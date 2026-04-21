Japón elimina las restricciones a la exportación de sistemas de armamento militar y se abre al mercado global

El cambio busca fortalecer la industria nacional de defensa, aumentar la competitividad global y responde al aumento de tensiones regionales, especialmente frente a China.

Filipinas y Vietnam se perfilan como primeros clientes potenciales, especialmente en el sector naval, reforzando la presencia japonesa en el sudeste asiático.

La nueva normativa autoriza la venta internacional de buques de guerra, misiles, aeronaves y otros equipos militares, evaluando cada caso individualmente.

El Gobierno de Japón aprobó este martes una profunda reforma de su normativa sobre exportación de material de defensa que permitirá, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la venta de armamento letal al extranjero. La decisión supone un cambio de calado en la política de seguridad nipona y consolida el progresivo abandono de las restricciones pacifistas que han definido al país durante décadas.

La revisión elimina los límites que impedían comercializar la mayor parte de los sistemas militares fuera del país y abre la vía a futuras exportaciones de buques de guerra, misiles, aeronaves y otros equipos estratégicos fabricados por la industria japonesa.

La primera ministra Sanae Takaichi defendió la medida como una respuesta al nuevo contexto geopolítico. “Ningún país puede ya proteger por sí solo su paz y su seguridad, y son necesarios países socios que se apoyen mutuamente en materia de equipamiento de defensa”, afirmó en una publicación en X.

Hasta ahora, Japón solo autorizaba exportaciones vinculadas a cinco áreas concretas: rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado. Con la nueva normativa, desaparece ese sistema cerrado y cada operación será evaluada caso por caso por el Ejecutivo.

Tokio mantendrá, no obstante, tres principios generales: control estricto de las transferencias, limitaciones a la reexportación por terceros países y prohibición de ventas a Estados implicados en conflictos armados.

Sin embargo, el propio Gobierno ha admitido que podrán contemplarse excepciones cuando existan razones de seguridad nacional.

En la práctica, el cambio coloca a Japón en disposición de competir en el mercado internacional de defensa, hasta ahora vetado para sus empresas pese a su elevada capacidad tecnológica.

Filipinas, primer posible cliente

El sudeste asiático se perfila como el mercado prioritario para la industria naval japonesa, que intensifica su proyección exterior en un contexto de mayor flexibilidad en sus políticas de exportación.

En el ámbito de superficie, Tokio negocia la transferencia de fragatas y buques de vigilancia —tanto nuevos como de segunda mano— a países como Filipinas y Vietnam, reforzando su presencia en la región.

El ministro de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, celebró el cambio normativo al considerar que facilitará acceso a sistemas de defensa “de la más alta calidad”, capaces de “fortalecer la resiliencia nacional” y “contribuir a la estabilidad regional mediante la disuasión”.

Filipinas ocupa una posición estratégica en la llamada Primera Cadena de Islas, junto al arco suroccidental japonés, un espacio clave para contener la proyección marítima china hacia el Pacífico occidental.

También reaccionó positivamente George Glass, quien aseguró en X que “este paso histórico no solo mejorará las capacidades de defensa de los países que colaboran con la alianza entre Japón y Estados Unidos, sino que también reforzará nuestra capacidad colectiva para mantener la paz en toda la región y salvaguardar aún más la libertad”.

En el segmento submarino, aunque las exportaciones presentan mayores complejidades técnicas y políticas, Japón cuenta con una ventaja competitiva notable. La clase Taigei, equipada con baterías de iones de litio, incorpora algunos de los sistemas de propulsión más avanzados y demandados a nivel global.

Tanques Type 10 en acción durante el simulacro anual de Año Nuevo de la 1.ª Brigada Aerotransportada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, en el campo de ejercicios de Narashino (Funabashi, este de Tokio), el 11 de enero de 2026. Reuters

Paralelamente, Japón consolida sus exportaciones tradicionales de sistemas de doble uso y apoyo, ahora con un enfoque más comercial.

Entre ellos destacan los radares de vigilancia costera —como los ya suministrados a Filipinas—, así como plataformas aéreas como el avión de transporte C-2 y el hidroavión US-2, especialmente adaptados a las necesidades de países archipelágicos para misiones de patrullaje y logística pesada.

Oxígeno para la industria

La reforma busca igualmente reforzar la base industrial de defensa nacional. Hasta ahora, gigantes como Mitsubishi Heavy Industries dependían casi exclusivamente de pedidos internos cursados por las Fuerzas de Autodefensa.

Ese modelo, con volúmenes reducidos y un solo cliente estatal, elevaba costes y dificultaba mantener líneas productivas competitivas.

Jeffrey Hornung, experto en seguridad japonesa de RAND Corporation, resumió el problema: “Esto ha elevado los costes y generado ineficiencias. Al ampliar los mercados, esperan beneficiarse de economías de escala e insuflar nueva vida a la base industrial de Japón, especialmente entre muchas de las empresas más pequeñas”.

Tokio confía en que la apertura exterior incremente la producción, reduzca costes unitarios y permita disponer de mayor capacidad industrial en caso de crisis militar regional.

Rearme frente a China

La decisión se enmarca en una transformación más amplia de la estrategia de defensa japonesa iniciada en los últimos años. Japón está adquiriendo misiles de largo alcance, cazas furtivos, drones y nuevas capacidades de contraataque con el argumento de disuadir amenazas crecientes procedentes de China, especialmente en el entorno de Taiwán.

Además, Tokio desarrolla junto a Reino Unido e Italia un caza de nueva generación con entrada en servicio prevista para mediados de la década de 2030.

En paralelo, el gasto en defensa japonés ha crecido hasta situarse en torno al 2% del PIB, porcentaje inédito en la etapa de posguerra, y se esperan nuevos incrementos con la próxima estrategia nacional de seguridad.

Volatilidad en Washington

El giro japonés llega en un momento especialmente sensible para Europa. Diversos diplomáticos comunitarios reconocen a Reuters que la volatilidad política en Washington —incluyendo las amenazas de Trump de abandonar la OTAN— está acelerando la búsqueda de proveedores alternativos.

Según el Stockholm International Peace Research Institute, Estados Unidos ha dominado tradicionalmente el mercado global de armamento, llegando a concentrar hasta el 95% de las importaciones japonesas y más del 80% en aliados clave.

Sin embargo, los retrasos en entregas y el control sobre tecnologías sensibles han generado crecientes fricciones.

En este escenario, Japón emerge como una alternativa creíble, junto a Corea del Sur, en la reconfiguración de las cadenas de suministro militar.