Indra y Rheinmetall firman un acuerdo estratégico para participar en programas de defensa en España

La empresa conjunta tendrá sede y producción en España, y se prevé la creación de entre 500 y 700 puestos de trabajo.

Ambas compañías planean colaborar en otros proyectos como vehículos tácticos blindados y carros de combate principales.

El primer objetivo será crear una empresa conjunta en 2024 para optar a la licitación de hasta 3.000 camiones militares para el Ejército de Tierra español.

Indra y Rheinmetall han firmado un acuerdo estratégico para cooperar en programas de defensa en España.

Dos de las grandes compañías europeas de Defensa estrechan lazos. Esta mañana, el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, han firmado en Düsseldorf un acuerdo para la cooperación industrial.

El primer objetivo conjunto será la creación de una empresa este mismo año para participar en una licitación del Ejército de Tierra español que comprende hasta 3.000 camiones militares.

Ambas compañías también apuntan a participar en otros programas españoles de vehículos tácticos blindados, así como en la construcción de carros de combate principales.

Rheinmetall ya mantiene una colaboración estrecha con Indra en el sector industrial militar, donde la empresa alemana se encarga de los tanques Leopard para el Ejército.

"Indra es el líder del marco en España y Rheinmetall en Alemania", declaró Papperger, a la agencia Dpa. "Queremos colaborar en vehículos, satélites, electrónica y sector naval".

Esto permitiría integrar igualmente la electrónica de Indra dentro de los vehículos producidos por Rheinmetall.

El punto de partida de esta colaboración son las dos licitaciones convocadas por el Gobierno español para la adquisición de 3.000 camiones militares y varios cientos de vehículos tácticos. "Estamos hablando de varios miles de millones de euros".

Esta alianza representa una excelente oportunidad para que Indra continúe creciendo, afirmó Escribano.

La empresa conjunta que conformarán tendrá su sede en España, donde también se llevará a cabo la producción.

"Crearemos entre 500 y 700 puestos de trabajo", declaró Papperger. Y apuntó a que la cifra podría aumentar en el futuro.

La relación entre ambas compañías se ha ido estrechando en los últimos meses.

En octubre del pasado año, Escribano y Papperger ya mantuvieron una reunión para "avanzar juntos en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa".

Un hecho similar ocurrió en mayo, cuando las dos compañías firmaron un acuerdo que sentaba las bases del refuerzo de la alianza hispanogermánica.

El Ministerio de Defensa español se encuentra actualmente preparando los programas de modernización para este año 2026.

Hoy mismo han anunciado que próximamente se publicará la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, un documento que marcará las líneas de inversión en investigación, desarrollo e innovación en los próximos años.

El informe, que se publicará próximamente en el BOE, establece las prioridades tecnológicas y busca alinear los esfuerzos del Ministerio con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.