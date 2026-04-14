La española Amparo Moraleda, primera presidenta de Airbus

Con su presidencia, España gana peso en Airbus, que emplea a 14.000 personas en el país y cuenta con ocho centros de producción.

Moraleda tiene una destacada trayectoria en IBM, Iberdrola y CaixaBank, y desde 2015 era consejera de Airbus.

El nombramiento de Moraleda ha resultado de un riguroso proceso de selección entre miembros del consejo y perfiles externos.

Amparo Moraleda ha sido nombrada presidenta de Airbus, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no francesa ni alemana en liderar la compañía.

La ingeniera española Amparo Moraleda (Madrid, 1964) ha sido nombrada presidenta de Airbus. Con este nombramiento, Moraleda se convierte en la primera mujer al frente de la compañía que no procede de Francia ni Alemania, un hito en la historia del grupo aeronáutico europeo.

La junta de accionistas de la compañía ha decidido que Moraleda será presidenta de Airbus desde el 1 de octubre, según indica Expansión.

Sustituirá en el cargo a René Obermann, que ha sido presidente del consorcio europeo de aviación comercial y de Defensa desde 2020.

Desde el gigante aeronáutico apuntan que el nombramiento de Amparo Moraleda ha sido el resultado de un escrupuloso proceso de revisión de los mejores candidatos, entre los que se analizaron los doce miembros del consejo de administración, así como otros perfiles externos.

Moraleda es ingeniera industrial por la Universidad Pontificia Comillas y cuenta con un Programa de Dirección General (PDG) por el IESE.

Su trayectoria profesional incluye la presidencia de IBM España y Portugal desde 2001, y posteriormente la dirección de la división para España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía entre 2005 y 2008.

Tras su salida de la multinacional tecnológica, se incorporó a Iberdrola como directora de Operaciones del área internacional.

En 2014 fue nombrada consejera independiente de CaixaBank, y un año más tarde, en mayo de 2015, sustituyó a Josep Piqué como consejera española de Airbus, cargo que ahora corona con su designación como máxima responsable del grupo.

Gigante aeroespacial

El gigante aeronáutico cerró el último ejercicio con una facturación de 73.420 millones de euros, un 6% más que el año anterior, y un beneficio neto de 5.221 millones, lo que supone un alza del 23%, impulsado por la fuerte demanda de aviones comerciales y del sector defensa.

Con Moraleda como presidenta no ejecutiva y Guillaume Faury al frente de la gestión, España gana peso dentro del grupo, que cuenta con ocho centros de producción y unos 14.000 empleados en el país.