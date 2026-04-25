Brasil se reafirma como la potencia naval de Sudamérica gracias a su nueva fragata y Lula anuncia otros cuatro buques

El presidente Lula anunció la construcción de cuatro fragatas adicionales, duplicando el programa y asegurando el trabajo en los astilleros brasileños hasta 2029.

Dotada de sistemas de combate de última generación y armamento sofisticado, la fragata puede realizar misiones antiaéreas, antisubmarinas y de superficie.

La F200 es fruto de un proyecto tecnológico nacional iniciado en 2017, con una colaboración entre empresas brasileñas y la alemana Thyssenkrupp Marine Systems.

Brasil incorpora la fragata F200 Tamandaré, el buque más avanzado de su Marina, reafirmando su liderazgo naval en Sudamérica.

La entrada al servicio activo este viernes de la fragata F200 Tamandaré, el buque más avanzado de la Marina de Brasil, es un hito que no sólo representa la modernización de la flota militar del país sudamericano, sino también la consolidación de Brasil como la potencia naval indiscutible del continente.

Este buque, el primero de una serie de cuatro unidades destinadas a redefinir la vigilancia de las aguas territoriales brasileñas -que en el país llaman "Amazonía Azul"- simboliza la culminación de un ambicioso proyecto de soberanía tecnológica, iniciado en 2017 con la licitación del proyecto.

La incorporación del buque que da nombre a la clase marca el inicio de una era donde la dependencia exterior se reduce en favor de una industria de defensa nacional robusta y altamente cualificada.

La fragata Tamandaré no es un producto importado, sino el resultado de un ecosistema colaborativo complejo desarrollado en el astillero de Itajaí. A través del Consorcio Águas Azuis, el gigante alemán de la construcción naval Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) se ha aliado con las compañías brasileñas Embraer y Atech.

Esta sinergia ha permitido que el diseño germano MEKO A-100 cobre vida en manos brasileñas, garantizando una transferencia de tecnología real que ha transformado la mano de obra del país. El éxito de la F200 reside, precisamente, en esa capacidad de integrar estándares europeos de alta ingeniería con la ejecución y el ingenio de la industria local.

Desde el punto de vista técnico, la F200 es una plataforma de combate versátil y letal. Con un desplazamiento de casi 3.500 toneladas y una eslora de 107 metros, el buque está diseñado para operar con una agilidad sorprendente, alcanzando velocidades de 27 nudos.

Su arquitectura permite misiones simultáneas de guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie, una polivalencia esencial para proteger los 5,7 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía Azul.

Fragata F200 Tamandaré de Brasil Marina de Brasil

El armamento es un testimonio de sofisticación, integrando sistemas de artillería de la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall, junto con el misil de defensa aérea Sea Ceptor de MBDA, asegurando que cualquier amenaza, desde drones hasta aeronaves convencionales, pueda ser neutralizada con precisión quirúrgica.

La verdadera inteligencia del buque reside en su sistema de gestión de combate, el Atlas-ANCS, desarrollado en conjunto por Atech y la firma germana Atlas Elektronik. Este cerebro digital procesa una ingente cantidad de datos provenientes de un conjunto de sensores de última generación, como el radar Hensoldt TRS-4D y el sonar Atlas Elektronik ASO 713.

Según los mandos operativos de la Marina brasileña, esta integración permite una conciencia situacional total, identificando y clasificando amenazas mediante algoritmos avanzados que sugieren la respuesta táctica más eficiente.

Además, el compromiso con la autonomía nacional llega hasta la munición, gracias a los acuerdos con la Compañía Brasileña de Cartuchos para validar el uso de proyectiles fabricados en el país en los sistemas de armas de la fragata.

Otras cuatro fragatas

Esta semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de la Feria Industrial de Hannover, para anunciar avances significativos en las negociaciones para ampliar el programa Tamandaré.

De esta manera, lo que inicialmente se concibió como un cuarteto de buques está en vías de duplicarse, ya que ambos líderes han sentado las bases para la construcción de otras cuatro fragatas adicionales.

Este anuncio no sólo asegura la carga de trabajo en los astilleros brasileños para la próxima década, sino que proyecta una Marina de Brasil con una capacidad de disuasión y patrulla sin precedentes en la región.

Actualmente, el astillero TKMS Estaleiro Brasil Sul opera a su máxima capacidad productiva y, en cuanto al futuro inmediato del proyecto, las siguientes unidades ya están en camino: la Jerônimo de Albuquerque (F201) iniciará pruebas de mar el próximo año, la Cunha Moreira (F202) se prepara para su inminente botadura y la Mariz e Barros (F203) ya ha comenzado su construcción.

Este ritmo de producción escalonado garantiza que, para el año 2029, Brasil cuente con una fuerza naval renovada y homogénea, capaz de respaldar no sólo la seguridad interna, sino también las ambiciones de su política exterior.