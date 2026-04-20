Así es 'Jiutian', la nave nodriza autónoma de China capaz de desplegar enjambres de drones en el campo de batalla

Además de sus aplicaciones militares, el Jiutian puede ser usado para misiones civiles como respuesta a desastres o repetidor de comunicaciones de emergencia.

Su diseño incluye un motor a reacción externo y compartimentos modulares para liberar drones secundarios dedicados a vigilancia, guerra electrónica o ataque.

El Jiutian puede transportar hasta seis toneladas y operar hasta 12 horas, con un alcance cercano a los 7.000 kilómetros.

China ha presentado el Jiutian, una aeronave nodriza autónoma capaz de desplegar enjambres de drones en el campo de batalla.

China ha dado un paso firme hacia la redefinición de la guerra asimétrica y la logística de largo alcance. La aparición del Jiutian, una imponente aeronave no tripulada de ala fija, no es simplemente una adición más al arsenal del gigante asiático, sino que representa la materialización de un concepto que hasta hace poco pertenecía a la ciencia ficción: la nave nodriza de drones.

Este coloso del aire, que tuvo su vuelo inaugural el pasado diciembre, está diseñado bajo una filosofía de polivalencia extrema y se erige como el eje central de una nueva doctrina militar y civil, que prioriza tanto la resiliencia operativa como la reducción drástica de la exposición humana en entornos de alta hostilidad.

El diseño del Jiutian es una declaración de intenciones en cuanto a ingeniería y visión estratégica. Con una envergadura de 25 metros y un peso máximo al despegue que alcanza las 16 toneladas, esta plataforma se sitúa en la cúspide de los drones pesados de última generación.

Su arquitectura, caracterizada por un ala recta de gran tamaño y una cola en configuración de H, ha sido meticulosamente optimizada para maximizar la sustentación a gran altitud, permitiéndole operar con una eficiencia que rivaliza con aviones de carga tripulados ligeros.

Una de las características que distingue a esta aeronave es su motor a reacción montado de forma externa sobre el fuselaje, una elección técnica que no sólo simplifica las labores de mantenimiento en condiciones precarias, sino que protege la planta motriz de posibles escombros en las pistas de aterrizaje improvisadas o semipreparadas.

China has flown Jiutian, the world’s largest drone mothership, capable of carrying six tons of payload, including bombs, air-to-air and anti-ship missiles, and deploying over 100 kamikaze drones. pic.twitter.com/vbYApgEbuT — Open Source Intel (@Osint613) December 12, 2025

No obstante, la verdadera innovación del Jiutian reside en su capacidad para actuar como un multiplicador de fuerzas a través del despliegue de enjambres.

En el corazón de su fuselaje se integra una sección modular donde compartimentos laterales con paneles abatibles permiten la liberación coordinada de drones secundarios.

Esta funcionalidad transforma a la nave nodriza en un centro de mando volante capaz de saturar el espacio aéreo con pequeñas unidades autónomas dedicadas a la vigilancia, la guerra electrónica o misiones de ataque de precisión.

Este enfoque de operaciones distribuidas permite que el Jiutian permanezca a una distancia segura mientras sus vástagos se internan en zonas densamente defendidas, recolectando datos o neutralizando amenazas sin arriesgar la plataforma principal.

Perspectiva logística

De esta manera, China busca activamente mitigar la vulnerabilidad de las líneas de suministro terrestres, tradicionalmente expuestas a emboscadas y bloqueos geográficos.

El Jiutian, con su capacidad de carga útil de hasta seis toneladas y un alcance que roza los 7.000 kilómetros, puede establecer puentes aéreos autónomos hacia regiones remotas o islas en disputa, garantizando el flujo de suministros críticos sin depender de una infraestructura aeroportuaria convencional masiva.

China da un nuevo salto en tecnología militar con el vuelo inaugural del ‘Jiutian’, su gigantesco portadrones

Esta autonomía operativa, que se extiende hasta las 12 horas de vuelo continuo, otorga a los mandos estratégicos una flexibilidad sin precedentes para mantener la presencia en teatros de operaciones aislados.

A pesar de su evidente potencial bélico, dada su capacidad para portar misiles aire-aire de largo alcance como el PL-15, el programa Jiutian mantiene una naturaleza dual.

La reciente validación por parte de las autoridades de aviación civil en el centro de pruebas de Weinan, en la provincia de Shaanxi, subraya una estrategia de integración industrial donde la seguridad y la aeronavegabilidad se consideran desde el primer boceto.

La aeronave se visualiza como un transportista pesado para la respuesta ante desastres naturales, capaz de desplegar ayuda humanitaria o actuar como un repetidor de comunicaciones de emergencia en zonas donde la red ha colapsado.