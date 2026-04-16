Oesía asegura que “desarrolla y comercializa” su tecnología en “estricto cumplimiento” de la ley tras las amenazas de Rusia

Oesía subraya que su actividad se realiza dentro de la regulación vigente y en colaboración con el Gobierno de España y la Unión Europea.

Rusia ha advertido que considerará objetivos militares a las empresas que suministran drones a Ucrania, incluyendo a la filial de Oesía.

La empresa española ha sido incluida en una lista negra del Kremlin junto a otras europeas por producir drones para Ucrania.

Oesía afirma que desarrolla y comercializa su tecnología en estricto cumplimiento de la ley, tras ser amenazada por Rusia.

Ante las amenazas del Ministerio de Defensa de Rusia, que ha advertido que calificará como "objetivo militar" a las empresas que desarrollen drones para Ucrania, Oesía, la compañía presidida por Luis Furnells, asegura que "no van a hacer ninguna declaración a este respecto" y subraya que "la Unión Europea y el Gobierno de España cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania".

Eso sí, la empresa española insiste en su comunicado en que "UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación vigente y dentro del trabajo conjunto con el gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea".

Así ha reaccionado la compañía de San Sebastián de los Reyes, al conocer la amenaza rusa y aparecer en una lista negra del Kremlin junto a una veintena de empresas europeas por producir drones para Ucrania.

Ha sido el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia —el principal órgano consultivo del presidente en materia de seguridad y defensa—, Dmitri Medvédev, quien ha difundido en redes sociales la lista de objetivos, en la que figura la empresa española.

"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas. Cuándo se materialicen los ataques depende de lo que venga después", ha escrito. "¡Que duerman bien, socios europeos!", ha concluido.

En concreto, la amenaza del Kremlin se dirige contra doce países —Alemania, República Checa, Dinamarca, España, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía— y un total de 21 objetivos militares, entre los que figura la citada filial de Oesía, a la que acusa de suministrar "receptores de radionavegación espacial" al Gobierno de Volodímir Zelenski.