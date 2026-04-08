La Guardia Revolucionaria derriba un Hermes 900 en el sur de Irán y advierte de una respuesta “firme”

Irán y Estados Unidos iniciarán negociaciones en Islamabad para poner fin al conflicto, con Teherán proponiendo el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses a cambio de seguridad en el estrecho de Ormuz.

Irán ha advertido que cualquier incursión aérea de Estados Unidos o Israel en su espacio será respondida con firmeza y denunció además un ataque contra una refinería en la isla de Lavan.

El Hermes 900, fabricado por la israelí Elbit Systems, es un dron de vigilancia y reconocimiento, también usado en operaciones ofensivas según su configuración.

La Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, al sur de Irán, calificando el hecho como una violación directa del alto el fuego con Estados Unidos.

Irán denuncia el derribo de un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, al sur del país, y califica el incidente como una “violación directa” del alto el fuego acordado con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria advierte que responderá con firmeza ante cualquier nuevo incumplimiento de la tregua.

“Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria”, informa el cuerpo de élite citado por la agencia iraní Tasnim.

El Hermes 900, fabricado por la empresa israelí Elbit Systems, es un dron tipo MALE (altura media y larga duración), conocido mediáticamente como el “ojo que todo lo ve”. Está diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), aunque puede equiparse para ataques ofensivos según su configuración.

La Guardia Revolucionaria sostiene que la incursión de cualquier aeronave “enemiga” —en referencia a Estados Unidos e Israel— en el espacio aéreo iraní, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y “recibirá una respuesta firme y contundente”.

Además, Teherán ha denunciado este miércoles un supuesto ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, ocurrido pocas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego de dos semanas pactado con Washington.

Según el acuerdo, Irán y Estados Unidos tienen previsto iniciar el viernes en Islamabad negociaciones para poner fin a una guerra iniciada el 28 de febrero, marcada por bombardeos diarios de Washington y Tel Aviv contra instalaciones militares, nucleares y energéticas iraníes, así como ataques a objetivos civiles como hospitales y universidades

Por su parte, Teherán ha respondido con ofensivas contra intereses estadounidenses en la región, ataques en países vecinos y el cierre temporal del estrecho de Ormuz.

Teherán acudirá a la cita con un "plan de diez puntos" que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses a cambio de garantizar el paso seguro de las embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

El Hermes 900 opera en varios países —entre ellos Chile, México y Suiza— en misiones de vigilancia fronteriza, seguridad interior y apoyo a operaciones militares.