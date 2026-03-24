EEUU e Israel han logrado interceptar con sus escudos antiaéreos el 92% de los misiles y drones lanzados por Irán

La colaboración operativa y el aprendizaje continuo entre ambos países son claves para mantener y mejorar la eficacia del escudo antiaéreo.

A pesar de la alta eficacia, algunos ataques han superado las defensas, causando heridos y víctimas civiles debido al uso de municiones de racimo.

La defensa conjunta incluye sistemas como Iron Dome, Arrow 2 y 3, THAAD y Honda de David, actuando en distintas capas para maximizar la protección.

EEUU e Israel han interceptado el 92% de los misiles y drones lanzados por Irán gracias a un sistema de defensa aérea totalmente integrado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman haber alcanzado una tasa de interceptación del 92 % frente a misiles y drones en un escenario de amenazas sostenidas. El resultado se atribuye a un sistema de defensa aérea integrado con Estados Unidos que funciona como una arquitectura única, no como capacidades paralelas.

El anuncio llega en un momento de creciente tensión regional y refleja tanto la madurez tecnológica del escudo conjunto como el nivel de interoperabilidad alcanzado entre los dos países.

Fuentes militares israelíes destacan que la clave del éxito no radica solo en los sistemas de armas, sino en la integración operativa: centros de mando compartidos, flujo constante de información y capacidad de respuesta en tiempo real.

El sistema Cúpula de Hierro de Israel opera en varios niveles de defensa y está concebido para interceptar cohetes de corto alcance —hasta 70 kilómetros— con una precisión milimétrica. Al detectar un lanzamiento enemigo, el sistema calcula en fracciones de segundo la trayectoria del proyectil y predice el punto exacto de impacto.

Si determina que caerá en una zona despoblada, lo deja estallar sin intervenir; pero si la amenaza se dirige a un área habitada, lanza un misil interceptor que lo destruye en el aire y poco después de haberse lanzado, manteniendo siempre un radio de seguridad.

La red defensiva israelí combina varias capas tecnológicas concebidas para actuar de manera coordinada frente a todo tipo de amenazas aéreas, desde cohetes tácticos hasta misiles balísticos de largo alcance. En la capa más alta, el sistema Arrow 3 opera más allá de la atmósfera terrestre, interceptando proyectiles antes de su reentrada.

A menor altitud, Arrow 2 y el sistema estadounidense THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), asumen la defensa frente a misiles que atraviesan la fase media de vuelo, ampliando el alcance y la profundidad del escudo conjunto entre Israel y Estados Unidos.

Comparativa visual del alcance operativo y la capacidad de carga de los principales misiles de Irán Ministerio de Defensa de Irán

En cotas más bajas, Honda de David e Iron Dome completan el escudo frente a cohetes, drones y misiles de corto alcance.

Este enfoque en capas responde a una lógica de redundancia y resiliencia: si una interceptación falla en un nivel, otro sistema puede actuar en fases posteriores del vuelo del proyectil.

Según las FDI, esta arquitectura integrada ha sido clave para alcanzar tasas de éxito superiores a las previsiones iniciales.

No obstante, mandos militares advierten que el reto evoluciona con cada conflicto. La proliferación de misiles más veloces, maniobrables o capaces de seguir trayectorias irregulares exige una mejora constante de los sensores, los algoritmos de interceptación y la doctrina operativa que guía su empleo.

Integración operativa

Uno de los elementos más relevantes del actual despliegue es el salto cualitativo en la cooperación entre Israel y Estados Unidos. Según las FDI, la coordinación ya no se limita a ejercicios conjuntos o apoyo técnico, sino que se ha convertido en una integración plena durante las operaciones.

“Los sistemas no operan en paralelo, sino juntos”, señalan fuentes militares, destacando que personal de ambos países comparte espacios de mando y participa en el ciclo completo de detección, seguimiento y neutralización de amenazas.

Este modelo, fruto de más de dos décadas de colaboración bilateral en defensa antimisiles, se perfila como un referente para futuras arquitecturas de defensa aérea en escenarios de alta intensidad.

Impacto en la población civil

Pese a su elevada tasa de interceptación, el escudo aéreo israelí no es infalible. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que varios ataques recientes lograron superar las defensas, provocando víctimas civiles por el impacto de municiones de racimo, mientras que en el sur, en las ciudades de Dimona y Arad, se registraron más de un centenar de heridos.

El empleo de este tipo de armamento, destacan fuentes militares, aumenta significativamente la letalidad, ya que las submuniciones se dispersan sobre áreas extensas, dificultando su neutralización completa incluso con sistemas de defensa avanzada.

Ataques en la ciudad de Arad

En este contexto, las FDI insisten en que la prioridad estratégica sigue siendo minimizar el daño y proteger a la población civil.

Cada interceptación, recuerdan, representa no solo la neutralización de una amenaza, sino también la prevención de víctimas y la protección de infraestructuras críticas frente a una ofensiva sostenida.

Una guerra de sistemas…

Más allá de la tecnología, las FDI destacan el factor humano como elemento crítico. El sistema depende de operadores, analistas y mandos —muchos de ellos reservistas— que trabajan bajo presión constante para mantener la eficacia operativa.

Las lecciones extraídas de cada ataque se incorporan de forma casi inmediata al sistema, en un proceso de adaptación continua que refleja la naturaleza cambiante de la guerra aérea contemporánea.

“La misión es clara”, concluyen fuentes militares: "reducir los daños, proteger a los civiles y mantener la integridad del espacio aéreo durante el tiempo que sea necesario".

En un entorno estratégico cada vez más volátil, la defensa aérea deja de ser un elemento reactivo para convertirse en un pilar central de la disuasión y la supervivencia nacional.