Robles destaca la eficacia de la fragata ‘Cristóbal Colón’ en su misión defensiva en Chipre

La ‘Cristóbal Colón’, con 186 tripulantes, permanecerá en el puerto de Souda (Creta) hasta el 22 de marzo antes de reanudar sus operaciones en la zona.

El buque está integrado en la Estrategia de Disuasión y Defensa de la OTAN y presta protección al grupo naval aliado en el Mediterráneo oriental.

La fragata española, tras una rápida incorporación desde el mar Báltico, participa en operaciones defensivas y de mantenimiento de la paz junto a buques de Francia, Italia y Países Bajos.

La ministra Margarita Robles ha destacado la eficacia de la fragata ‘Cristóbal Colón’ en su misión defensiva en Chipre junto al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido una videoconferencia con el comandante de la fragata ‘Cristóbal Colón’, integrada en la misión defensiva desplegada en Chipre junto al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’, en la que ha destacado que “una vez más, la Armada española está donde tiene que estar, dejando muy alto el pabellón de España”.

Robles subrayó la difícil coyuntura internacional y el papel de España como “socio serio, fiable y comprometido con sus aliados”, y puso en valor la participación del buque español como ejemplo de rapidez, eficiencia e interoperabilidad de la Armada dentro del dispositivo aliado.

Durante la conversación, la ministra trasladó al capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga su reconocimiento por el traslado en tiempo récord desde el mar Báltico, que permitió la incorporación inmediata del buque a esta operación de carácter defensivo y de mantenimiento de la paz, desplegada junto a otros buques de Francia, Italia y Países Bajos.

El despliegue de la ‘Cristóbal Colón’ se enmarca en la Estrategia de Disuasión y Defensa de la OTAN, prestando protección al grupo naval del ‘Charles de Gaulle’.

Inicialmente estaba previsto que su participación se limitara al ejercicio ‘Steadfast Dart 26’, desarrollado en aguas del Báltico y del mar del Norte, pero tras el ataque sufrido en Chipre en el contexto del conflicto en Oriente Próximo, la fragata prolongó su presencia en el Mediterráneo oriental para labores defensivas y de seguridad en apoyo a Chipre.

La ministra Margarita Robles, acompañada por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez. MDE

La dotación, compuesta por 155 hombres y 31 mujeres, mantiene la moral muy alta y un compromiso absoluto con la defensa del territorio europeo”, aseguró Pita da Veiga durante la comunicación.

Hasta el 22 de marzo, la fragata permanecerá atracada en el puerto de Souda (Creta) en una escala de descanso y relevos antes de reanudar sus operaciones en la zona.

La ‘Cristóbal Colón’ (F-105), perteneciente a la clase F-100, es una fragata de última generación y alta polivalencia, capaz de asumir misiones de disuasión, defensa, gestión de crisis, seguridad marítima y proyección exterior.

En el marco de la OTAN, opera regularmente con la Agrupación Naval Permanente Nº 2 (SNMG-2) y en la operación ‘Sea Guardian’ bajo mando aliado.

En la videoconferencia, celebrada en la sede del Ministerio de Defensa, participó también el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez.