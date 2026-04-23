Vietnam planea adquirir cazas Su-57 a Rusia a partir de 2030

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Las claves Generado con IA Vietnam planea adquirir entre 12 y 24 cazas Su-57 rusos a partir de 2030 para modernizar su fuerza aérea. Estos nuevos aviones sustituirán a los Su-27 y Su-22, actualmente en servicio y cada vez más obsoletos frente a amenazas regionales. El Su-57 destaca por su alcance, sensores avanzados y menores costes de mantenimiento, y la versión Su-57M1 mejorada se espera para la próxima década. La compra permitirá a Vietnam mantener la paridad tecnológica en la región y reforzar su alianza de defensa con Rusia.

La modernización de las fuerzas aéreas en el Sudeste Asiático está entrando en una fase crítica y Vietnam parece haber trazado ya su hoja de ruta estratégica para no quedarse retrasado y mantener la paridad tecnológica en la región.

El Ministerio de Defensa vietnamita ha manifestado un interés sólido y constante en la adquisición de aviones de combate Su-57, proyectando el inicio de estas incorporaciones para principios de la década de 2030, según diversas publicaciones de la prensa local de las que se ha hecho eco la revista especializada Military Watch.

Lo cierto es que el interés de Hanói por el caza de quinta generación de fabricación rusa data desde al menos mediados de 2017. El plan gubernamental contemplaría la compra de entre 12 y 24 unidades, reforzando una alianza de defensa con Rusia que históricamente ha sido el pilar de su seguridad nacional.

Esta inversión responde a la necesidad del país de renovar un inventario que actualmente depende de plataformas que rozan el límite de su vida operativa. Los nuevos Su-57 están destinados a sustituir paulatinamente a los 12 cazas de superioridad aérea Su-27 de cuarta generación, así como a los aproximadamente 30 aeronaves Su-22 de tercera generación que todavía cumplen funciones en la primera línea de servicio.

Incluso el Su-30MK2, que es la columna vertebral de la aviación vietnamita actual, comienza a enfrentar una obsolescencia preocupante frente a la proliferación de cazas avanzados como los chinos J-20 o los estadounidenses F-35A que operan en las cercanías del territorio.

De esta manera, el Su-57 se perfila como la opción ideal para Vietnam no solo por la continuidad logística con sus sistemas actuales, sino por sus capacidades técnicas específicas para el escenario del Mar de China Meridional.

Gracias a su extenso alcance operativo, esta aeronave puede patrullar aguas en disputa desde bases continentales, utilizando sus potentes sensores y sistemas de enlace de datos para coordinarse estrechamente con la red de defensa aérea terrestre y la armada.

Además, el prestigio del caza ha crecido exponencialmente tras ser sometido a pruebas de combate de alta intensidad en el teatro de operaciones ucraniano, donde ha demostrado eficacia en misiones de supresión de defensas enemigas y ataques de precisión con armamento interno.

Una de las ventajas más atractivas para Hanói es que el Su-57 fue diseñado para que sus costos de mantenimiento sean similares a los de los cazas pesados de cuarta generación, siendo incluso inferiores a los del antiguo Su-27.

Al esperar hasta 2030, Vietnam se posiciona para recibir la variante mejorada de este caza, denominada Su-57M1. Este modelo integrará el motor AL-51F-1, que permitirá alcanzar velocidades de crucero supersónicas sin necesidad de postcombustión, reduciendo al mismo tiempo la firma térmica y de radar.

La nueva estructura del fuselaje y el reemplazo del radar N036 por sensores de última generación garantizarán una superioridad táctica indiscutible, de acuerdo a lo que han adelantado las autoridades rusas.

Asimismo, este margen de tiempo permite a Vietnam navegar con mayor cautela el complejo panorama político internacional, evitando posibles sanciones del Bloque Occidental mientras consolida su transición hacia una de las fuerzas aéreas más sofisticadas de Asia.