Indra mostrará en Fidae sus soluciones más avanzadas en defensa aérea, antidrón y espacio

La oferta de Indra en la feria incluye centros de servicio de soporte y soluciones con inteligencia artificial para mejorar la autonomía y eficiencia operativa de las Fuerzas Armadas.

Indra mostrará sus radares Lanza 3D, el sistema de mando y control AirDef y su dron TARSIS para misiones de inteligencia y vigilancia.

La compañía destacará la integración de su sistema antidron C-UAS CROW, operado por la Fuerza Aérea de Chile y desplegado en eventos clave de seguridad.

Indra exhibirá en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que se celebrará del 7 al 12 de abril en Santiago de Chile, sus tecnologías más punteras en defensa aérea, sistemas antidron, UAV, satélites y comunicación espacial.

Además, la compañía española presentará las capacidades de sostenimiento que está desplegando en Latinoamérica, orientadas a reforzar la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas y potenciar la base tecnológica de la industria regional, según informó este lunes.

Como novedad, Indra exhibirá la integración del C-UAS con los sistemas de gestión de tráfico aéreo convencional y de drones (ATM-UTM), una mejora que permite identificar con mayor precisión vuelos autorizados y amenazas reales. Este sistema también opera con el Ejército del Aire y del Espacio de España y ha sido desplegado recientemente en la última jornada de cambio presidencial en Chile.

La participación de Indra en esta edición estará marcada por la integración del sistema antidron C-UAS CROW, que será operado por la Fuerza Aérea de Chile dentro del dispositivo oficial de seguridad de la feria. Se realizarán visitas programadas al puesto de mando desde donde se demostrará el funcionamiento del sistema, considerado uno de los más avanzados del mercado y con amplia experiencia en operaciones reales.

Otro de los ejes de la presencia de Indra en Fidae será la implantación de Centros de Servicio de Soporte (In-Service Support Centers, ISSC) en Latinoamérica, destinados a reforzar la autonomía técnica y operativa de las Fuerzas Armadas.

Sistema antidron C-UAS CROW. Indra

Estos centros ofrecen servicios avanzados de ingeniería y mantenimiento de proximidad, reduciendo dependencias externas y asegurando una alta disponibilidad operativa.

Las instalaciones incorporan soluciones de sostenimiento 4.0, entre ellas el asistente remoto basado en gafas holográficas de Indra, que permite a técnicos y mecánicos recibir apoyo experto en tiempo real para la reparación de sistemas complejos.

Defensa aérea, drones y espacio

En el ámbito de la defensa aérea, Indra mostrará sus radares Lanza 3D, referentes internacionales en vigilancia y control del espacio aéreo. Destacan los modelos LTR-20 y LTR-25, este último parte del componente desplegable de la OTAN y en uso por países como España, Reino Unido y Ucrania.

La compañía también exhibirá su sistema de mando y control de defensa aérea AirDef, que ofrece una alta interoperabilidad con aeronaves de última generación mediante enlaces tácticos como Link 16.

Radar Lanza LTR-25 Indra

Los visitantes podrán conocerlo en una sala inmersiva que recrea un centro de operaciones real.

En el segmento de sistemas aéreos no tripulados, se presentará el dron TARSIS, diseñado para misiones ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento), y en el ámbito espacial, los terminales de comunicaciones por satélite y el satélite Vorax, concebido para operar en órbitas bajas (LEO) y fortalecer la soberanía digital europea.

Capacidades terrestres

Indra también mostrará soluciones para el dominio terrestre y la inteligencia aplicada a defensa, entre ellas su Battlefield Management System (BMS) y los sistemas de misión para vehículos militares, además de equipos embarcados como el periscopio para blindados, el radar Nemus y capacidades avanzadas de guerra electrónica terrestre.

En el terreno multidominio, la compañía presentará las aplicaciones de IndraMind, su plataforma de inteligencia artificial para defensa, diseñada para mejorar la toma de decisiones, aumentar la autonomía operativa y optimizar el uso de recursos en entornos críticos.

Con su presencia en Fidae 2026, Indra refuerza su posición como socio tecnológico estratégico en Latinoamérica, ofreciendo soluciones que cubren desde la vigilancia aérea y la gestión del campo de batalla hasta el espacio y la inteligencia artificial aplicada a la defensa.