Ucrania despliega “Ursula”, un dron fluvial diseñado para operaciones de sabotaje, inteligencia y reconocimiento

Su diseño modular le permite realizar misiones de vigilancia, ataque como mina flotante y servir de plataforma para lanzar drones FPV desde el agua.

El dron alcanza velocidades de hasta 35 km/h, puede funcionar 1,5 horas a máxima velocidad y hasta 24 horas en modo observación silenciosa.

'Ursula' puede desplegar minas, superar obstáculos acuáticos, remolcar hasta 500 kg y operar de forma encubierta gracias a su fabricación en plástico.

Ucrania ha desarrollado 'Ursula', un dron fluvial compacto para operaciones de sabotaje, inteligencia y reconocimiento en ríos y canales.

Ucrania da un nuevo paso en su innovación militar con el desarrollo de “Ursula”, un dron fluvial compacto diseñado para operar en los ríos y canales del país. La iniciativa refleja la apuesta de Kiev por explotar todos los dominios del campo de batalla mediante sistemas de bajo coste, alto impacto y difícil detección, rasgos que definen su estrategia de guerra asimétrica frente a Rusia.

Desarrollado por la empresa Noviteh, “Ursula” puede desplegar minas antisubmarinas y antipontones de forma encubierta, superar obstáculos acuáticos como redes o barreras y remolcar hasta 500 kilos de carga.

Pese a su tamaño —apenas 0,93 metros de eslora y 8,5 kilogramos de peso—, el vehículo simboliza una nueva generación de drones no tripulados de superficie diseñados para operaciones secretas en entornos fluviales y costeros.

🇺🇦 BREAKING: Ukraine unveils “Ursula”, a stealthy unmanned river system built for covert warfare.



Developed by Noviteh, it can secretly deploy anti-submarine and anti-pontoon mines, lay water obstacles like nets, and tow up to 500 kg of cargo.



Silent. Hidden. Built for river… pic.twitter.com/BtBAQ7mFUW — Defence Index (@Defence_Index) April 6, 2026

Según sus desarrolladores es capaz de alcanzar 35 km/h y puede mantener operaciones durante 1,5 horas a máxima velocidad o hasta 24 horas en modo de observación silenciosa.

Está construido en plástico, lo que reduce su firma térmica y radar, y facilita su uso en entornos donde la discreción es esencial.

Su versatilidad convierte a "Ursula" en una herramienta valiosa para operaciones de sabotaje o inteligencia

Además, el diseño modular y polivalente de este dron fluvial permite tres misiones distintas: reconocimiento y vigilancia de cursos fluviales y zonas costeras, ataque como mina flotante mediante una carga explosiva, y plataforma de lanzamiento para drones FPV, que pueden despegar directamente desde el agua.

Esta versatilidad convierte a "Ursula" en una herramienta valiosa para operaciones de sabotaje o inteligencia en áreas donde los vehículos terrestres y aéreos tienen un margen de acción limitado, especialmente en zonas como Kherson.

Multidominio y dronizada

La guerra en Ucrania ha acelerado una auténtica revolución en el uso de sistemas no tripulados. Lo que comenzó con enjambres de drones FPV en el aire ha evolucionado hacia una expansión multidominio: plataformas capaces de operar en tierra, mar e incluso en ríos y canales.

Kiev explora todos los entornos posibles para compensar su inferioridad convencional con innovación tecnológica y producción descentralizada. En el ámbito naval, los drones Magura V7 y Sea Baby se han convertido en la punta de lanza de esta nueva estrategia.

Ambos han protagonizado ataques de precisión contra buques rusos en el mar Negro y operaciones de sabotaje en el puente de Crimea. Junto a ellos, los proyectos Toloka TLK-150 y Marichka experimentan con capacidades submarinas para reconocimiento y ataques bajo la línea de flotación.

En tierra, la ofensiva tecnológica ucraniana se extiende con vehículos no tripulados como el Ratel S y el IRONCLAD, diseñados para misiones de apoyo de fuego, transporte logístico y reconocimiento en zonas de combate.

Se trata de sistemas que combinan autonomía parcial con control remoto cifrado, capaces de operar en entornos saturados de artillería o fuego directo.

En este contexto también surge ahora el dron fluvial "Ursula", concebido para el combate en ríos y canales. Compacto, silencioso y multifunción, puede actuar como explorador, mina flotante o plataforma de lanzamiento para drones FPV desde el agua.

Es un claro ejemplo del avance hacia operaciones híbridas en entornos antes considerados secundarios. Esta diversificación marca una tendencia inequívoca: la guerra del futuro será multidominio y dronizada.