La cartera de Defensa de Indra llega a los 11.400 millones y sus ingresos aumentan un 33% en el primer trimestre del año

La integración de Hispasat e Hisdesat impulsa los ingresos del área espacial, que aumentan un 393%, y las ganancias globales de Indra suben un 28%, hasta los 76 millones de euros.

El crecimiento se apoya en los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa y en la actividad de sistemas terrestres y navales.

Los ingresos del área de defensa suben un 33% en el primer trimestre, hasta los 275 millones de euros, con un Ebitda que crece un 65%.

La cartera de defensa de Indra alcanza los 11.402 millones de euros, representando la mitad del total de la compañía y creciendo un 279% respecto al año anterior.

La compañía tecnológica Indra ha presentado hoy los resultados del primer trimestre de este año donde queda reflejado el importante crecimiento de su negocio de defensa.

La cartera de la compañía ha alcanzado los 20.334 millones de euros en el primer trimestre, de los que la mitad —11.402 millones— corresponden al área de defensa, lo que supone un incremento de un 279% respecto a los datos cosechados por esta unidad de negocio en el mismo periodo de 2025.

Con unos ingresos globales de 1.334 millones de euros, la rama de la defensa aporta 275 millones al conjunto, lo que supone un crecimiento del 33% respecto a los 207 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El Ebitda de la parte de defensa alcanza los 71 millones (65% de incremento) y el Ebit 50 millones (subida del 35,6%).

Este crecimiento proviene tanto de España como de la región EMEA, y están apoyados sobre todo en la mayor actividad de los Programas Especiales de Modernización impulsados por el Ministerio de Defensa español.

También apuntan a los sistemas terrestres y al área de vehículos terrestres, impulsada por la aportación vinculada al consorcio Tess Defence que lidera Indra y en el que participan EM&E, Santa Bárbara Sistemas y Sapa.

En la documentación, Indra también señala al avance en sistemas navales, donde cuenta con importantes programas en el segmento de los radares.

El programa Eurofighter mantuvo una evolución positiva, mientras que FCAS presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

La contratación neta se ha incrementado un 43% en la parte de defensa, principalmente por la fuerte contribución del negocio de simulación y hacen referencia directa al PEM del sistema avanzado integrado de entrenamiento de vuelo como subcontrata de Airbus.

Este último programa de modernización es el que tiene como protagonista al caza Saeta II, basado en el turco Hürjet, en el que Indra participa en el segmento de simulación y en el sistema de identificación amigo-enemigo.

Sobre la rama espacial, los ingresos del área crecieron un 393% por la contribución inorgánica derivada de la integración de Hispasat e Hisdesat, con un peso destacado de los negocios de España y América.

En Europa, afirman desde Indra, el avance también es relevante por la aportación inorgánica en Alemania (Axess) y la evolución del programa Galileo.

Los datos globales de la compañía apuntan a un incremento de un 28% en las ganancias hasta los 76 millones de euros en el primer trimestre.

Por su parte, los beneficios operativos netos (Ebit) llegaron a los 118 millones, un 24,2% de mejora en relación a los 95 millones de hace un año.