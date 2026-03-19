GMV revoluciona el análisis de imágenes satelitales para la defensa de Europa con el proyecto 'Myriad'

MYRIAD promoverá la autonomía tecnológica europea y establecerá estándares para el uso responsable y seguro de la IA en aplicaciones de defensa.

El consorcio desarrolla tecnologías que integran información de múltiples fuentes satelitales, facilitando la detección y seguimiento de objetos incluso en condiciones adversas.

La iniciativa, financiada con cerca de cinco millones de euros y una duración de 48 meses, busca mejorar la precisión y rapidez en la vigilancia e inteligencia militar europea.

GMV coordina el proyecto europeo MYRIAD para revolucionar el análisis de imágenes satelitales en defensa mediante inteligencia artificial.

La empresa GMV coordina un ambicioso proyecto europeo destinado a transformar el análisis de imágenes satelitales aplicadas a la defensa mediante el uso de inteligencia artificial. Bajo el nombre MYRIAD, la iniciativa busca desarrollar una nueva generación de tecnologías capaces de integrar y procesar información multifuente procedente de satélites de observación, reforzando con ello las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento del continente europeo.

Financiado por el Fondo Europeo de Defensa (EDF), el proyecto cuenta con un presupuesto cercano a cinco millones de euros y una duración de 48 meses. A lo largo de ese periodo, se desarrollarán tecnologías innovadoras que incrementen la precisión, rapidez y fiabilidad del análisis de imágenes satelitales en entornos complejos.

Su meta es doble: mejorar la eficacia operativa de las fuerzas armadas europeas y avanzar en la soberanía tecnológica de la Unión Europea en materia de inteligencia geoespacial, según han explicado desde la compañía española.

El consorcio coordinado por GMV integra a entidades de referencia en investigación aplicada, inteligencia artificial, tecnologías espaciales y análisis geoespacial, aportando competencias complementarias en áreas críticas del proyecto.

Entre ellas destacan el desarrollo de algoritmos de IA, calibración radiométrica, sensores espaciales compactos, comunicaciones seguras y herramientas de fusión multisensorial.

Como coordinador, GMV lidera la gestión integral del proyecto, la definición de los requisitos técnicos y el estudio de viabilidad, además de diseñar el flujo de trabajo que permitirá activar módulos analíticos basados en los datos obtenidos durante las diferentes campañas de validación.

El enfoque es modular, flexible y centrado en la operatividad: cada avance será evaluado y testado con el apoyo de expertos de varios Ministerios de Defensa europeos, asegurando que los resultados puedan desplegarse en la infraestructura del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen).

Cuatro años de innovación

MYRIAD se desarrollará en cuatro ciclos anuales de innovación, con demostraciones operativas ante usuarios finales en cada fase. Esta dinámica permitirá refinar las tecnologías y garantizar su utilidad práctica para misiones reales.

Los esfuerzos se concentrarán en tres grandes áreas: análisis de imágenes ópticas y radar mediante inteligencia artificial; evaluación y validación del rendimiento de los sistemas; y demostraciones operativas adaptadas a escenarios de defensa e inteligencia.

El objetivo final es fusionar información procedente de múltiples fuentes satelitales para mejorar la detección, identificación y seguimiento de objetos sobre el terreno, incluso en condiciones adversas -mal tiempo, oscuridad o camuflaje-, donde las capacidades tradicionales pueden verse limitadas.

Al desarrollar tecnología propia en inteligencia artificial aplicada al análisis satelital, Europa reducirá su dependencia de soluciones no europeas y fortalecerá su autonomía industrial.

Asimismo, MYRIAD contribuirá al establecimiento de estándares europeos para el uso responsable y seguro de la IA en defensa, promoviendo la transparencia y trazabilidad en todos los procesos analíticos.

Esta nueva infraestructura de análisis facilitará que los analistas comprendan y supervisen las decisiones generadas por los algoritmos, reduciendo sesgos e incrementando la confianza en los resultados. También se prevé una notable reducción de las tareas manuales repetitivas, optimizando los tiempos de procesamiento y potenciando la vigilancia continua de áreas estratégicas.