La disuasión de la OTAN en Europa no se verá mermada por la retirada de 5.000 militares estadounidenses de Alemania

Alemania continuará siendo el principal nodo logístico de la OTAN en Europa, albergando importantes bases y mandos militares aliados.

La retirada responde a tensiones políticas entre EE.UU. y Alemania, y podría afectar miles de empleos en regiones como Renania-Palatinado.

El ministro alemán Johann Wadephul insta a Europa a fortalecer y desplegar sus propias capacidades defensivas ante el repliegue.

Alemania asegura que la retirada de 5.000 militares estadounidenses no reducirá la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa.

Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, aseguró este lunes en Atenas que la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa no se verá mermada pese a los planes de Estados Unidos de reducir 5.000 efectivos militares en suelo germano.

"No tengo duda alguna de que no habrá ninguna reducción en la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa", sostuvo Wadephul durante una rueda de prensa con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis.

“Debemos entender esto como un nuevo llamamiento a desarrollar y desplegar nuestras propias capacidades con mayor rapidez. No hay absolutamente ninguna alternativa”, afirmó.

Añadió que Alemania también necesita mantener un diálogo estrecho con Estados Unidos sobre qué decisiones se han tomado definitivamente y qué opciones tiene Berlín para influir en esas decisiones.

Esta respuesta del responsable de exteriores alemán se produce tras el anuncio del pasado viernes de la Administración Trump, de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania. Un repliegue que trasciende lo operativo y se lee como un claro mensaje político a los aliados europeos.

La medida responde a tensiones con el canciller alemán Friedrich Merz, quien criticó la estrategia de Washington en la guerra contra Irán, afirmando que Teherán "humilla" a EEUU en el Golfo Pérsico.

Trump deja claro que la protección estadounidense no es automática ni gratuita para quienes cuestionan su liderazgo, reabriendo el debate sobre la autonomía defensiva de Europa.

Impacto militar y logístico

A cierre de 2025, Estados Unidos mantenía unos 84.000 militares en Europa, de los cuales cerca de 68.000 estaban desplegados de forma permanente en bases del continente, sin contar las fuerzas rotatorias asignadas a misiones o ejercicios.

Alemania concentra, con amplia diferencia, el mayor contingente —unos 36.000 efectivos—, seguida de Italia, con cerca de 12.000, y Reino Unido, con unos 10.000.

Pese al repliegue que situará el despliegue en niveles previos a la guerra en Ucrania en un plazo de entre seis y doce meses, Alemania seguirá siendo el principal nodo logístico de la OTAN en Europa. Aunque el Pentágono lo atribuye a “necesidades operativas”, varios analistas advierten de posibles efectos en la disuasión aliada y el equilibrio estratégico en el continente.

La mayor instalación militar de EEUU en Europa se encuentra en Alemania, en la base aérea de Ramstein, un enclave estratégico alberga tropas estadounidenses de forma ininterrumpida desde 1952.

En Ramstein también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública 'ARD', pero que no es público, según publicó EFE.

De la retirada de efectivos militares estadounidenses de Alemania dependen miles de puestos de trabajo.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que EE.UU. quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense.