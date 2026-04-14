Finlandia amplía su flota de obuses K9 Thunder: adquiere 112 unidades más e incluyen modificaciones en el país

La compra fortalece la cooperación entre Finlandia y Corea del Sur y forma parte del programa de modernización militar finlandés.

Con más de 200 unidades, Finlandia será el segundo mayor operador de K9 en Europa, solo detrás de Polonia.

Los K9 Thunder serán modificados en Finlandia antes de entrar en servicio a partir de 2028, reforzando la artillería del país.

La industria de defensa surcoreana continúa conquistando tierras europeas. El último país en firmar un contrato ha sido Finlandia, que tiene el objetivo de incorporar obuses K9 Thunder de la compañía Hanwha Aerospace, el mismo modelo que se establece como el candidato preferente para el programa de obuses ATP Cadenas de España.

El acuerdo, firmado entre los Gobiernos de ambos países, incluye 112 obuses autopropulsados del modelo, así como repuestos, herramientas especiales y equipos de pruebas. El valor total de la adquisición asciende a unos 547 millones de euros.

Los vehículos, junto con el resto de elementos que comprenden la adquisición, tienen previsto entregarse al Ejército finlandés a partir del año 2028 y se someterán a una serie de modificaciones en el país europeo antes de ser puestos en servicio.

Helsinki ya había apostado por el obús surcoreano en el pasado y firmó una adquisición en 2017 que amplió hasta las 96 unidades en 2022.

"Esta adquisición mejora la capacidad de la artillería finlandesa de forma rentable", ha explicado Antti Häkkänen, ministro de Defensa de Finlandia.

"Forma parte del programa de modernización del Ejército finlandés, que se extiende a lo largo de una década". Cuando los más de 200 obuses K9 se encuentren en servicio, el país nórdico será el segundo operador por número de unidades de Europa, sólo por detrás de Polonia.

El ministro finlandés también explica que este movimiento es una muestra clara "de la estrecha cooperación entre las respectivas administraciones de defensa de Finlandia y Corea del Sur".

La adquisición tiene el objetivo de reforzar la potencia de fuego del Ejército y su capacidad para apoyar a las fuerzas operativas con sistemas de artillería de largo alcance, según explican en un comunicado.

Finlandia, como país de la OTAN, se encuentra en pleno proceso expansivo de sus Fuerzas Armadas. Según el último informe de la OTAN, es el octavo país de la Alianza por porcentaje de gasto en Defensa —un 2,67%— respecto a su PIB.

Por parte de Corea del Sur, el país asiático se ha convertido en uno de los referentes mundiales en términos de la industria de Defensa.

Además de este modelo de obús autopropulsado, que se encuentra en servicio en cinco países europeos, Seúl participa de forma directa en programas armamentísticos en los sectores naval, esencialmente con submarinos, y aéreo, con el caza KF-21 en pleno desarrollo.

A nivel mundial, el país ocupa ya la décima posición entre los mayores exportadores de armas con un 2,2% de las ventas globales del sector y la intención del Gobierno surcoreano es continuar apostando por la industria de la defensa con desarrollos principalmente nacionales.

Corea en España

Siguiendo esa línea expansionista planteada desde Seúl, el K9 se ha erigido como el candidato preferente para el programa ATP Cadenas, dotado con 4.516 millones de euros para adquirir 128 obuses autopropulsados, 128 vehículos de municionamiento, 21 de recuperación, 48 de puesto de mando para el Ejército de Tierra y 11 en configuración para la Infantería de Marina.

A través de un PEM, el Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles adjudicó a una UTE formada por Indra y EM&E (Escribano) el programa para proporcionar un obús autopropulsado de cadenas a las Fuerzas Armadas.

Dentro del reparto de tareas, Indra se encargará de la barcaza y EM&E del módulo de artillería.

Fuentes del programa afirmaron a principios de año a EL ESPAÑOL que las compañías están a la espera de recibir la documentación de Defensa para poder cerrar los últimos flecos sobre el modelo elegido, aunque ya hay un favorito para el formato con cadenas.

Hace solo unas semanas, Indra cerró un importante acuerdo con Hanwha Aerospace, el fabricante del K9 Thunder, con el objetivo de ir allanando el camino hacia la nacionalización del obús.

Sin embargo, la elección final de la plataforma surcoreana no se ha efectuado y el alcance de lo firmado entre ambas compañías no ha trascendido.

"Lo que estamos haciendo es dotar a España de otra pieza clave para su autonomía estratégica", destacó Ángel Escribano, entonces presidente de Indra, hoy compañía liderada por Ángel Simón.

"La alianza entre dos grandes líderes de la defensa mundial, como son Indra y Hanwha, nos permite ofrecer a las Fuerzas Armadas españolas una soberanía y autonomía reales a lo largo de todo el ciclo de vida de una nueva familia de plataformas terrestres que no existían hasta este momento y que afianzamos con la velocidad que el momento que vivimos requiere", insistió Escribano.