Turquía entra en el club de los misiles balísticos de largo alcance y se afianza como segunda potencia de la OTAN

Turquía acelera otros proyectos de misiles y considera el contexto regional y la amenaza nuclear como factores clave en su doctrina de defensa.

El desarrollo de este misil sitúa a Turquía entre los pocos países con capacidad ICBM y refuerza su posición como segunda potencia militar de la OTAN.

El país realizará el primer lanzamiento de prueba del Yildirimhan en Somalia a finales de este año.

Turquía ha presentado el misil balístico intercontinental Yildirimhan, con un alcance de 6.000 km y una ojiva de 3.000 kg.

Los escenarios bélicos en los que está inmerso el tablero geopolítico mundial actualmente son el trampolín perfecto para los grandes programas armamentísticos. Uno de los ejemplos lo encarna Turquía, que acaba de presentar al mundo un nuevo misil balístico intercontinental.

Más conocido por sus siglas en inglés ICBM, este tipo de armamento sólo está al alcance de unos pocos países de todo el mundo dada su extrema complejidad de diseño, fabricación, operación y mantenimiento.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa turco apuntan a un desarrollo propio e independiente dado ese mismo panorama mundial y con la Alianza Atlántica pasando por un momento delicado por el distanciamiento de EEUU de algunos países como España, Italia o Alemania.

"Estos conflictos y guerras han proporcionado datos cruciales para la doctrina de seguridad, al tiempo que han aumentado nuestras responsabilidades", declaró el ministro de Defensa turco Yasar Güler, durante la presentación del arma en la feria Saha Expo de Estambul.

Bajo el nombre de Yildirimhan y cuando finalice el desarrollo, Turquía entraría entonces a formar parte de un selecto club de Fuerzas Armadas con capacidad de lanzamiento de misiles intercontinentales.

El arma tendrá un radio de acción de unos 6.000 kilómetros con una ojiva de 3.000 kg y se estima que podría alcanzar una velocidad terminal 20 veces la del sonido (Mach 20).

Cuenta con un propulsor conformado por 4 motores alimentados por tetróxido de dinitrógeno, una molécula muy oxidante que se utilizaría como componente para la reacción hipergólica al mezclarse con hidrazina.

El plan de Turquía es probar el misil con un primer lanzamiento en Somalia a finales de este año, según recoge Bloomberg, en un nuevo complejo originalmente planteado para experimentación científica y el despegue de satélites.

"Creemos que lo usaríamos únicamente como medida disuasoria, pero si alguna vez necesitamos usarlo, nadie debería dudar de que lo haríamos sin vacilar", ha apuntado Güler durante la visita al misil en la feria. "Consideramos que lo utilizaríamos de la manera más eficaz posible".

Parte trasera de la maqueta expuesta durante la presentación del misil Izan González Estambul (Turquía)

Personal del Ministerio de Defensa turco ha explicado a EL ESPAÑOL que el país se encuentra rodeado por tres regiones muy complejas: los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Próximo; a las que hay que añadir la guerra de Ucrania, donde la tecnología turca lleva operando desde el primer día y continúa con una amplia presencia en segmentos como la guerra electrónica o los drones.

"En Ucrania hemos aprendido mucho", han explicado. La doctrina del país para enfrentar algunas amenazas y proyectar disuasión "sigue cambiando cada día". Incluida aquella en la que participan misiles.

Aspiraciones nucleares

La tensión disparada desde el comienzo de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que comenzaron con la primera operación el verano pasado, han hecho replantearse a Turquía la cuestión nuclear.

Los misiles ICBM como el que acaban de presentar están, a menudo, asociados a ojivas nucleares, una tecnología que Turquía no tiene. De momento.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, declaró el pasado febrero que el país podría verse arrastrado a una competición regional por las armas nucleares debido a la preocupación por el programa atómico comandado desde Teherán.

Misil a bordo de un lanzador de Roketsan Izan González Estambul (Turquía)

Sin embargo, con los continuos ataques de EEUU e Israel sobre las infraestructuras nucleares iraníes, es posible que Turquía deje de lado esas aspiraciones de armamento radiactivo. Un hecho que, por otro lado, no ha detenido el desarrollo y los planes de prueba del Yildirimhan.

En la línea de los misiles, Ankara ha acelerado recientemente la producción del balístico Tayfun-1, que dispone de un rango de 560 kilómetros.

También ha trascendido que planea realizar un lanzamiento de prueba en Somalia del Tayfun-4, un modelo más avanzado que podría superar los 2.000 kilómetros de alcance. Y también está en desarrollo el Cenk, una variante de la familia Tayfun que vio por primera vez la luz en 2023 por parte de Rocketsan.

En la misma línea armamentística, Turquía dispone de varios desarrollos de misiles de crucero que convergen en el Gezgin. La inversión en este tipo de armamento comenzó a principios de los 2000 y ha ido incrementándose de forma gradual en los últimos años.

Los primeros lanzamientos desde tierra firme se ejecutaron en 2025 y le siguieron poco después las pruebas desde submarinos. Actualmente, el Gezgin continúa bajo desarrollo y tiene el objetivo de convertirse en una alternativa al Tomahawk estadounidense a medio plazo.

Según los últimos datos, Turquía cuenta con el segundo Ejército más grande de la OTAN justo después de Estados Unidos y ya se encuentran preparando la Cumbre de la Alianza Atlántica que se llevará a cabo el próximo mes de julio.

Esta posición de segundo en capacidad militar juega ahora un papel clave con la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania y la perpetua amenaza sobre las bases de España.