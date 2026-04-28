La industria de defensa española y su participación en el Hürjet: del caza turco al avión entrenador Saeta II

Empresas españolas como Airbus, Indra, GMV, Sener y otras participan en la nacionalización, aportando tecnología y sistemas clave para el avión y su centro de entrenamiento.

El programa se divide en dos fases: una inicial con aviones sin nacionalización (21 unidades desde 2028) y otra con 9 aeronaves dotadas de sistemas españoles a partir de 2031.

El Saeta II contará con una inversión de 2.600 millones de euros y la integración de 30 aeronaves, con un 60% de participación industrial española.

El programa ITS-C busca renovar la flota de F-5 del Ejército del Aire con el nuevo avión entrenador avanzado Saeta II, basado en la plataforma turca Hürjet.

El programa ITS-C es uno de los Programas Especiales de Modernización impulsados por el Ministerio de Defensa con el objetivo de renovar la actual flota de F-5 dedicada al entrenamiento de los futuros pilotos de caza del Ejército del Aire y del Espacio en Talavera la Real (Badajoz).

Hoy, en las instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid), los actores industriales que participan en el proyecto han llevado a cabo la puesta de largo del Saeta II, nombre que recibe la próxima aeronave de adiestramiento avanzado.

El Saeta II emplea la plataforma del caza Hürjet diseñado y desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), cuenta con un presupuesto de 2.600 millones de euros y planea la integración de un total de 30 aeronaves.

Se trata de una "apuesta por la autonomía estratégica", ha explicado Marta Nogueira, responsable de negocio de Airbus Defence and Space en España. El programa cuenta con un 60% de participación industrial nacional.

Precisamente, uno de los requisitos impuestos por el Ministerio de Defensa durante el planteamiento del programa era conseguir una elevada nacionalización de la plataforma. Según ha explicado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, se levantarán unas instalaciones en Albacete donde se llevará a cabo la reconversión de los cazas.

El programa se divide en dos lotes. El primero está compuesto por 21 aeronaves que los futuros pilotos españoles utilizarán sin ningún tipo de nacionalización durante la etapa inicial del ITS-C a partir de 2028.

El segundo lote, tal y como ha explicado Marta Nogueira, está compuesto por los 9 aparatos restantes del programa. Estos ya se pondrán en servicio con este proceso de nacionalización —con los sistemas de la industria española integrados— a partir del año 2031.

TAI Hürjet en la exposición estática de FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

Una vez comiencen a prestar servicio este último lote en Talavera la Real, los primeros cazas 100% turcos comenzarán el proceso de nacionalización en las instalaciones albaceteñas antes mencionadas.

Además de la conversión e integración de nuevos equipos en las aeronaves, Airbus liderará el rediseño del Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque en la base pacense.

El Centro incluirá simuladores de última generación desarrollados por Indra y Airbus dará apoyo logístico en las partes de operación y mantenimiento a los aviones y sistemas sintéticos de entrenamiento para asegurar la máxima disponibilidad de la flota.

"Gracias a la nacionalización del programa, España logra tres hitos estratégicos: aseguramos una transferencia tecnológica en áreas clave, obtenemos un retorno industrial de gran calado y, sobre todo, dotamos al programa de la soberanía e independencia estratégicas necesarias para gestionar el sostenimiento y cualquier evolución futura del sistema", ha declarado Nogueira.

Nacionalización

Además de Airbus como coordinador del programa, en la nacionalización del caza participarán Aciturri, Aernova, Aertec, Airbus, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, ITP Aero, Grupo Oesía, Orbital y Sener.

Además de la parte de simuladores, Indra se encargará del sistema de identificación amigo-enemigo del Saeta II.

GMV lidera el sistema de navegación Genesis basándose en Galileo PRS y GPS de grado militar. Asimismo, proporcionará tecnologías de fusión GNSS-inercial y capacidades de navegación resilientes frente a jamming y spoofing.

Esta misma compañía española también es responsable del ETMC (Embedded Training and Mission Computer), el computador de misión que "aporta altas capacidades de procesamiento y refuerza la soberanía tecnológica nacional en este tipo de plataforma".

Airtificial se encarga de los sticks de vuelo, Sener del DataLink, Aertec de la unidad de interfaz remota, Grupo Oesía de la gestión de audio y Orbital del grabador de misión, entre otras.