación dispone de centros operativos en las cuatro provincias de la comunidad autónoma donde cuenta actualmente con más de 3.500 profesionales de alta cualificación.

Indra ha formalizado 19 acuerdos en ámbitos como tecnologías duales, ciberseguridad y espacio. Todas ellas áreas clave para los proyectos desarrollados por la compañía desde Cataluña y orientados a los planes industriales de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

Compromiso con Cataluña

Durante su intervención, el presidente de Indra, Ángel Simón, subrayó que el actual contexto europeo exige compañías capaces de aportar estabilidad, visión industrial y capacidad de ejecución a largo plazo.

Asimismo, recordó que Indra lleva más de tres décadas impulsando en Cataluña un ecosistema de alianzas en innovación, industria y talento que da respuesta a las prioridades estratégicas europeas.

"Europa necesita una base industrial sólida para preservar su autonomía", ha mencionado Simón. "Indra está preparada para liderar este reto como socio fiable de las instituciones y empresa tractora de la industria, impulsando en Cataluña y otros territorios proyectos que generen capacidades estratégicas, empleo cualificado y oportunidades para los jóvenes".

Por otro lado, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la compañía, resaltó la determinación de la compañía por impulsar y consolidar el ecosistema industrial de Cataluña.

"Apostamos por el tejido industrial catalán que destaca por su excelencia y sus capacidades innovadoras y, al mismo tiempo, estamos comprometidos con generar en menos de un año 1.500 nuevos empleos de calidad, consolidándose Indra como la primera empresa tecnológica por empleo en Cataluña".

El Plan Cataluña nace con la idea de reforzar, en este territorio, el Plan Estratégico Leading the Future de Indra Group, señalan.

Enfocado en la defensa, el aeroespacio y las tecnologías digitales avanzadas, está diseñado para que la compañía se erija en menos de 10 años en un referente nacional líder en tecnología y defensa, con un papel clave en la seguridad y la soberanía europea.

Con esta misma filosofía, el plan pretende dinamizar la presencia y actividad del grupo en toda Cataluña, incrementando de esta forma el negocio gestionado y ampliando su plantilla de profesionales para reforzar su papel como tractor de empresas, tal y como han explicado.