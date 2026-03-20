EEUU pisa el acelerador del bombardero B-21 en plena tensión con Irán y estudia ampliar su producción

La primera entrega operativa del B-21 está prevista para 2027 y sustituirá a los veteranos B-1 Lancer y B-2 Spirit en la próxima década.

El B-21 Raider, capaz de ataques convencionales y nucleares sin ser detectado, está diseñado para operar en entornos hostiles con avanzadas defensas antiaéreas.

El Pentágono estudia abrir una segunda línea de ensamblaje y aumentar la flota prevista hasta 145 unidades, superando el mínimo actual de 100 aparatos.

EEUU acelera la producción del bombardero furtivo B-21 Raider en respuesta a la creciente tensión en Oriente Próximo y la guerra en Irán.

Washington refuerza su músculo estratégico con el B-21 Raider, un bombardero furtivo de sexta generación clave en escenarios de alta intensidad como pieza de disuasión estratégica, mientras el Pentágono revisa al alza sus necesidades operativas en plena escalada de tensión en Oriente Próximo por la guerra en Irán.

El nuevo bombardero furtivo B-21 Raider —la joya tecnológica del departamento de Guerra— podría ver duplicada su capacidad de producción en los próximos años, en una señal inequívoca de que Washington se prepara para conflictos de alta intensidad y largo alcance.

El detonante es un contrato de 4.500 millones de dólares firmado el pasado mes para acelerar la fabricación de este avión de sexta generación, desarrollado por Northrop Grumman.

Pero el movimiento más relevante no está en el acuerdo en sí, sino en lo que se está discutiendo ahora en el ámbito político-militar: la apertura de una segunda línea completa de ensamblaje.

La decisión aún no está tomada, pero ya está sobre la mesa del Pentágono y del Capitolio. Y llega en un momento en el que la guerra en Irán ha devuelto al primer plano la necesidad de capacidades de penetración profunda en entornos altamente defendidos.

El mensaje desde el mando estratégico estadounidense es claro: hacen falta más B-21. Muchos más. Así lo ha defendido ante el Congreso el almirante Richard Correll, jefe del Mando Estratégico de Estados Unidos (USSTRATCOM), este mismo 17 de marzo, al pedir elevar la flota prevista hasta 145 unidades, muy por encima del mínimo actual de 100 aparatos fijado por la Fuerza Aérea.

“Se han realizado inversiones para aumentar la producción y potencialmente abrir una segunda línea de ensamblaje”, explicó Correll ante los legisladores. “El B-21 representa una capacidad muy significativa, tanto convencional como nuclear”, aseguró.

Supone, en la práctica, redimensionar la capacidad de ataque global de EEUU en un momento en el que los escenarios de conflicto se multiplican: desde Europa del Este hasta el Indo-Pacífico, pasando ahora por un Oriente Próximo en combustión.

El Raider, diseñado para guerras

El B-21 no es un bombardero más. Es, en esencia, la respuesta de Estados Unidos a un nuevo tipo de guerra: aquella en la que los cielos están saturados de defensas antiaéreas, guerra electrónica y sistemas de detección avanzados.

Con capacidad para operar sin ser detectado, penetrar profundamente en territorio enemigo y lanzar tanto armamento convencional como nuclear, el Raider está pensado para escenarios como el actual: ataques de precisión en entornos hostiles, donde la superioridad aérea ya no está garantizada.

El B-21 representa una capacidad muy significativa, tanto convencional como nuclear Northrop Grumman

Dos unidades están ya en pruebas de vuelo en la base de Edwards, en California, y la primera entrega operativa está prevista para 2027, en Dakota del Sur. Su misión: sustituir progresivamente a los veteranos B-1 Lancer y B-2 Spirit en la próxima década.

El impulso al programa no es solo militar, también industrial y político. El contrato reciente permitirá aumentar un 25% la capacidad de producción, aunque el calendario real de ese incremento sigue sin concretarse.

Desde la Fuerza Aérea, el general Dale White habla de “margen de decisión” para acelerar la fabricación cuando sea necesario. Traducido: la infraestructura empieza a estar lista para una expansión rápida si el contexto lo exige.

Y el contexto, ahora mismo, empuja en esa dirección. En el Congreso, tanto republicanos como demócratas coinciden en la necesidad de ampliar la flota. Una rareza en Washington que refleja hasta qué punto el consenso estratégico se ha endurecido.

Irán y el regreso de la disuasión dura

La guerra en Irán ha reconfigurado las prioridades. No tanto por el conflicto en sí, sino por lo que representa: el retorno de escenarios en los que Estados Unidos podría necesitar proyectar fuerza a gran distancia, en entornos altamente defendidos y con riesgos de escalada nuclear.

Ahí es donde el B-21 cobra todo su sentido. “Cuanto antes despleguemos esta capacidad, más fuerte será nuestra posición en todo el espectro del conflicto”, advirtió Correll.

No es solo una cuestión de números, sino de tiempo. Y en el Pentágono empieza a calar la idea de que esperar ya no es una opción.

Porque en la nueva era de la defensa, la ventaja no la marca quien tiene más armas, sino quien puede producirlas —y desplegarlas— más rápido que su adversario.