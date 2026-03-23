Airbus promete reducir un 60% el tiempo de mantenimiento de los C295 del Ejército del Aire al integrar su tecnología HUMS

Airbus planea aumentar en un 30% la producción anual de C295 en su planta de Sevilla, con 88 unidades pendientes de entrega y 34 destinadas a España.

Solo algunos de los nuevos C295 en versión de transporte táctico para España estarán equipados con HUMS, ya que es un equipo opcional.

El sistema HUMS analiza datos de vuelo y sistemas del avión, identificando el origen de fallos y las tareas de mantenimiento necesarias.

Airbus integrará su sistema HUMS en los aviones C295 del Ejército del Aire, permitiendo reducir hasta un 60% el tiempo de mantenimiento.

Todas las fuerzas aéreas del mundo desean contar con aeronaves con la mayor disponibilidad posible y, de esta manera, tener capacidad de decisión para poder llevar a cabo las misiones asignadas de la manera más efectiva. Para esto, el mantenimiento de las unidades es crucial.

Conscientes de esto, en Airbus han desarrollado el Sistema de Monitorización de Salud y Uso (HUMS, por sus siglas en inglés), que, aseguran, puede reducir en más de la mitad el tiempo que los aviones deben permanecer en tierra por razones de sostenimiento, gracias al análisis de los datos generados en cada vuelo.

"Con la instalación de un equipo en el avión, somos capaces de analizar todas las señales que nos da la aviónica, el motor y los diferentes sistemas", ha asegurado a EL ESPAÑOL Lara Trevilla, responsable de Ventas de servicios digitales en Airbus Defence and Space.

"Con esa información podemos decirles a los mantenedores, en función de la comparativa con vuelos anteriores y el conocimiento que tenemos de esa flota, tanto el origen de cualquier fallo como la tarea de mantenimiento que tiene que hacer" para solucionarlo, ha explicado Trevilla, en el marco de las jornadas BACSI organizadas por el Ejército del Aire y del Espacio en Albacete.

Hasta el momento, esta solución estaba disponible en los aviones comerciales —como el A320— fabricados por el gigante aeroespacial, pero ahora lo estará también en los C295 que la compañía produce en su planta de Sevilla. "Somos capaces de bajar hasta un 60% el tiempo medio que se tarda en mantener un C295. Esto es un salto cualitativo muy importante", ha subrayado Trevilla.

Avión C295 del Ala 35 del Ejército del Aire EA

La fuerza aérea española, que a lo largo de los próximos años recibirá un total de 34 de estos aviones, será de los primeros clientes que se beneficiarán de la tecnología HUMS. Sin embargo, no todos los aparatos adquiridos por España tendrán instalado este sistema.

Desde Airbus han detallado a este periódico que únicamente los futuros C295 en versión de transporte táctico estarán equipados con el sistema HUMS y, de estos, tan sólo "algunos" aparatos. "Es un equipo opcional que el cliente puede o no seleccionar", ha señalado a este medio Fernando Ciria, responsable de Marketing de C295 en Airbus Defence and Space.

Actualmente, la empresa está centrada en la instalación del HUMS en nuevos aviones y no ofrece dotar con esta tecnología a aeronaves ya operativas ni tampoco están estudiando, por el momento, esa posibilidad.

"La unidad que captura toda la información está cableada con las diferentes centrales de cada uno de los sistemas digitales de los que capturamos los datos. No me atrevería a hablar del retrofit del sistema porque requiere recablear el avión para poder hacerlo", ha explicado Ciria.

Mayor ritmo de producción

A principios de marzo, Airbus hizo públicas imágenes de la línea de montaje final (FAL) del avión C295, en sus instalaciones de la capital andaluza, acaparada por las aeronaves que serán suministradas al Ejército del Aire a partir de este verano.

Se trataba de cuatro unidades en tres configuraciones distintas: dos aviones en versión de transporte táctico (MTA), uno de vigilancia marítima (MSA) y otro de patrulla marítima (MPA).

Los C295 españoles en la planta de Airbus en Sevilla Airbus

En 2023, el Ministerio de Defensa contrató con la compañía aeroespacial un total de 16 C295 —ocho MSA y ocho MPA— por un total de 1.730 millones de euros.

Además de las versiones MSA y MPA, el Gobierno español aprobó, en julio de 2025, la compra a la compañía aeroespacial de otros 18 C295 MTA, por un valor de 1.300 millones de euros.

Días atrás, Airbus dio a conocer que ya trabaja para elevar en un 30% el ritmo de producción de los C295. El propósito de la empresa para su línea de ensamblaje sevillana es pasar de 10 a 13 unidades finalizadas cada año.

El gigante europeo acumula 88 C295 pendientes de entrega, 34 de ellos son de España. Esta aeronave es una de las joyas de la corona de la industria militar española, con 329 pedidos en todo el mundo. En la actualidad, 238 de estos aviones vuelan bajo los mandos de 41 operadores de 37 países de Europa, América, África y Asia.