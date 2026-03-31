Santa Bárbara apuesta por establecer sinergias con el sector automotor para acelerar la entrega de vehículos militares

SBS ya ha iniciado contactos con empresas automotrices y auxiliares españolas para estudiar proyectos de participación conjunta en la fabricación de vehículos militares.

La empresa destaca que gran parte de las infraestructuras automotrices nacionales pueden adaptarse rápidamente a la producción de defensa terrestre, sin necesidad de construir nuevas instalaciones.

La iniciativa busca replicar el modelo alemán, donde una planta automotriz se reconvirtió en fábrica de sistemas militares, generando más de 1.000 empleos directos.

Santa Bárbara Sistemas propone al Gobierno español una cooperación estratégica entre los sectores de defensa y automotor para acelerar la entrega de vehículos militares.

Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad de la estadounidense General Dynamics, ha propuesto al Gobierno español impulsar una cooperación estratégica entre los sectores de defensa y automotor.

La compañía propone replicar en España el modelo de reconversión industrial que ya ha puesto en marcha en Alemania, donde la planta de Opel en Kaiserlautern se ha transformado en una instalación dedicada a la producción de sistemas y vehículos militares.

El objetivo de esta iniciativa, afirman desde SBS, es contribuir a acelerar las entregas de vehículos blindados para las Fuerzas Armadas españolas y de los países aliados, al tiempo que se aprovecha el enorme potencial de la industria automovilística nacional.

La propuesta, que la empresa ha compartido con los ministerios de Industria y Defensa mediante una comunicación formal escrita, encaja con las recomendaciones europeas orientadas a crear mecanismos que permitan adaptar infraestructuras del sector del automóvil a la producción de defensa terrestre.

En el mencionado caso germano, en menos de un año las infraestructuras fueron adaptadas para fabricar sistemas de puentes anfibios IRB y M3, ampliamente utilizados por países de la OTAN. Según las previsiones, la plantilla superará los 1.000 empleos directos antes de 2029, con un plazo total de reconversión de menos de cuatro años desde la inversión inicial.

Sistemas M3 GDELS

Asimismo, la planta iniciará próximamente la producción de vehículos blindados, contribuyendo a satisfacer la alta demanda del Gobierno alemán. Según la empresa, este proceso de reconversión ha demostrado ser un instrumento eficaz para ampliar la capacidad industrial sin necesidad de construir desde cero.

En este sentido, desde SBS consideran que esta experiencia podría ser aplicable en España, donde el sector automotor representa alrededor del 10% del PIB pero atraviesa un periodo de incertidumbre, con caída de la producción y riesgos de deslocalización.

Capacidades existentes

Alejandro Page, director general de SBS, ha subrayado que la clave está en "aprovechar al máximo las capacidades existentes y las que tienen potencial de serlo para agilizar los programas que ya se están llevando a cabo y los que van a venir de manera inminente".

Page ha señalado que SBS, como "empresa tractora", puede orientar y coordinar a los fabricantes del sector automotor y sus auxiliares: "Empresas con infraestructura, competencias en fabricación de precisión, soldadura robotizada, ensamblaje de sistemas complejos y gestión de cadenas de suministro que son directamente transferibles a la producción de defensa terrestre".

"No es necesario construir desde cero. No es necesario esperar años. El modelo existe, funciona y está documentado", ha insistido Page.

Esto, no obstante, requiere una cooperación activa entre empresas y administraciones públicas, además del respaldo de compañías que dispongan de productos consolidados y de una experiencia probada en grandes programas de vehículos de combate, apuntan desde SBS.

De igual manera, la empresa ha asegurado haber iniciado en los últimos meses contactos tanto con las compañías automotrices españolas como con representantes de la industria auxiliar para estudiar proyectos de participación conjunta.

"Ya son muchas las empresas del sector auxiliar del automóvil que colaboran con nosotros porque tienen una extraordinaria capacidad y calidad. El siguiente paso es aprovechar las capacidades del propio sector, pero para ello es necesaria una dirección clara y una orientación por parte de las empresas de Defensa", ha reclamado el CEO de SBS.