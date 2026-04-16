Así son los sistemas de guiado con los que UAV Navigation equipa a los drones con los que Ucrania combate a Rusia

El VNS01 utiliza navegación visual para reducir drásticamente el error de posición de los drones, funcionando sin necesidad de mapas previos y garantizando la continuidad de la misión en escenarios hostiles.

El DGC01 Dual GNSS Compass permite determinar el rumbo con precisión en entornos con fuertes interferencias electromagnéticas, eliminando la necesidad de sensores magnéticos.

El sistema POLAR-300 AHRS destaca por ofrecer una navegación precisa incluso sin señal GNSS y es compacto y ligero, facilitando su integración en múltiples plataformas.

UAV Navigation, parte del Grupo Oesía, suministra sistemas de navegación y control avanzados para drones ucranianos que combaten a Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado a la empresa UAV Navigation, perteneciente al Grupo Oesía, de fortalecer las capacidades de combate mediante drones de Ucrania. En concreto, Moscú ha señalado a la compañía española por suministrar a Kiev sistemas de navegación y control, unos componentes indispensables para que las aeronaves vuelen hasta su objetivo.

UAV Navigation desarrolla al menos tres de estos dispositivos. El primero de ellos es el POLAR-300 AHRS, un sistema de referencia de actitud y rumbo que integra funciones de navegación inercial (INS).

Este dispositivo, asegura su fabricante, destaca por su capacidad de ofrecer una estimación precisa de la posición de los vehículos aéreos no tripulados, lo que garantiza un rendimiento excepcional incluso en condiciones de alta dinámica o entornos donde la señal del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) es denegada por acción del enemigo.

Su diseño compacto y ligero, con un peso de apenas 76 gramos en su versión protegida, facilita la integración en diversas plataformas aéreas, marítimas y terrestres. El sistema incorpora redundancia en su unidad de medición inercial (IMU) y un diagnóstico de sensores en línea que refuerza la seguridad operativa.

De esta manera, con una tasa de actualización de datos de hasta 500 Hz y una deriva en navegación por estima menor a 30 metros por minuto, el POLAR-300 asegura un vuelo fiable y continuo en misiones críticas.

Soldados ucranianos de la 68 Brigada preparan drones FPV de ataque para una misión desde su posición de combate, dentro de Pokrovsk. María Senovilla

Otro de los sistemas que diseña la empresa española es el DGC01 Dual GNSS Compass, un dispositivo periférico diseñado para proporcionar una estimación precisa del rumbo tanto en condiciones estáticas como dinámicas, sin depender de sensores magnéticos.

Esta característica lo hace ideal para aplicaciones en altas latitudes o en entornos con fuertes interferencias electromagnéticas donde el campo magnético terrestre no es fiable, tal como defienden desde UAV Navigation. Su diseño mecánico es robusto, con una certificación IP66 que le permite operar en ambientes extremos y en temperaturas que van desde los -40°C hasta los 85°C.

Con un peso de 85 gramos y un consumo de energía eficiente de solo 1 W, el DGC01 puede integrarse fácilmente mediante puertos serie RS-232 o RS-422, o incluso utilizarse como un dispositivo independiente.

Además, elimina la necesidad de realizar complejas calibraciones de brújula, simplificando significativamente la puesta en marcha de la plataforma en la que se instale.

Navegación visual

Finalmente, el último de estos aparatos que desarrolla la filial del Grupo Oesía es el VNS01, una solución diseñada para mitigar el error acumulado durante la navegación por estima (Dead Reckoning) en entornos donde la señal GNSS es inexistente, poco fiable o está comprometida.

Este sistema ultra compacto, fabricado en aleación de aluminio y con un peso de apenas 100 gramos, es ideal para aeronaves no tripuladas ligeras, de categoría I y II de la OTAN.

Soldados del Ejército ruso llevan a cabo ensayos de vuelo con drones FPV antes de desplegarlos en el área de operaciones en Ucrania. Alexey Sukhorukov Sputnik

Su funcionamiento se basa en una cámara a bordo que captura imágenes durante el vuelo, utilizando técnicas de odometría visual y reconocimiento de patrones para proporcionar datos de posicionamiento precisos al computador de control de vuelo.

Una de sus mayores ventajas es que no requiere mapas previos, ya que es capaz de generar mapas internos para corregir la deriva de navegación incluso en áreas desconocidas.

En términos de rendimiento, el uso del VNS01 reduce drásticamente el error de posición: mientras que un piloto automático VECTOR estándar presenta una deriva del 4% de la distancia recorrida, la integración con el VNS01 reduce este margen al 1% en terrenos desconocidos y elimina por completo la deriva en terrenos conocidos.

Con un consumo de 5W y protección IP67, el VNS01 garantiza la continuidad de la misión en escenarios hostiles y complejos.