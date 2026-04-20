Santa Bárbara insiste en su demanda contra los préstamos a Indra y EM&E pese al rechazo del Supremo a la cautelar

La empresa insiste en que es el único fabricante español de sistemas de artillería y cuestiona la capacidad de Indra y EM&E para desarrollar los proyectos.

SBS lamenta que sus propuestas de cooperación con los beneficiarios de los préstamos no han sido respondidas y advierte sobre la posible pérdida de soberanía tecnológica y empleo por recurrir a proveedores extranjeros.

El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar medidas cautelares, pero la demanda de SBS seguirá su curso y no se ha juzgado aún el fondo del asunto.

Santa Bárbara Sistemas mantiene su demanda contra los préstamos públicos de 3.000 millones otorgados a Indra y EM&E para proyectos de artillería del Ejército de Tierra.

Desde Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, han asegurado que continuarán adelante con la demanda contra los 3.000 millones en préstamos públicos otorgados por el Gobierno español a las empresas Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para la materialización de los proyectos de artillería del Ejército de Tierra.

"El recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas (SBS) contra los préstamos vinculados a los programas especiales de modernización (PEM) "ATP Ruedas" y "ATP Cadenas" incluidos en el RD 915/2025 seguirá su curso en el Tribunal Supremo", ha destacado la compañía este lunes, a través de un comunicado.

Si bien el Supremo ha optado por no aplicar medidas cautelares, desde la empresa subrayan que no ha entrado "en el fondo del asunto y no prejuzga" el recurso presentado el pasado 19 de diciembre, "que deberá ser tramitado independientemente" a la decisión tomada este lunes por el Alto Tribunal.

Asimismo, desde SBS no ha querido valorar el dictamen de la justicia, pero ha insistido en que su solicitud "de suspender cautelarmente los préstamos tenía por objetivo proteger de futuros daños a todos los participantes en el sector de la industria de Defensa, incluyendo a la propia Administración pública y a los recursos económicos y financieros del Estado".

En este sentido, la empresa ha señalado que el auto sobre las cautelares dictamina que "deben permanecer al margen de nuestra consideración toda argumentación referida a la mayor o menor cualificación para ser adjudicataria de los contratos y las capacidades de las compañías para su realización", que el tribunal considera ajenas a la resolución de las cautelares.

Disposición a cooperar

En el comunicado difundido este lunes, SBS ha reiterado su disposición a cooperar tanto con el Ministerio de Defensa como con el conjunto de la industria militar española para que esta "sea competitiva en el ámbito europeo".

"De hecho, en el marco de los ATP Ruedas y Cadenas, SBS presentó sendas propuestas de cooperación con los beneficiarios de estos préstamos que no han sido respondidas", han lamentado desde la filial de General Dynamics.

Esta situación, han afirmado, fue "la que obligó a la compañía a recurrir al Tribunal Supremo en defensa de sus intereses, de los de sus empleados y de los de la industria de defensa española, ya que estos programas de artillería tienen una gran incidencia en esta última y van a condicionar a todos los operadores de este sector industrial, que va a ser clave en los próximos años".

Finalmente, SBS ha vuelto a asegurar ser "el único fabricante español de sistemas de artillería" y ha advertido que "la carencia de capacidades" de Indra y EM&E podría "generar importantes problemas para el desarrollo real de la industria en España".

Esta es la razón, destaca la empresa, por la que los beneficiarios de los préstamos millonarios hayan tenido que "recurrir a proveedores extranjeros, incluso de países no europeos y fuera del entorno OTAN como Corea, con la consecuente pérdida de soberanía tecnológica e impacto negativo en el empleo".