Los objetivos del Ejército de Tierra para el 2026: impulso de la nube táctica, superioridad ciberespacial y artillería

Se reforzarán las operaciones ciber y electromagnéticas con la creación de un Batallón de Operaciones en el Ciberespacio y el aumento de plantilla en los Regimientos de Guerra Electrónica.

Está previsto continuar el desarrollo de radios definidas por software (SDR) y adaptar las unidades a nuevos blindados 8x8 Dragón.

Se impulsará la modernización de la artillería antiaérea y se elegirá el reemplazo de las baterías Hawk, además de aumentar unidades NASAMS y Patriot.

El Ejército de Tierra prioriza para 2026 el desarrollo de una nube táctica de combate y la mejora de capacidades en el ciberespacio.

Este 2026 es clave para el Ejército de Tierra. Antes de finalizar el año, deberá alcanzar los hitos previstos para la Fuerza Posible, un paso intermedio hacia la Fuerza de Ventaja de 2035.

La Fuerza 2035 plantea el campo de batalla del futuro, un escenario en el que los drones, la guerra electrónica y las nubes tácticas de combate serán las protagonistas y en cuyo desarrollo trabaja el Ejército de Tierra junto a la Brigada Experimental de La Legión en Almería.

Esta serie de consecuciones marcará el compás de las siguientes Campañas de Experimentación que se realizan puntualmente en el Campo de Maniobras y Tiro de la Base Álvarez de Sotomayor y que servirán como punto de partida del documento Ejército 2045 que se comenzará a elaborar este año.

El Ejército 2045 servirá como guía de planeamiento a largo plazo e incluirá perspectivas sobre entornos de actuación y organización.

Nube táctica y ciberespacial

En el plano tecnológico, uno de los campos en los que el Ejército de Tierra trabaja en este 2026 pasa por el desarrollo y la configuración de una nube táctica de combate. Según recogen en la Revista Ejército, avanzarán en la definición de esta infraestructura digital.

La nube táctica de combate es uno de los ejes sobre los que orbitan las capacidades militares actuales y sirve como nodo de comunicaciones para la transmisión de información en tiempo real en el campo de batalla o durante cualquier tipo de operaciones.

De esta forma, los datos captados por cualquiera de los elementos que conforman el despliegue pueden compartirse en tiempo real al resto con el objetivo de mejorar la conciencia situacional y, con ella, la toma de decisiones.

El Ejército de Tierra aprovechará los avances logrados previamente en la Nube de Combate Conjunta, impulsada por el programa Zeus, que integra todos sus equipos y que tiene previsto contar con una implantación incipiente para este mismo año.

Otro aspecto fundamental es impulsar las capacidades en el escenario ciberespacial, consolidado ya como el quinto dominio de la guerra.

El reto principal, según indican en la misma publicación, será potenciar las capacidades a nivel táctico para alcanzar la superioridad mediante la ejecución de operaciones tanto defensivas como ofensivas.

"Esto implica la implementación de capacidades orgánicas a todos los niveles jerárquicos, desde Cuerpo de Ejército hasta Batallón o Grupo, garantizando que las unidades puedan ejecutar de manera autónoma actividades relacionadas con las operaciones electromagnéticas", explican.

Artillería y radios

En lo relativo a la artillería antiaérea, el Ejército de Tierra continuará impulsando la modernización y adquisición de los sistemas necesarios "para mejorar la eficiencia e integración en el sistema de defensa aérea".

Según la documentación a la que pudo acceder EL ESPAÑOL hace unas semanas, desde el Ministerio de Defensa planean una profunda modernización de esta parte de la que se encarga el Ejército de Tierra.

De esta forma, se planea elegir próximamente el sustituto de las baterías Hawk que están a punto de finalizar su vida útil, al mismo tiempo que se modernizan y se adquieren más unidades de los sistemas NASAMS y Patriot.

En el apartado de las Radios Definidas por Software, conocidas como SDR por sus siglas en inglés, desde Tierra explican que el objetivo para 2026 es continuar con el desarrollo de nuevas terminales que cubran todo el espectro operativo.

Las SDR conforman uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Ministerio de Defensa impulsó el año pasado y cuyo adjudicatario es Indra.

Organización del Ejército

Durante el 2026, el Ejército de Tierra planea potenciar las capacidades de operaciones ciber y las actividades electromagnéticas mediante la creación de un Batallón de Operaciones en el Ciberespacio y el incremento de plantilla en los Regimientos de Guerra Electrónica (REW 31 y 32).

8x8 Dragón en su versión de zapadores Izan González Almería

También se incluye la adaptación de las unidades a las nuevas adquisiciones de materiales principales, como la puesta en servicio de los blindados 8x8 Dragón o la modernización de las baterías NASAMS.

En la publicación, queda reflejada la intención de "continuar la transición de la Base Logística del Ejército (BLET) hacia la capacidad operativa final" y la elaboración del documento de "Criterios de Plantilla Orgánica, que reflejará las prioridades del Ejército de Tierra y permitirá activar o desactivar unidades conforme a las necesidades operativas del ciclo".