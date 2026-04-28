Airbus y el Ejército del Aire trabajan para que el Hürjet turco se convierta en el avión que reviva a la Patrulla Águila

El plan incluye el desarrollo de un sistema de entrenamiento en tierra y la integración de tecnología española en los nuevos aviones, con entregas previstas hasta 2035.

España recibirá 21 aviones Saeta II a partir de 2028, que serán adaptados y actualizados por la industria nacional para cumplir funciones de entrenamiento y acrobacia.

El Saeta II, gracias a su maniobrabilidad y rendimiento supersónico, es el principal candidato para sustituir al retirado C-101 en exhibiciones aéreas.

El Ejército del Aire y Airbus trabajan para reactivar la Patrulla Águila con el avión turco Hürjet, denominado Saeta II en España.

El Ejército del Aire y del Espacio se quedó sin un equipo acrobático desde junio de 2025, cuando el retiro definitivo de los aviones C-101 forzó la desactivación de la Patrulla Águila tras 40 años pintando los cielos con los colores de la bandera de España.

Sin embargo, el Ejército y Airbus se han puesto manos a la obra para resucitar al mítico grupo aéreo y el Hürjet, el avión turco elegido para ser la plataforma en el que se adiestren los futuros pilotos de combate españoles, jugará un papel clave en la consecución de este objetivo.

En este sentido, el gigante aeroespacial y la fuerza aérea están llevando a cabo diversos estudios para evaluar si el caza fabricado por Turkish Aerospace (TA), que ha sido denominado Saeta II en España, cumple con los requisitos específicos de la Patrulla Águila, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde Airbus.

"Gracias a su gran maniobrabilidad y rendimiento supersónico, el avión de entrenamiento Saeta II es un firme candidato para esta función", aseguran desde el fabricante de aeronaves europeo.

"Sustituir la antigua flota (de C-101) por esta moderna plataforma garantizaría que el Ejército del Aire y del Espacio mantenga su prestigio en exhibiciones aéreas", afirman desde la compañía.

Ilustración del Saeta II TAI Airbus

Actualmente, España carece de un equipo acrobático que pueda dibujar la enseña nacional en eventos y celebraciones oficiales, como es el caso de la Fiesta Nacional.

El último 12 de octubre, esta responsabilidad cayó en la llamada Formación Mirlo, compuesta por los turbohélices Pilatus PC-21 que han sustituido a los C-101 como la aeronave de enseñanza de la Academia General del Aire, con sede en San Javier (Murcia).

30 aviones

A partir de 2028, España recibirá un lote inicial de 21 aviones Saeta II. Una de estas primeras aeronaves será utilizada como prototipo por parte de Airbus para la integración de equipos de aviónica y misión de última generación.

En paralelo a estos trabajos se realizará el desarrollo y fabricación de un sistema de entrenamiento en tierra, que está previsto entre en operación durante el curso 2029-2030.

En una segunda fase, se realizará la conversión de estos 21 aviones, más los nueve restantes, a la versión españolizada, así como la actualización de los simuladores a dicha versión. Las entregas de la versión nacionalizada del Saeta II y el sistema de entrenamiento en tierra tendrán lugar entre 2031 y 2035.

La industria nacional, liderada por Airbus, asumirá el control total para mantener, actualizar y evolucionar esta flota de forma independiente. La industria española se encargará de la integración de tecnologías clave para los sistemas de aviónica y misión: GMV (Inercial/GPS y computador de misión), Sener (DataLink), Aertec (unidad de interfaz remota), Grupo Oesía (gestión de audio), Orbital (grabador de misión VMDR) e Indra (sistema de identificación amigo-enemigo).