Textron presenta el RIPSAW M1: el vehículo no tripulado que anticipa la nueva doctrina expedicionaria de los Marines

El vehículo puede trabajar junto al dron Damocles, ampliando su alcance operativo y permitiendo detectar y atacar objetivos más allá de la línea de visión directa.

Su autonomía eléctrica de 48 km, velocidad de hasta 85 km/h y capacidad de carga de hasta 900 kg lo hacen ideal para operar en zonas de alto riesgo sin exponer a efectivos humanos.

El M1 destaca por su arquitectura modular, permitiendo integrar sensores, sistemas antidron, módulos logísticos y otros equipos según la misión.

Textron ha presentado el vehículo terrestre no tripulado RIPSAW M1, diseñado para operaciones de reconocimiento, protección y ataque en entornos costeros y urbanos.

La estadounidense Textron Systems Corporation ha presentado el vehículo terrestre no tripulado RIPSAW M1 en la feria Modern Day Marine Exposition 2026, en un momento en el que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos redefine su estructura para operar con mayor dispersión, velocidad y menor exposición de sus efectivos en entornos litorales disputados.

Más que un simple demostrador tecnológico, el M1 refleja un cambio doctrinal de fondo: los sistemas no tripulados dejan de ser herramientas experimentales para integrarse plenamente en misiones de reconocimiento, protección y ataque dentro de las unidades expedicionarias.

La plataforma se concibe como un multiplicador de fuerza que acompaña —o precede— a vehículos tripulados, reduciendo riesgos humanos en escenarios saturados de sensores y amenazas.

El RIPSAW M1 es un vehículo compacto de ruedas, con apenas 3,2 metros de largo y 1,5 de ancho, diseñado para operar en zonas costeras, entornos urbanos y espacios confinados donde los sistemas pesados pierden ventaja.

Su arquitectura modular abierta (MOSA) permite integrar distintas cargas útiles sin quedar ligado a una única función.

Con una capacidad de carga de hasta 900 kg (2.000 libras), puede incorporar sensores ISR, sistemas contra drones, módulos logísticos o efectos lanzados.

La apuesta técnica prioriza movilidad y flexibilidad frente a protección blindada. El vehículo alcanza velocidades de hasta 85 km/h, dispone de 48 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico —clave para operaciones silenciosas— y presenta características como un radio de giro reducido y capacidad de vadeo relevante para entornos anfibios.

Operatividad

En términos operativos, estas prestaciones lo sitúan como una plataforma adelantada para exploración, designación de objetivos o despliegue de cargas en posiciones avanzadas.

Uno de los elementos más relevantes es su posible integración en esquemas de ataque distribuido. Textron presentó el M1 equipado con el dron efector Damocles, un sistema VTOL modular concebido para misiones autónomas o semiautónomas de búsqueda y ataque.

Integrado en la plataforma terrestre, este sistema amplía significativamente el alcance operativo del vehículo, permitiéndole detectar, identificar y neutralizar objetivos más allá de la línea de visión directa.

Esta combinación convierte al vehículo en un nodo móvil capaz de cerrar el ciclo sensor-efector desde posiciones avanzadas, sin exponer plataformas tripuladas.

El concepto responde a las nuevas prioridades del campo de batalla: detección temprana, defensa antidron y ataque de precisión desde plataformas ligeras. Frente a la concentración de potencia en vehículos pesados, apuesta por dispersar sensores y efectos en múltiples nodos robóticos, dificultando la localización y neutralización por parte del adversario.

El desarrollo del M1 se sustenta en la experiencia de Howe & Howe Inc., especializada en sistemas robóticos terrestres capaces de operar en entornos extremos, y se enmarca en la estrategia de Textron de reforzar su cartera de soluciones no tripuladas en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo.

Según destaca la compañía el carácter escalable del diseño —en tamaño, peso y potencia—, lo que abre la puerta a adaptar la plataforma a un amplio abanico de misiones y escenarios operativos.

Ucrania

En el trasfondo, la evolución del conflicto en escenarios como Ucrania o el Mar Rojo ha acelerado la adopción de sistemas no tripulados y municiones merodeadoras.

En ese contexto, el RIPSAW M1 anticipa cómo las fuerzas expedicionarias podrían operar en el Indo-Pacífico: unidades pequeñas, dispersas, altamente conectadas y apoyadas por sistemas robóticos que amplían su alcance, mejoran su supervivencia y reducen la necesidad de exposición directa.

Por ahora, el M1 sigue siendo un demostrador tecnológico. Su paso a capacidad operativa dependerá de las pruebas, la integración de cargas útiles y la evaluación del Cuerpo de Marines.

Aun así, su presentación refleja una tendencia clara: el combate terrestre avanza hacia un modelo donde la autonomía, la modularidad y la letalidad distribuida serán claves para ver antes, decidir más rápido y atacar sin exponer fuerzas propias.