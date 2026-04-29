HII obtiene un contrato de 283 millones de dólares para apoyar el desarrollo de nuevas fragatas FF(X) de la US Navy

HII ha invertido más de 1.000 millones de dólares en modernizar sus instalaciones y ampliar su capacidad de construcción naval para responder a la demanda de la US Navy.

Estas fragatas, basadas en el diseño de la clase Legend, buscan complementar a los grandes buques multimisión y aumentar la flexibilidad operativa de la Marina.

El contrato permitirá a Ingalls Shipbuilding adquirir materiales, realizar trabajos de diseño y comenzar la preconstrucción del primer buque.

HII ha recibido un contrato de 283 millones de dólares para apoyar el desarrollo de las nuevas fragatas FF(X) de la US Navy.

Ingalls Shipbuilding de Huntington Ingalls Industries (HII) anuncia que la US Navy ha adjudicado a su división Ingalls Shipbuilding un contrato valorado en 283 millones de dólares para llevar a cabo actividades de apoyo como astillero líder (“lead yard”) en el programa de fragatas FF(X), la nueva generación de buques de combate de superficie.

El contrato permitirá a Ingalls Shipbuilding adquirir materiales de larga anticipación, ejecutar trabajos de diseño y comenzar actividades de preconstrucción del primer buque de esta clase.

Según los términos del contrato, el astillero iniciará el corte y conformado de materiales en bruto, una fase clave para preparar la construcción de la estructura principal y planificar la secuencia de ensamblaje de la primera fragata. Un enfoque que busca facilitar una transición más fluida entre el diseño y la producción, tanto dentro de Ingalls como en el conjunto de la base industrial.

El presidente de Ingalls Shipbuilding, Brian Blanchette, destacó la relevancia del contrato y puso en valor la trayectoria del astillero.

Además incidió en el impulso que supone esta fase inicial del programa: “Estamos entusiasmados por colaborar con la Armada para formalizar estos pasos de preproducción y acelerar la entrega de las fragatas que necesitan nuestros combatientes”.

Nuevas fragatas

La adjudicación se produce tras la decisión tomada en diciembre de 2025 por la US Navy de seleccionar a Ingalls Shipbuilding para diseñar y construir el programa FF(X), aprovechando el diseño probado de los buques de seguridad nacional de la clase Legend.

La empresa ya ha entregado diez de estos buques a la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que refuerza su experiencia en este tipo de plataformas.

Las nuevas fragatas se fabricarán junto a otras líneas de producción activas en el astillero, que incluyen destructores DDG 51 Flight III, buques de asalto anfibio LHA, transportes anfibios LPD Flight II y trabajos de modernización de destructores de la clase Zumwalt.

Además, para responder a la creciente demanda de la Marina estadounidense y avanzar en la construcción de plataformas de nueva generación, la compañía ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la modernización de infraestructuras, instalaciones y herramientas.

La compañía trabaja en ampliar la capacidad de construcción naval en EEUU, incluyendo la colaboración con socios internacionales y la posible incorporación de nuevos astilleros.

El programa FF(X) se perfila como una pieza clave en la futura flota naval. Estas fragatas, conocidas como "Frigate X" o small surface combatant, más pequeñas y ágiles, están diseñadas para complementar a los grandes buques multimisión y mejorar la flexibilidad operativa de la Marina en escenarios globales.