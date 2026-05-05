Bases militares y escudos antimisiles: así es la arquitectura militar que EEUU tiene desplegada en Europa

El despliegue estadounidense en Polonia y Rumanía ha cobrado importancia por la infraestructura de escudo antimisiles, reforzando la disuasión frente a Rusia en el flanco oriental de la OTAN.

Italia, Reino Unido y España son puntos clave para la proyección de poder de EE.UU., con bases aéreas y navales esenciales para operaciones de la OTAN, defensa antimisiles y apoyo logístico.

Alemania alberga la mayor presencia militar estadounidense en Europa, destacando la base aérea de Ramstein, centros de mando como EUCOM y AFRICOM, y arsenales nucleares en Büchel.

Estados Unidos mantiene unos 85.000 militares desplegados en más de 40 bases permanentes y temporales por toda Europa, incluidas instalaciones estratégicas de defensa antimisiles y vigilancia.

Estados Unidos tiene desplegados en Europa alrededor de 85.000 militares, cifra que integra tanto a los efectivos destinados de forma permanente como a las tropas rotacionales enviadas para misiones de refuerzo, ejercicios y operaciones temporales.

Más de 40 bases estadounidenses —31 permanentes y 19 emplazamientos adicionales— se distribuyen por Europa. Incluyen bases aéreas, estaciones navales, guarniciones del Ejército, sistemas de defensa antimisiles y centros de vigilancia.

Este despliegue reafirma desde hace años el compromiso de Washington con la seguridad transatlántica y su capacidad para proyectar poder en múltiples teatros simultáneamente. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Europa es cada vez más consciente de la necesidad de reforzar su autonomía estratégica y defensiva.

Las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien criticó la estrategia de Washington en la guerra contra Irán al afirmar que Teherán "humilla" a EEUU en el Golfo Pérsico y que "evidentemente no tienen estrategia", provocaron la reacción inmediata de Donald Trump.

El Pentágono cumplió la amenaza del presidente y ordenó retirar 5.000 soldados de los más de 36.000 militares desplegados en Alemania —una reducción cercana al 14-15% del contingente total— en los próximos seis a doce meses.

La medida muestra el descontento de Trump por la falta de apoyo de sus aliados europeos en el conflicto con Irán y profundiza el cisma entre Washington y la OTAN.

La Administración Trump también se ha mostrado muy crítica con los gobiernos de Italia y España que han vetado el uso de las bases en su territorio para atacar Irán. También con Francia, aunque allí no cuenta con ninguna base militar.

Alemania

La mayor instalación militar de EEUU en Europa se encuentra en Alemania, en la base aérea de Ramstein, un enclave estratégico que alberga tropas estadounidenses de forma ininterrumpida desde 1952.

En Ramstein también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

Estados Unidos anuncia el retiro de 5.000 soldados de Alemania Reuters

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se alojan en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl.

Las instalaciones cumplen funciones que van de la logística y el entrenamiento conjunto con aliados a la custodia de armamento nuclear: en la base alemana de Büchel, por ejemplo, se gestionan entre diez y veinte bombas nucleares B-61.

Además, a las afueras de Grafenwöhr, en Baviera, se ubica el mayor campo de entrenamiento militar estadounidense fuera de su territorio, con 23.000 hectáreas de superficie.

Grafenwöhr es fundamental para el entrenamiento de tropas de la OTAN y ha cobrado mayor relevancia tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, consolidándose como centro de preparación para los refuerzos estadounidenses y aliados desplegados en el flanco oriental de Europa.

Italia

Italia alberga unos 12.600 soldados, con bases en Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia.

La base aérea de Aviano, ubicada en el noreste del país, aloja el único ala de cazas de combate estadounidense al sur de los Alpes —el 31.º Ala de Operaciones— y funciona como un nodo esencial de la potencia aérea de la OTAN en el sur de Europa.

Base aérea de Sigonella, Italia.

También dispone de Base Aérea de Sigonella, una instalación militar conjunta Italia-EEUU. Italia negó el uso de Sigonella a bombarderos estadounidenses que planeaban aterrizar sin autorización para dirigirse a Oriente Medio en la guerra contra Irán.

Italia cuenta con la base naval de Nápoles. Esta última es la sede del Comando de la Sexta Flota de la Marina de EEUU, responsable de las operaciones navales en el Mediterráneo y el Mar Negro, y actúa como centro de mando para operaciones de proyección de poder, lucha antisubmarina y defensa antimisiles en la región.

La combinación de capacidades aéreas en Aviano y navales en Nápoles convierte a Italia en el principal hub estadounidense para la seguridad del flanco sur de la OTAN.

Reino Unido

El Reino Unido alberga al menos 15 bases militares estadounidenses con más de 10.156 efectivos activos que desempeñan funciones críticas en operaciones de bombardeo, espionaje global y posible almacenamiento nuclear.

La base de RAF Lakenheath aloja al 48.º Ala de Cazas («Liberty Wing») y concentra unos 5.177 militares activos, además de 2.700 civiles británicos y estadounidenses.

Lakenheath es la única instalación en Europa que alberga simultáneamente escuadrones de F-35A Lightning II y F-15E Strike Eagle, consolidándose como el principal punto estratégico para el despliegue de cazas de última generación.

Su base hermana, RAF Mildenhall, acoge a aproximadamente 3.000 militares activos. Funciona como centro de operaciones de apoyo logístico y reabastecimiento en vuelo, con aviones cisterna KC-135 Stratotanker que sostienen misiones en Europa, Oriente Medio y el Mediterráneo.

Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base aérea RAF Fairford en Gran Bretaña.

Recientemente, la base ha sido utilizada para desplegar aviones de guerra electrónica EA-37B Compass Call en operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

La base aérea RAF Fairford, ubicada a unos 150 km al oeste de Londres, es técnicamente de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), pero está gestionada principalmente por Estados Unidos. Es la única base estratégica desplegada por EEUU en el Reino Unido para bombarderos pesados y aviones de transporte militar.

Las bases británicas han cobrado mayor relevancia estratégica tras la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo.

En marzo de 2026, Londres autorizó a Washington el uso de estas instalaciones para operaciones defensivas destinadas a prevenir ataques con misiles iraníes, tras tensiones diplomáticas entre el presidente Trump y el primer ministro Keir Starmer.

España

Desde la firma de los Pactos de Madrid de 1953, España alberga dos bases de uso conjunto con los militares estadounidenses que consolidan una relación estratégica en seguridad y defensa.

La soberanía y titularidad de las bases recaen exclusivamente en España: el convenio establece que las bases están bajo mando español y solo ondean la bandera e insignias españolas, y cualquier uso más allá de los objetivos bilaterales requiere autorización previa del Gobierno español.

Militares españoles en la Base Naval de Rota Courtney Pollock / US Navy

La Base Naval de Rota, en la provincia de Cádiz, es la instalación más importante para la Marina de EEUU y la Armada Española. Su ubicación estratégica la convierte en un enclave fundamental para operaciones navales en el Atlántico y el Mediterráneo.

En Rota, Estados Unidos mantiene un contingente de más de 3.000 efectivos y cinco destructores integrados en el escudo antimisiles de la OTAN (está previsto que este mismo año se incorpore un sexto destructor).

La base funciona como punto de apoyo logístico clave para el despliegue de tropas y operaciones en Oriente Medio y otras regiones del mundo, siendo considerada por Washington su principal hub para el puente aéreo con la zona.

La base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) cierra el dispositivo español en Europa como plataforma logística y de respuesta rápida. En ella apenas hay 150 militares de EEUU destinados, pese a que esta última tiene capacidad para acoger a más de 2.000 efectivos en tránsito.

Su ubicación estratégica facilita el despliegue hacia África, Oriente Medio y Europa del Este. En los últimos años, Morón ha ganado relevancia por la inseguridad en el Sahel y el aumento de misiones en el continente africano.

Bélgica y Grecia

Por su parte, Bélgica alberga en la base aérea de Kleine Brogel un arsenal de bombas nucleares tácticas B61 de Estados Unidos, integrado en el sistema de disuasión nuclear de la OTAN.

Este despliegue forma parte de la política de «compartición nuclear» de la Alianza, bajo la cual varios países miembros no nucleares participan en la disuasión estratégica albergando armamento atómico estadounidense y manteniendo aviones capaces de lanzarlo.

En el Mediterráneo oriental, Grecia desempeña un papel estratégico con la base naval de Souda Bay, en la isla de Creta, una de las instalaciones más importantes de la región por su capacidad para albergar portaaviones y buques de la US Navy.

Desde allí, EEUU proyecta poder hacia el Mediterráneo, Oriente Próximo y el Cuerno de África, operando como centro logístico y de mando para misiones de combate, evacuación y respuesta humanitaria.

Europa del Este

En Europa del Este, la presencia militar estadounidense se ha reforzado notablemente en los últimos años tras la invasión rusa de Ucrania.

Polonia y Rumanía han emergido como ejes centrales de la disuasión de la OTAN en el flanco oriental, albergando dos pilares del escudo antimisiles de la Alianza: la base de Redzikowo, en Polonia, y la de Deveselu, en Rumanía.

Ambas instalaciones alojan sistemas Aegis Ashore capaces de interceptar misiles balísticos y son fundamentales para la estrategia de contención de Rusia en la región.

Su ubicación geográfica las convierte en puntos clave para el monitoreo de amenazas desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, reafirmando el compromiso de EEUU con la seguridad de sus aliados de Europa del Este.

Francia

La Francia de Emmanuel Macron representa el caso singular del mapa militar europeo. En 1966, el presidente Charles de Gaulle retiró a Francia del mando militar integrado de la OTAN y exigió el cierre de todas las bases aliadas en suelo francés.

El último contingente de fuerzas extranjeras de la OTAN abandonó Francia en octubre de 1967, tras 17 años de presencia.

En 2009, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, Francia reingresó en el mando integrado de la OTAN, pero sin reabrir bases militares extranjeras en su territorio.

Francia se unió a España (que también cerró su espacio aéreo) e Italia (que denegó el uso de la base de Sigonella en Sicilia) en restringir el apoyo a las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán, profundizando las divisiones en la OTAN.