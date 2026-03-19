Trump amenaza con atacar la isla de Jark en plena campaña contra objetivos navales de Irán: "Puedo hacerlo cuando quiera"

El control de Jark supondría un golpe estratégico para Irán y podría influir en los mercados energéticos, pero analistas recuerdan que acorralar por completo a Teherán podría provocar una peligrosa escalada.

Trump amenaza con destruir la infraestructura energética de Jark si Irán interfiere con el tráfico marítimo, aunque expertos advierten de los riesgos y el posible coste elevado de ocupar la isla.

Washington considera asegurar el paso de petroleros con medios aéreos y navales, e incluso contempla la opción de tomar la isla iraní de Jark, clave para las exportaciones de crudo de Irán.

Estados Unidos intensifica su ofensiva contra objetivos navales iraníes en el estrecho de Ormuz, difundiendo ataques sobre buques de guerra en la operación Furia Épica.

Estados Unidos intensifica su pulso con Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras crece la atención sobre la isla iraní de Jark, principal polo exportador de crudo del país persa. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) difundió el jueves nuevos videos en los que se aprecian ataques contra buques de guerra iraníes, en el marco de la operación Furia Épica.

“Las fuerzas estadounidenses están destruyendo objetivos navales iraníes que amenazan la navegación internacional en y cerca del estrecho de Ormuz”, afirmó el mando en un mensaje publicado en redes sociales.

El endurecimiento de la postura estadounidense llega acompañado de un creciente respaldo político desde Israel. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó al régimen iraní de “terrorismo naval que perjudica a la economía global” y advirtió de que el bloqueo del estrecho de Ormuz “no es un problema estadounidense ni israelí, es un problema global”.

U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Según señala Reuters, Washington baraja asegurar el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz con medios aéreos y navales y, en un escenario más ambicioso, desplegar tropas en la costa iraní.

Una opción que el propio Trump negó este jueves en la Casa Blanca, junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi: "No voy a poner tropas en ningún sitio. Y si lo hiciera, desde luego no se lo diría", afirmó.

Sobre la posibilidad de enviar fuerzas terrestres a la isla iraní de Jark —por donde transita cerca del 90% del crudo exportado por Irán—, el presidente añadió: "Podemos tomar la isla cuando queramos. Yo la llamo la pequeña isla que está ahí, totalmente desprotegida".

La posibilidad está ahí. De hecho, hace unos días el secretario de Defensa Pete Hegseth autorizó el envío de un grupo anfibio con miles de infantes de marina y varios buques de guerra, incluido el USS Tripoli, con capacidad para ejecutar operaciones militares rápidas desde el mar hacia tierra.

Décadas de obsesión con Jark

La idea de actuar contra la isla de Jark acompaña a Trump desde hace décadas. Ya en 1988, el entonces empresario declaró en una entrevista que, si Irán atacaba fuerzas estadounidenses, “haría un número con la isla de Jark” y “la tomaría”. Casi 40 años después, el mandatario define ese enclave como la “joya de la corona” de Irán y lo sitúa en el centro de su estrategia de presión.​

Tras los recientes bombardeos contra instalaciones militares en Jark, Trump advirtió desde la Casa Blanca de que bastaría “una simple palabra” para destruir la infraestructura energética de la isla, y sostuvo que su reconstrucción llevaría “mucho tiempo”.

En mensajes en redes sociales, el presidente aseguró que los ataques aéreos estadounidenses habían “aniquilado totalmente” objetivos militares en el territorio, y amenazó con extender los bombardeos a las instalaciones petroleras si Irán volvía a interferir con el “libre y seguro paso” de buques por el estrecho de Ormuz.

Expertos de diversos centros de estudios consultados por The New York Times advierten, además, de que un eventual intento de tomar la isla entrañaría serios riesgos.

Clayton Seigle, especialista en energía del Center for Strategic and International Studies (CSIS), señaló que Teherán ha evitado hasta ahora atacar “los mayores objetivos petroleros y gasíferos que serían más devastadores para la economía mundial”, manteniendo margen para una escalada en respuesta a ataques contra su infraestructura petrolera.​

La geografía también limita el impacto estratégico de una ocupación de la isla de Jark. A unas 400 millas del estrecho de Ormuz, incluso un control total estadounidense de la isla apenas reduciría el principal instrumento de presión de Irán: su capacidad para interrumpir el tráfico energético que sale del golfo Pérsico mediante ataques a buques y a instalaciones clave en la zona del estrecho con misiles y drones.

Analistas de seguridad subrayan que el costo podría ser muy elevado. Una operación así solo tendría sentido si la amenaza de drones y misiles contra las tropas desplegadas en la isla fuese asumible y si Estados Unidos lograse alguna forma de control sobre el crudo que llega a la isla de Jark.

En cualquier caso, algunos expertos alertan de que tomar la isla de Kharg podría tener un efecto perverso. De hecho, Irán cuenta con una estrategia híbrida de minas navales, drones kamikaze y lanchas explosivas no tripuladas, concebida para hacer caro y arriesgado el paso de petroleros y buques mercantes.

Controlar Jark sería un movimiento de un valor estratégico incalculable: estrangularía al régimen de los ayatolás, disiparía los temores de los mercados en relación al precio del barril y daría a Trump el argumento más poderoso para negociar el futuro de las relaciones comerciales con Pekín.

En plena escalada en Oriente Próximo, con el estrecho de Ormuz convertido en epicentro de la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, algunos analistas rescatan viejas máximas de la teoría militar para advertir sobre los riesgos de acorralar completamente a Teherán.

Ya lo escribió Sun Tzu en El arte de la guerra: “cuando rodees a un ejército, deja una salida libre. No acoses en exceso a un enemigo desesperado”.

En el tablero geopolítico actual, marcado por ataques cruzados, bloqueos marítimos y amenazas sobre infraestructuras energéticas, la advertencia conserva toda su vigencia: al enemigo, recuerdan estos expertos, siempre hay que darle alguna salida.