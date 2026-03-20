La ministra de Defensa y el JEMAD recibirán en Torrejón al grueso de los militares españoles evacuados desde Irak

Las claves nuevo Generado con IA Unos 200 militares españoles evacuados desde Irak llegarán a la Base Aérea de Torrejón a bordo de un A330 procedente de Turquía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el JEMAD, Teodoro López Calderón, recibirán a los militares tras una compleja operación de repliegue. La mayoría de los evacuados pertenecen al Tercio 'Gran Capitán' de la Legión, con base en Melilla, y el resto a otras unidades del Ejército de Tierra. La retirada, en coordinación con aliados de la OTAN, incluye también el traslado de 57 miembros del Special Operations Task Group a Alicante.

Un total de unos 200 militares españoles —de los 300 desplegados en Irak— aterrizarán hacia las dos de la madrugada de este sábado en la Base Aérea de Torrejón, a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio procedente de la base turca de Incirlik.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón, acudirán al aeródromo para recibirlos, en el marco de una compleja operación de repliegue activada tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

La mayoría de los efectivos pertenecen al Tercio “Gran Capitán” 1.º de la Legión, con base en Melilla, mientras que el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra también asentadas en la ciudad autónoma.

Está previsto que mañana se una al retorno un grupo adicional de 21 militares que llegarán desde Alemania, según ha avanzado el Ministerio de Defensa.

La retirada se desarrolla en coordinación con los países aliados de la OTAN que participan en las dos misiones internacionales en Irak: la coalición contra el terrorismo yihadista y la operación de adiestramiento y fortalecimiento de las fuerzas armadas iraquíes bajo mando aliado.

Margarita Robles y militares de Irak

Paralelamente, los 57 miembros del Special Operations Task Group (SOTG) están siendo trasladados desde Incirlik a la provincia de Alicante. Este contingente reúne personal de la Fuerza de Guerra Naval Especial (Cartagena), del Mando de Operaciones Especiales (Alicante) y de la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (Alcantarilla, Murcia).

Misión de OTAN

Este mismo miércoles, la OTAN informó de que está "ajustando" su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak", indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

España participa desde 2015, junto a las Fuerzas Armadas de otros países, en las labores de apoyo al Ejército iraquí con el objetivo de fortalecer sus capacidades y contribuir a la derrota del Daesh, en el marco de la operación Inherent Resolve, una fuerza multinacional conjunta liderada por Estados Unidos.

Además, desde octubre de 2018, las Fuerzas Armadas españolas asesoran al Gobierno de Irak en materia de seguridad nacional y en el desarrollo del sistema educativo militar profesional, dentro de la misión NMI. Esta última iba a ser liderada por un general español a partir del próximo mayo.