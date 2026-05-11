Gibraltar recibe a un submarino nuclear de la clase Ohio de EEUU en medio de fuertes medidas de seguridad

Los submarinos de la clase Ohio pueden portar hasta 24 misiles balísticos Trident II D5 y algunas unidades han sido adaptadas para lanzar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk.

La llegada del USS Alaska refuerza el papel estratégico de Gibraltar como enclave clave para operaciones navales aliadas entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Se ha establecido un perímetro de exclusión marítima de 200 metros alrededor del puerto militar del Peñón durante la estancia del submarino.

El submarino nuclear USS Alaska (SSBN-732) de la clase Ohio de la Marina de EE.UU. ha arribado a la Base Naval de Gibraltar bajo estrictas medidas de seguridad.

La Base Naval de Gibraltar ha registrado este domingo por la tarde la llegada de un submarino nuclear de la clase Ohio de la Marina de Estados Unidos, en una operación marcada por un amplio despliegue de seguridad y estrictas medidas de control en torno al puerto militar del Peñón.

El submarino identificado es el USS Alaska (SSBN-732), una unidad de propulsión nuclear perteneciente a la estratégica clase Ohio, considerada uno de los pilares de la capacidad de disuasión nuclear estadounidense.

El sumergible entró en aguas gibraltareñas bajo fuertes medidas de protección, mientras las autoridades activaban un perímetro de exclusión marítima de 200 metros alrededor del South Mole, vigente hasta nuevo aviso.

Fuentes vinculadas a la actividad naval en Gibraltar señalaron además la presencia de efectivos de los Royal Marines en el Peñón, desplazados previamente en aeronaves de transporte de la Royal Air Force como parte del dispositivo operativo desplegado para la llegada del submarino, según informa EuropaSur.

La clase Ohio está formada por 14 submarinos lanzamisiles balísticos (SSBN) y cuatro submarinos de misiles guiados (SSGN). Estas embarcaciones representan las mayores plataformas submarinas de la Marina de Estados Unidos, con aproximadamente 171 metros de eslora y un desplazamiento de cerca de 18.750 toneladas en inmersión.

USS Alaska entrando en Gibraltar GBC

En su configuración estratégica, los submarinos Ohio pueden transportar hasta 24 misiles balísticos Trident II D5, con un alcance superior a las 7.000 millas náuticas y capacidad para portar ojivas nucleares. Por su capacidad de permanecer largos periodos sumergidos y operar de forma discreta, estos buques constituyen uno de los elementos centrales de la tríada nuclear de Estados Unidos.

Algunas unidades de esta misma clase han sido reconvertidas además en submarinos de misiles guiados capaces de lanzar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk, reforzando sus capacidades de ataque convencional.

Gibraltar refuerza su valor estratégico

La llegada de este submarino nuclear estadounidense vuelve a situar a Gibraltar como un enclave estratégico de primer nivel para las operaciones navales aliadas entre el Atlántico y el Mediterráneo. Observadores marítimos destacan que este tipo de escalas militares suelen estar vinculadas a operaciones logísticas, patrullas estratégicas o despliegues de presencia de la OTAN en áreas sensibles.

Por el momento, ni las autoridades británicas ni la Marina estadounidense han facilitado información oficial sobre la duración de la estancia del USS Alaska ni sobre los objetivos concretos de la operación.