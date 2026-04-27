Indra refuerza su liderazgo en sistemas de radiofrecuencia para defensa con el impulso del proyecto europeo SCEPTER

Estas innovaciones refuerzan la soberanía tecnológica europea y permiten plataformas de defensa más compactas, interoperables y autónomas.

El consorcio SCEPTER agrupa a 14 organizaciones de nueve países europeos y apuesta por tecnologías como antenas AESA, inteligencia artificial y gemelo digital.

La iniciativa integra en una sola arquitectura funciones avanzadas de radar, guerra electrónica y comunicaciones, optimizando tamaño, peso y consumo.

Indra lidera el proyecto europeo SCEPTER, enfocado en el desarrollo de sistemas multifunción de radiofrecuencia para defensa.

Indra Group consolida su posición como actor clave en el desarrollo de sistemas multifunción de radiofrecuencia (RF) para defensa, al tiempo que acelera su participación en el proyecto europeo SCEPTER, una iniciativa estratégica financiada por el Fondo Europeo de Defensa (EDF).

A través de su centro de innovación en sensores de nueva generación, la compañía trabaja en la evolución de tecnologías capaces de integrar en una única arquitectura funciones avanzadas de radar, guerra electrónica y comunicaciones.

Este enfoque responde a la creciente complejidad del entorno electromagnético y a la necesidad de dotar a las plataformas militares —aéreas, navales y terrestres— de mayor eficiencia operativa con menores requisitos de tamaño, peso y consumo.

Indra lidera el proyecto SCEPTER (European Multifunction System Concept applied to Communications, Electronic Warfare and Radar), centrado en el diseño, desarrollo y validación de un demostrador tecnológico basado en tecnología AESA de barrido electrónico y en componentes comerciales disponibles (COTS), lo que permite reducir costes y acortar los plazos de desarrollo.

El programa, que reúne a 14 organizaciones de nueve países europeos —incluidas grandes empresas de defensa, centros tecnológicos y universidades—, busca sentar las bases de los futuros sistemas multifunción de radiofrecuencia (MFRFS).

Entre sus principales avances destacan el desarrollo de antenas AESA de banda ancha, la digitalización directa de señales y la gestión avanzada de recursos en entornos electromagnéticos cada vez más saturados.

“SCEPTER supone un salto tecnológico en la integración de capacidades clave como radar, guerra electrónica y comunicaciones en una única solución multifunción, preparada para los escenarios más exigentes”, ha señalado Daniel González, responsable de Programa de I+D en Indra Group, quien ha subrayado que la iniciativa contribuirá a reforzar la soberanía tecnológica europea en capacidades críticas.

Con este proyecto, Europa avanza hacia sistemas de defensa más compactos, interoperables y autónomos, situándose entre los pocos actores globales con capacidad para diseñar e integrar tecnologías avanzadas de radiofrecuencia de última generación.

IA y gemelo digital

Uno de los elementos diferenciales de SCEPTER es la incorporación de inteligencia artificial y arquitecturas cognitivas para la gestión del espectro electromagnético. Estas capacidades permitirán a las plataformas de defensa operar con mayor resiliencia, adaptabilidad y eficacia, optimizando dinámicamente las formas de onda, detectando y clasificando amenazas y mejorando la conciencia situacional.

El proyecto también explora el uso de tecnologías de nitruro de galio (GaN), que posibilitan dispositivos más potentes y eficientes, así como soluciones avanzadas de modelado, simulación y gemelo digital para acelerar el desarrollo y validación de los sistemas.

Además, cuenta con enfoques de diseño adaptativo y cognitivo que facilitan la optimización dinámica de formas de onda, la detección y clasificación de amenazas y la operación en entornos electromagnéticos complejos, junto con metodologías avanzadas de modelado, simulación y gemelo digital orientadas a acelerar el desarrollo y la validación de los sistemas.