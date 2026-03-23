La misión de la ONU en Líbano atribuye a un “actor no estatal” el proyectil que impactó en su cuartel general de Naqoura

El Ejército español, parte de la misión, ha evacuado a civiles desde zonas vulnerables en el sur del Líbano ante la escalada del conflicto.

La FINUL recordó a todas las partes su responsabilidad de garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y pidió buscar una solución a largo plazo al conflicto.

En las últimas 48 horas, los cascos azules han registrado intensos tiroteos y explosiones en Naqoura y sus alrededores, poniendo en peligro a los efectivos de la misión.

La misión de la ONU en Líbano (FINUL) denunció el impacto de un proyectil en su cuartel general de Naqoura, atribuido a un "actor no estatal".

La misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) denunció este lunes el impacto de un proyectil en su cuartel general de Naqoura, en el sur del país, el último de una serie de ataques que han dejado “balas, fragmentos y metralla” dentro del perímetro de sus instalaciones.

En un comunicado, la FINUL denunció “intensos tiroteos y explosiones” y atribuyó a un “actor no estatal” el proyectil que alcanzó su cuartel general en Naqoura, en plena escalada entre el Ejército israelí y la milicia chií Hezbolá desde el 2 de marzo, tras el inicio de la ofensiva israelí contra Irán con apoyo de Estados Unidos.

“En las últimas 48 horas, los cascos azules han registrado intensos tiroteos y explosiones en Naqoura y sus alrededores, cerca del cuartel general de la FINUL. Balas, fragmentos y metralla han impactado en edificios y zonas abiertas dentro de nuestras instalaciones, poniendo en peligro a nuestros efectivos, que se han visto obligados a permanecer en refugios para evitar lesiones”, explicó la portavoz de la misión, Kandice Ardiel, en redes sociales.

Over the past 48 hours, peacekeepers have recorded intense gunfire and explosions happening in & around the village of Naqoura, close to UNIFIL's headquarters. Bullets, fragments, & shrapnel have hit buildings and open areas inside our headquarters, putting peacekeepers at risk. — Kandice Ardiel (@hikandice) March 23, 2026

Ardiel añadió que el proyectil que impactó “justo antes del mediodía de hoy” contra el cuartel general también se atribuye a un “actor no estatal” y que equipos especializados en neutralización de explosivos “están trabajando para hacer frente a la situación”.

La portavoz recordó a todas las partes su “responsabilidad de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz y de evitar cualquier acto, incluidas las actividades de combate, que pueda ponerlos en peligro”.

“Reiteramos que no hay solución militar para este conflicto e instamos a las partes a deponer las armas y comprometerse a trabajar por una solución a largo plazo, antes de que haya más víctimas”, subrayó.

En los últimos días, FINUL ha constatado nuevos bombardeos aéreos dentro de su área de operaciones en el sur de Líbano, así como lanzamientos de cohetes y misiles y un refuerzo de la presencia de tropas israelíes al norte de la Línea Azul, que delimita la frontera entre ambos países.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes sobre territorio libanés han causado al menos 1.024 muertos y 2.740 heridos, después de que Israel lanzara una ofensiva contra Líbano en respuesta al disparo de cohetes por parte de Hezbolá contra Israel, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La misión española en el Líbano

El contingente español en el Líbano está compuesto por unos 650 efectivos y forman parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas. El grueso de las tropas españolas se congrega en la base de Marjayoun, aunque un pequeño contingente permanece en la base de Naqoura.

El Ejército español, que vigila el cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU y la integridad de la Blue Line —como se conoce a la frontera entre Israel y el Líbano—, ha evacuado en las últimas horas a docenas de civiles, “incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad” desde zonas vulnerables en el sur del Líbano hasta “un lugar seguro”, apuntan fuentes oficiales de FINUL.