Ocho empresas compiten por el megacontrato de Defensa: más de 2.200 camiones por 1.040 millones de euros

El contrato contempla la adquisición de vehículos de diferentes modelos y carrozados, así como paquetes de mantenimiento y repuestos para reforzar la logística militar.

El acuerdo marco se divide en dos lotes: uno para camiones de vadeo y otro para camiones todoterreno, destinando el mayor presupuesto al segundo.

Ocho empresas compiten por un contrato de 1.040 millones de euros para suministrar más de 2.200 camiones militares a las Fuerzas Armadas españolas.

Las Fuerzas Armadas españolas se preparan para uno de los contratos de adquisición más importantes de los últimos años. La Junta de Contratación del Ejército de Tierra está actualmente avanzando en el proceso de adjudicación para incorporar vehículos militares distribuidos en dos lotes, uno dedicado a camiones de vadeo sin preparación y el otro a camiones todoterreno.

El acuerdo marco, al que se han presentado un total de ocho licitadores, tiene un valor estimado de 1.040 millones de euros y se consagra como uno de los más altos de los aprobados por el Ministerio de Defensa en los últimos meses.

Asimismo, a pesar de ejecutarse dentro del Ejército de Tierra, los destinatarios de los vehículos serán las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que verán de este modo reforzada su capacidad logística.

El pasado día 25 de marzo, tras la reunión de los componentes de la Junta de Contratación participantes en el acuerdo marco, Defensa publicó nuevos datos sobre el proceso.

La información más relevante es la lista de compañías participantes. Los licitadores que han sido admitidos para su participación en la posterior evaluación de ofertas son: la turca BMC Otomotiv, la filial en España de Iveco Defence Vehicles (IDV), Scania, Volvo y dos UTE. Una de ellas compuesta por Rheinmetall e Indra y la segunda una unión a tres de Rheinmetall, Indra y MAN.

Asimismo, según la propia Junta de Contratación, se ha acordado solicitar la subsanación de la documentación administrativa a Daimler Truck y la española Escribano Mechanical & Engineering.

Un aspecto que se desconoce es a cuál de los dos lotes de los que se compone el acuerdo marco participarán las compañías mencionadas anteriormente.

De forma casi coincidente en el tiempo, esta semana pasada Indra y Rheinmetall cerraron un acuerdo clave para el futuro de la industria de defensa nacional y los programas de defensa venideros.

Una de las primeras medidas fruto del memorando de entendimiento recién rubricado será la creación de una empresa con sede en España con la que poder participar en los programas vigentes y futuros del Ministerio de Defensa.

Fuentes de la industria han confirmado a EL ESPAÑOL que en las próximas semanas está planeado el anuncio de más programas, en un formato similar a los PEM del año pasado.

Mientras estos futuribles se fraguan, uno de los objetivos de la alianza de Indra y Rheinmetall será presentar una oferta para un contrato que comprende hasta 3.000 camiones militares.

En este asunto existe una segunda derivada en la que Iveco es el eje central. La compañía vendió su rama de vehículos militares a la también italiana Leonardo el año pasado por 1.700 millones de euros, una pugna en la que también estuvo tanto Indra como Rheinmetall.

Una vez aprobada la transacción italiana, Rheinmetall se interesó oficialmente por el segmento de camiones militares de Iveco Defence Vehicles.

Los planes de Rheinmetall pasaban por firmar la adquisición de esta parte a finales de marzo, pero el retraso en la oficialización de la venta de IDV a Leonardo provocó un efecto dominó en el movimiento de la alemana.

Finalmente, Leonardo se hizo con Iveco Defence Vehicles el pasado día 18 de marzo. Este hito abre la puerta a que Rheinmetall pueda hacerse con la filial de camiones militares y, de este modo, servir a Indra como socio industrial estratégico y, además, con fábricas asentadas en España.

Acuerdo marco en dos lotes

Comenzando por el lote número dos, el dedicado a los camiones todoterreno y el que tiene mayor cuantía asignada, el Ejército de Tierra planea adquirir 2.201 autobastidores de diferentes modelos —4x4 y 6x6, con sus respectivos carrozados— y 74 cabezas tractoras junto a semirremolques.

La información económica de este lote indica que contará con 1.004 millones de euros, que se distribuirán de forma casi igualitaria a lo largo de distintas anualidades, desde 2027 hasta 2030.

Desde la Subdirección General de Contratación apuntan que los importes previstos para una anualidad pueden acumularse a los de otra, en caso de producirse algún tipo de retraso en la adjudicación de los lotes.

Otro de los puntos importantes es que las cantidades previstas para su adquisición son orientativas, ya que el número de unidades podría incrementarse si la oferta del adjudicatario fuera inferior al presupuesto base de licitación

Entre los modelos y formatos de la larga lista destacan carrozados para el transporte de contenedores, carrozados integrales, grúas, aljibes, cisternas o volquetes. A los que se añaden dentro del mismo lote el apoyo al mantenimiento y logística.

Por otro lado, dentro del lote de camiones de vadeo, la Junta de Contratación del Ejército de Tierra tiene prevista la adquisición de 29 camiones 8x8 de 15 toneladas que luego deberán carrozarse en diferentes formatos.

Grupo de Transporte Especial I/1 de la AGTP1 Ejército de Tierra

El más numeroso es el carrozado VEMPAR, con 24 de los 29 autobastidores asignados, como plataforma de transporte táctico, tanto de carga en contenedores como de vehículos.

El segundo de la lista es el carrozado para grúa con 4 unidades, sumando entonces a 28 los autobastidores anunciados. La plataforma restante podría dedicarse a un camión de apoyo logístico y completar así el número de vehículos.

Según las tablas que ha publicado la Subdirección General de Contratación, dependiente del Ministerio de Defensa, el valor estimado del contrato es de 36,52 millones de euros.

Asimismo, ambos lotes se completan con paquetes de mantenimiento y de clase IX, como se denomina a la adquisición de repuestos dentro del Ejército de Tierra.