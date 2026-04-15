Navantia y TKMS sellan un acuerdo que allana el camino para construir en España submarinos de diseño alemán

Ambas compañías resaltan la importancia estratégica de reforzar la autonomía y soberanía europea en la industria de defensa.

El acuerdo pretende optimizar la eficiencia, rapidez y rentabilidad de los proyectos navales mediante una integración industrial más estrecha.

La alianza busca responder al aumento de la demanda de productos navales de alta tecnología en Europa y la OTAN.

Navantia y thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) han firmado un acuerdo para explorar la construcción de submarinos alemanes en España.

La firma de un Memorando de Entendimiento entre el constructor alemán thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) y el astillero público español Navantia da comienzo a una nueva etapa de colaboración en la industria naval de defensa en Europa.

Este acuerdo estratégico tiene como objetivo principal explorar la cooperación en proyectos navales destinados a Europa, la OTAN y el mercado global, contemplando de manera específica la posibilidad de que los diseños de TKMS, con especial énfasis en sus submarinos, puedan ser producidos en las instalaciones de Navantia en España.

Esta alianza surge como respuesta directa a la evolución geopolítica de los últimos años, la cual ha generado un incremento masivo en la demanda de productos navales de alta tecnología, tal como han señalado ambas compañías este miércoles a través de un comunicado.

Este escenario ha provocado considerables cuellos de botella en la capacidad de producción de los astilleros europeos y una saturación de los recursos tecnológicos disponibles.

En este contexto de alta presión, ambas compañías pretenden analizar cómo una integración industrial más estrecha permitirá ejecutar los proyectos de manera más eficiente, rápida y rentable, iniciando para ello conversaciones a nivel directivo basadas en la transparencia y el estricto cumplimiento de las normativas de competencia y control de exportaciones.

Firma del acuerdo entre Nvanatia y TKMS Navantia

Los líderes de ambas organizaciones han sido rotundos al valorar el alcance de esta unión. Oliver Burkhard, CEO de TKMS, ha afirmado que la firma de este documento es una señal de vital importancia para la defensa marítima del continente.

"En un momento en el que aumentan los requerimientos de seguridad de nuestros clientes y la capacidad de fabricación es limitada, resulta crucial que las empresas industriales europeas colaboren de forma más estrecha", ha señalado Burkhard.

En una línea similar, Volkmar Dinstuhl, presidente del Consejo de Supervisión de TKMS, ha recordado que su compañía ha liderado el mercado mundial de submarinos no nucleares durante décadas, y que este acuerdo permite aprovechar sinergias entre sus capacidades y las de Navantia para actuar como sólidos socios europeos bajo los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Submarino alemán Tipo 214 Wikimedia

Desde la perspectiva de la matriz alemana, Miguel López, vicepresidente del Consejo de Supervisión de TKMS y CEO de thyssenkrupp AG, ha destacado que, como accionista mayoritario, su tarea es facilitar que la compañía responda a la creciente demanda internacional, calificando la asociación con Navantia como un enfoque sumamente prometedor para lograrlo.

Por la parte española, los directivos de Navantia han puesto el foco en la relevancia estratégica del pacto. Ricardo Domínguez, presidente ejecutivo del astillero, ha subrayado que este es un paso significativo hacia el objetivo de reforzar la autonomía estratégica y la soberanía de Europa, aportando capacidades de vanguardia a las Fuerzas Armadas mediante la optimización de la inversión en defensa.

"Como actores líderes en el ámbito naval y de defensa, Navantia y TKMS se comprometen a contribuir activamente a este esfuerzo europeo común", ha remarcado Domínguez.

Finalmente, Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones de Navantia, ha incidido en la responsabilidad compartida de las empresas de defensa para ofrecer no solo tecnología de última generación, sino también garantías de entrega rápida y un sostenimiento a largo plazo que fortalezca el ecosistema industrial europeo y apoye de manera directa a sus pymes.