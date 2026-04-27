La ministra Robles muestra su preocupación por la marcha del 8x8 Dragón y afirma que no hay nada decidido con el FCAS

España mantiene un compromiso firme con el programa FCAS, compartiendo un 33% de participación junto a Francia y Alemania.

En relación al FCAS, Robles señala que aún no se han tomado decisiones definitivas y reclama a Francia y Alemania que aclaren el futuro del programa conjunto.

Hasta el momento, Tess Defence ha entregado 56 vehículos blindados de los 348 contratados por el Ministerio de Defensa español.

La ministra Margarita Robles expresa preocupación por la lentitud en el programa del blindado 8x8 Dragón y reclama a las empresas mayor rapidez en las entregas.

El 8x8 Dragón y el FCAS son dos de los programas que más quebraderos de cabeza están dando al Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles.

Comenzando por el blindado, la ministra ha asegurado que el programa avanza "con mucha lentitud" y ha pedido a las industrias participantes que aceleren el ritmo de entregas.

Según los últimos datos, el consorcio Tess Defence ha proporcionado al Ministerio de Defensa un total de 56 vehículos y ya han conseguido la certificación las versiones de Puesto de Mando de Sección de Zapadores y Puesto de Mando de Sección y Compañía de Infantería.

En cuanto al FCAS, los últimos movimientos de Francia y Alemania apuntan a un aplazamiento a las próximas semanas de la decisión sobre la continuidad del programa según está establecido actualmente.

El canciller Merz y el presidente Macron se reunieron el pasado jueves en Chipre con el objetivo de arrojar algo de luz a un proyecto cada vez más enredado, un encuentro que llegó tras el fracaso de las negociaciones de los mediadores interpuestos por ambos países a principios de mes.

España, que ha optado desde el principio por mantener un perfil bajo en la discusión, cuenta con el mismo 33% del programa que los otros dos países y, según ha indicado la ministra de Defensa española, no hay decisiones definitivas tomadas.

Se trata, según las últimas declaraciones de Robles hoy en la Base Aérea de Zaragoza, de un proyecto en el que España está "firmemente comprometida" y motivo por el que ha reclamado a Francia y Alemania a que adopten decisiones para saber "a qué atenerse" y garantizar así el desarrollo del programa.

Preocupación por el 8x8

Esta última ha sido la segunda referencia al programa en las últimas semanas. En la anterior ocasión, el pasado 10 de abril, Robles afirmó que "al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el 8x8".

"Hay un compromiso por las empresas que forman parte de Tess de cumplir plazos, pero esos plazos no se han cumplido", aseveró.

También indicó que está habiendo un incumplimiento de los planes sobre la cantidad de unidades entregadas.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8", ha solicitado Robles.

"Ese es un tema en el que las empresas tienen que tomar las decisiones porque el Ejército de Tierra merece lo mejor y, al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad".

Fuentes de Indra, compañía que ostenta el 51% de Tess Defence, han confirmado a EL ESPAÑOL que el programa continúa avanzando de manera sostenida y conforme al plan previsto.

En total, Tess Defence ha suministrado 56 blindados de los 348 contratados por el Ministerio de Defensa para el primer lote de vehículos.

De acuerdo con el nuevo calendario confeccionado por el consorcio de compañías —formado por Indra, EM&E, Sapa y Santa Bárbara Sistemas—, a lo largo de este año el Ejército de Tierra debería recibir otras 100 unidades de diferentes versiones.