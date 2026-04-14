Indra equipará los sistemas de guerra electrónica y radar a seis submarinos 212CD tras cerrar un acuerdo con Kongsberg

La tecnología suministrada incluye interceptación y análisis de señales en banda ancha, interferometría, recepción digital y radares de banda X de alta precisión y baja probabilidad de ser detectados.

El contrato refuerza el papel de Indra como socio tecnológico clave en uno de los programas navales más avanzados de Europa, con impacto estratégico para Alemania, Noruega y la industria europea de defensa.

Estos sistemas proporcionarán protección, vigilancia y superioridad en consciencia situacional, mejorando la eficacia operativa de los submarinos en entornos exigentes.

Indra ha firmado un contrato con Kongsberg Defence & Space para suministrar sistemas de guerra electrónica y radar a seis submarinos Tipo 212CD desarrollados por Alemania y Noruega.

La multinacional española Indra ha firmado un nuevo contrato con Kongsberg Defence & Space para el suministro de sistemas de guerra electrónica y radar destinados a un segundo lote de submarinos Tipo 212 CD desarrollados por Alemania y Noruega.

De hecho, la compañía liderada por Ángel Simón ya se encuentra suministrando estas mismas capacidades para los primeros seis submarinos del modelo destinados a esos dos países tras hacerse con un contrato en 2022.

"Los sistemas de Indra proporcionarán capacidades críticas para la protección, la vigilancia y la superioridad en consciencia situacional de los submarinos, contribuyendo a dotarlos de la máxima eficacia operativa en entornos altamente exigentes", ha explicado la compañía en un comunicado.

El Tipo 212CD es un submarino convencional —no nuclear— de última generación con propulsión independiente del aire (AIP) que se ha planteado como un desarrollo común y conjunto de Alemania y Noruega.

"Está concebido para reforzar la protección de las aguas del Atlántico Norte y asegurar el máximo grado de interoperabilidad de la OTAN", explican.

Lena Mariann Ulveraker, Senior Vice President Naval Systems Kongsberg Defence & Aerospace AS (izquierda) y Ana Belén Buendía, directora de Sistemas Navales de Indra cedida

Ana Belén Buendía, directora de sistemas navales de Indra, afirmó que "con la firma de este nuevo contrato, Indra consolida su papel de socio tecnológico clave dentro de uno de los programas navales más avanzados de Europa y que tiene un carácter estratégico para Alemania, Noruega y para toda la industria europea de defensa".

Tal y como apuntan, Indra avanza con este hito en su compromiso de aportar tecnologías de vanguardia a plataformas navales de última generación y de seguir impulsando la soberanía tecnológica europea en el ámbito de la defensa.

En cuanto al primer contrato firmado en 2022, Indra cerró el acuerdo en más de 70 millones de euros para equipar con esta tecnología a cuatro submarinos noruegos y dos alemanes.

Los sistemas escogidos para la parte de inteligencia electrónica están basados en la interceptación y el análisis de señal en banda ancha, interferometría para determinar la posición de potenciales amenazas y tecnología de recepción digital para la generación de inteligencia de radares y comunicaciones.

Por su parte, el radar de banda X es la apuesta de Indra para dotar a los submarinos de radares duales de onda continua y pulsado de gran precisión de detección y baja probabilidad de ser detectados.

Asimismo, Indra ya integró algunos de sus sistemas en el submarino Tipo 212A, un modelo muy similar al 212CD de nueva generación.