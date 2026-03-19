La fuerza submarina estratégica rusa en máxima alerta de combate, según el comandante en jefe de la Marina

Rusia planea renovar en la próxima década su flota de submarinos multifuncionales con el proyecto Yasen/Yasen-M, equipados con misiles modernos y tecnología de difícil detección.

Actualmente se construyen dos nuevos submarinos Borei-A, más avanzados y sigilosos, que se sumarán a los ocho ya operativos.

Los submarinos de la clase Borei, pilares de la tríada nuclear rusa, pueden portar hasta 16 misiles balísticos RSM-56 Bulavá con capacidad MIRV.

La fuerza de submarinos estratégicos rusos se encuentra en máxima alerta de combate, según anunció el comandante en jefe de la Armada, almirante Alexandr Moiséev.

La fuerza de submarinos estratégicos rusos, pilar marítimo de la tríada nuclear de Moscú, se encuentran en máxima alerta de combate, según anunció este jueves el comandante en jefe de la Armada, almirante Alexandr Moiséev, con motivo del 120.º aniversario de la flota submarina rusa.

“Están en estado de máxima alerta de combate, lo que ha sido confirmado repetidamente durante inspecciones y ejercicios anuales dirigidos por el propio presidente Vladímir Putin”, declaró Moiséev en una entrevista publicada por Krásnaya Zvezda, el diario oficial del Ministerio de Defensa.

En su entrevista, Moiséev destacó el papel preponderante de los submarinos nucleares del proyecto 955 Borei, que se mantendrán en servicio hasta mediados del presente siglo "e incluso más, ya que en este proyecto se incluyó un considerable potencial de modernización".

El submarino nuclear ruso Vladimir Monomakh, del proyecto estratégico Borei 955-A.

Los submarinos de la clase Borei pertenecen a la cuarta generación de SSBN rusos y están llamados a sustituir a las clases soviéticas Delta III, Delta IV y Typhoon en el componente submarino de la tríada nuclear.

Cada unidad puede embarcar hasta 16 misiles balísticos RSM-56 Bulavá, cada uno con múltiples vehículos de reentrada independientes (MIRV), lo que les otorga capacidad para atacar varios objetivos con un solo lanzamiento.

El almirante anunció que los astilleros de Sevmash construyen actualmente dos nuevos submarinos nucleares de la clase Borei-A, una versión modernizada con sistemas de comunicaciones y detección mejorados, una firma acústica aún menor y cambios estructurales que aumentan su maniobrabilidad. Se trata del ‘Dmitri Donskói’ y el ‘Kniaz Potemkin’, que se incorporarán a la Armada rusa una vez completados.

En la actualidad, Rusia dispone de ocho submarinos operativos de esta clase, que constituyen el núcleo de su fuerza submarina estratégica de misiles balísticos.

Renovar la flota

Además, anunció que en los próximos 10 años se prevé renovar la flota de submarinos multifuncionales de tercera generación con el novedoso proyecto Yasen/Yasen-M de cuarta generación.

Estos nuevos submarinos contarán en su arsenal con "todos los sistemas de misiles modernos: Kalibr, Onix, Tsirkon" además de armamento submarino.

Los Yasen son submarinos atómicos de cuarta generación con un campo acústico reducido, por lo que resultan muy difíciles de detectar.

El almirante aprovechó la ocasión para felicitar a los marineros submarinistas rusos por el 120 aniversario de las fuerzas submarinas, y señaló que "la creación de una flota submarina moderna, ante todo atómica, es un gran logro científico técnico".

"Hoy, en el contexto de la compleja situación geopolítica, el incremento de la lucha por el dominio en el Ártico y el océano mundial, las fuerzas submarinas de la Armada Rusa juegan un papel importante en la disuasión estratégica y las garantías de seguridad a nivel mundial", señaló, al calificar estas tropas como "la élite de la Armada Rusa".