Israel refuerza su poder de fuego: las Fuerzas de Defensa incorporan miles de fusiles de asalto Micro-Tavor X95

Desde 2009, el X95 es el arma estándar de la infantería israelí, sustituyendo progresivamente al M16/M4 en todo tipo de escenarios operativos.

Fabricado con polímeros resistentes, el fusil es ligero, duradero y fácil de mantener, con sistema ambidiestro y modularidad multicalibre.

El X95, desarrollado junto a unidades de élite israelíes, destaca por su diseño bullpup, alta maniobrabilidad y precisión en combate urbano y subterráneo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han recibido miles de fusiles de asalto Micro-Tavor X95, reforzando su capacidad operativa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han recibido una nueva entrega de miles de fusiles Micro-Tavor X95, fabricados por Israel Weapon Industries (IWI), del Grupo SK. Con esta adquisición, el ejército israelí refuerza su preparación operativa y consolida al X95 como su fusil de asalto estándar.

El X95, conocido comercialmente como Micro-Tavor, fue desarrollado en colaboración con unidades de élite de las FDI y está diseñado para responder a las exigencias del combate moderno, especialmente en entornos urbanos y operaciones subterráneas.

Su configuración bullpup —que integra el cargador detrás del gatillo— le permite mantener un cañón largo en un arma compacta, aumentando la maniobrabilidad sin reducir la precisión.

Fabricado con polímeros de alta resistencia, el fusil se caracteriza por su ligereza, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

El sistema de pistón de gas a cerrojo cerrado garantiza fiabilidad incluso en condiciones adversas, mientras que su diseño ambidiestro y su riel Picatinny de 360 grados permiten la adaptación a todo tipo de operadores y accesorios tácticos.

El X95 garantiza un rendimiento sostenido en una amplia variedad de entornos.

Probado en combate por una treintena de fuerzas armadas y policiales en todo el mundo, el X95 cumple con los estándares de la OTAN y forma parte del equipamiento básico de las FDI en misiones de combate cercano (CQB).

Está concebido como plataforma multicalibre (5,56×45 mm OTAN, 5,45×39 mm, 9×19 mm), con posibilidad de configurar variantes de fusil de asalto, carabina o subfusil mediante el cambio de cañón y componentes internos.

Su arquitectura modular y la simplificación del desarme en campo lo convierten en un arma especialmente valorada por las unidades de infantería y fuerzas especiales.

“Con esta última entrega, continuamos apoyando la preparación operativa de las FDI con sistemas avanzados y probados en combate”, afirmó Ronen Hamudot, vicepresidente del Grupo SK.

“El X95 refleja nuestra estrecha colaboración con las unidades de las FDI y nuestro compromiso de equipar a las fuerzas de defensa de Israel con plataformas confiables y listas para las realidades del campo de batalla actual”, añadió.

En 2009, El X95 fue seleccionado por las Fuerzas de Defensa de Israel como arma estándar de la infantería, sustituyendo progresivamente a las variantes del M16/M4 como fusil de asalto de servicio.

La ergonomía mejorada respecto al Tavor original, los amplios raíles para ópticas y accesorios, y su mantenimiento simplificado están orientados a un uso intensivo en una amplia gama de escenarios operativos, desde desiertos polvorientos hasta entornos urbanos y condiciones meteorológicas adversas.