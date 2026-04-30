La US Navy extenderá cinco años la vida útil del buque de asalto anfibio USS Wasp

La flota anfibia enfrenta problemas de mantenimiento y disponibilidad, con solo un 41% de sus buques listos para misiones.

El USS Wasp, operativo desde 1989, está diseñado para transportar infantes de marina, vehículos y operar hasta 31 aeronaves.

La decisión podría aplicarse al resto de la flota de buques anfibios clase Wasp, tras evaluar su viabilidad.

La Marina de EE.UU. extenderá cinco años la vida útil del buque de asalto anfibio USS Wasp, hasta 2034.

La Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos han ampliado en cinco años la vida útil del USS Wasp, buque líder de su clase, y estudian aplicar la misma medida al resto de la flota anfibia.

Así lo confirmó el director de Guerra Expedicionaria, el general de brigada Lee Meyer, durante la exposición Modern Day Marine en Washington. Según explicó, la decisión se adoptó tras un estudio sobre los buques de asalto anfibio de la clase Wasp, informa Military Times.

“El Jefe de Operaciones Navales (CNO) aprobó la extensión de la vida útil del USS Wasp”, señaló Meyer. “Se ha ampliado en cinco años, hasta 2034. Ahora debemos analizar el resto de LHD para determinar si es viable aplicar la misma medida, y esa es la intención”.

Meyer añadió que el Naval Sea Systems Command prevé presentar en los próximos días un estudio sobre los buques anfibios tipo dock, que incluirá una evaluación actualizada de su estado y recomendaciones para posibles extensiones de vida útil.

El LHD-1 desarrollado por Ingalls Shipbuilding en Pascagoula, entró en servicio en 1989, diseñado para transportar y desembarcar infantes de marina, vehículos y aeronaves, y sirve como una plataforma flotante para operaciones anfibias, apoyo aéreo y misiones expedicionarias.

Tiene capacidad para operar un grupo aéreo de hasta 31 aeronaves, incluidos helicópteros y aviones de combate V/STOL, además de lanchas de desembarco de alta velocidad (LCU) en distintas configuraciones para el transporte de carga, vehículos y apoyo logístico.

La decisión sobre el USS Wasp se plantea como un modelo a seguir para el resto de la flota, aunque la Marina y el Cuerpo de Marines aún no han definido en detalle cómo se aplicaría este enfoque a otros buques.

Un KC-130 de los US Marines reabasteciendo combustible a un AV-8 Harrier de la Armada Española cerca de Morón. Wikimedia Commons

La flota anfibia estadounidense arrastra, no obstante, problemas recurrentes a lo largo de su ciclo operativo. En 2024, tres unidades de la clase Wasp registraron fallos de ingeniería en alta mar, mientras que el propio USS Wasp sufrió retrasos en su despliegue debido a averías mecánicas.

El marco legal también condiciona la planificación: la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 obliga a la Marina a mantener un mínimo de 31 buques anfibios, entre ellos al menos 10 de asalto anfibio.

Una flota insuficiente

Actualmente, la Armada dispone de 32 plataformas de este tipo, aunque aproximadamente la mitad presenta deficiencias significativas de mantenimiento, según un informe de 2024 de la Government Accountability Office (GAO).

Este deterioro se refleja en los niveles de alistamiento. En agosto de 2025, un funcionario de defensa señaló a Military Times que la disponibilidad de la flota anfibia había caído al 41%, muy por debajo del umbral del 80% que el Cuerpo de Marines considera necesario para cumplir sus misiones.

En este contexto, el comandante del Cuerpo de Marines, general Eric Smith, advirtió en la exposición Sea-Air-Space de 2026 que el número actual de buques resulta insuficiente para satisfacer las demandas de los mandos combatientes. Como respuesta, planteó la extensión de la vida útil de las plataformas existentes como una solución parcial al déficit de capacidad.

En la actualidad, cuatro buques anfibios están desplegados a nivel global, entre ellos el USS Tripoli y el USS Boxer, ambos en Oriente Próximo en apoyo de la operación Furia Épica.

De cara al futuro, el presupuesto de defensa propuesto por el presidente Trump para el año fiscal 2027, valorado en 1,5 billones de dólares, contempla la financiación de un nuevo buque de asalto anfibio de la clase America y un buque de transporte anfibio tipo dock de la clase San Antonio.